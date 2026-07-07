Izdana lokacijska dozvola: Donje Svetice se u potpunosti mijenjaju, dobit će kompleks s 360 stanova i hotelom

Više velikih projekata već mijenja taj dio Zagreba, a ovaj bi mogao biti jedan od najzanimljivijih.

Prostor oko križanja Vukovarske, Heinzelove i Radničke uskoro bi se mogao poprilično promijeniti. Možda ne onoliko u visinu koliko su se neki građani nadali, ali na tom se potezu već niže nekoliko velikih građevinskih zahvata koji zajedno mijenjaju urbanu sliku tog dijela grada. Uskoro bi trebala biti dovršena velika VMD-ova poslovno-stambena zgrada, a tu je i Park Avenue, velika zgrada iste namjene ispred Superkonzuma na Radničkoj. Njezina fasada s posebnim elementima od terakote mogla bi izazvati 'wow' efekt kada bude gotova, iako ćemo na to morati još malo pričekati.

U neposrednoj blizini već je izgrađen i svojevrsni mini Pionirov kvart, odnosno niz stambenih zgrada u Lovinčićevoj ulici. Odmah uz njega sada stiže još jedan veliki projekt, za koji je izdana lokacijska dozvola. Riječ je o stambeno-poslovnom kompleksu Donje Svetice, planiranom na adresi Donje Svetice 127, na dijelu katastarske čestice 4084/1 k.o. Peščenica.

Lokacijska dozvola izdana je 3. srpnja 2026., čime je projekt napravio važan administrativni korak prema mogućoj realizaciji. Zanimljivo je i da je zahtjev za lokacijsku dozvolu zaprimljen još 18. prosinca 2024., a urednim je utvrđen 19. svibnja 2026. Drugim riječima, gotovo godinu i pol čekalo se da projekt dođe do rješenja koje ga približava gradnji.

Projekt potpisuje Otto Barić

Iz dokumenata je sada jasno da projekt potpisuje arhitekt Otto Barić, sin legendarnog hrvatskog nogometnog izbornika. Barić je rendere novih zgrada već nekoliko puta objavljivao na Facebooku, pomalo misteriozno, no najnovija dokumentacija potvrđuje da se radi upravo o njegovu projektu. Isto se vidi i kroz ISPU, odnosno Informacijski sustav prostornog uređenja. Treba spomenuti i da je uz njega na projektu radio projektantski ured TUBUS, dok je investitor Dinova-Diona.

Riječ je o kompaniji s više od 60 godina tradicije u maloprodaji u Republici Hrvatskoj. Na toj se lokaciji nalazi njihovo veliko skladište, no još je zanimljivije ono što se može iščitati iz ISPU-a i katastra - uz taj skladišni kompleks nalaze se i katolička osnovna škola za dječake Lotrščak te katolička osnovna škola za djevojčice Ružičnjak.

Prema dostupnim informacijama, cijelo je zemljište u vlasništvu kompanije Dinova-Diona, što otvara pitanje što će biti sa školama.

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Dvije zgrade, 360 stanova, hotel i uredi

Kompleks je zamišljen kao kombinacija stambene i poslovne namjene. Predviđene su dvije zasebne zgrade, jedna stambena i jedna poslovna. Stambena građevina sastojala bi se od četiri nadzemna volumena, svaki katnosti prizemlje plus osam katova. Ukupno je planirano 360 stanova, odnosno po 90 stambenih jedinica u svakom volumenu.

Poslovna građevina također je planirana u katnosti P+8. Njezin sjeverni i južni dio namijenjeni su uredima, s ukupno 18 poslovnih prostora, dok je središnji dio predviđen za hotel s 210 dvokrevetnih soba i pripadajućim sadržajima. Omjer namjena blago ide u korist poslovnog dijela: poslovna namjena čini 51 posto, a stambena 49 posto površina.

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Gotovo 60 tisuća kvadrata nadzemno i 944 garažna mjesta

Građevna čestica ima oko 19.386 četvornih metara. Ukupna nadzemna bruto površina iznosi približno 58.084 četvorna metra, od čega je oko 27.988 četvornih metara stambene, a oko 30.096 četvornih metara poslovne namjene. Planirane su i dvije podzemne etaže garaža.

Ukupno je predviđeno 944 parkirališno-garažnih mjesta. Za stambeni dio planirano je 425 mjesta, a za poslovni dio 519. Time se, prema dokumentaciji, potrebe parkiranja rješavaju unutar same građevne čestice, što je važan detalj s obzirom na već sada prometno opterećen prostor šire Radničke, Heinzelove, Vukovarske i Donjih Svetica.

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Novi kompleks u Zagrebu, Donje Svetice | Foto: Otto Barić, Facebook screenshot, ISPU

Lokacijska dozvola nije početak gradnje

Važno je naglasiti da lokacijska dozvola ne znači da gradnja može odmah početi. Ona potvrđuje lokacijske uvjete i usklađenost zahvata s prostornim planom, ali investitor prije početka radova mora ishoditi građevinsku dozvolu. Na temelju ove dozvole predviđa se i gradnja nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV, smještene u prizemlju poslovne građevine.

Prije same realizacije bit će potrebno ukloniti postojeće građevine unutar planirane građevne čestice, a dio komunalne infrastrukture po potrebi izmjestiti ili ukinuti. Dozvola prestaje važiti ako se u roku od četiri godine od njezine pravomoćnosti ne podnese zahtjev za građevinsku dozvolu.