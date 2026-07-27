Na jugu Hrvatske nova luka 'za 100 godina', cesta i parking: Cijena 11,2 milijuna eura, rok 3 i pol godine

U općini Tučepi, istočno od Makarske, planira se pregradnja postojeće luke i dogradnja novih dijelova. Ključni lukobran i zaštita od valova.

Posao od 11,72 milijuna eura planira se na još jednoj dalmatinskoj luci. U Tučepima, u općini istočno od Makarske, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije planira proširenje luke, a građevinski radovi mogli bi potrajati do 38 mjeseci. Predmet je tek u prethodnom savjetovanju, nakon čega će se otvoriti natječaj za građevinske radove.

Rekonstrukcija dvije cjeline

U sustavu elektroničke javne nabave (EOJN), 24. srpnja u prethodnom savjetovanju našao se predmet rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Tučepima. Predviđa se rekonstrukcija cjelina B i C, a zahvat bi se provodio na na novoformiranim česticama 7139/1, 7139/2, 7139/3, 60222, 7140/2 i 7140/3, na području Općine Tučepi. Predviđeno trajanje ugovora je 38 mjeseci, a do 27. kolovoza ove godine predmet ostaje u prethodnom savjetovanju. Zatim slijedi objava natječaja.

Prema objavljenoj dokumentaciji, predviđa se pregradnja postojeće luke i dogradnja novog dijela luke nautičkog turizma izgradnjom novog lukobrana, operativne obale, prometnica, manipulativnih i parkirališnih površina te prateće komunalne infrastrukture. Izvedbeni projekt temelji se na prethodno izrađenom glavnom projektu pomorskih građevina te građevinskoj dozvoli iz 2022. godine te njezinim izmjenama iz 2026. godine, kako je navedeno osnovnim informacijama u javno dostupnim projektima.

Planirani zahvati pregradnje i dogradnje

Od svega navedenog, glavni dio zahvata bit će izgradnja novog lukobrana kojim će se formirati novi akvatorij luke nautičkog turizma za siguran privez, održavanje i opskrbu plovila. Novi lukobran bit će dug oko 412 metara, dok će se njegovom unutarnjom stranom formirati nova operativna obala za privez brodova duljine od osam do 20 metara, čitamo u opisima projekata.

U trup lukobrana položit će se i potrebna komunalna infrastruktura, a preko njegove krune izgradit će se prometna površina koja će omogućiti sigurno odvijanje cestovnog prometa, odvojene pješačke tokove te parkiranje dijela vozila, stoji u opisu. Prema izvedbenom projektu, najveći dio radova izvodit će se proširenjem luke u morsku površinu. Najprije će se ukloniti dio postojećeg kamenometa, nakon čega slijede podmorski i nadmorski iskopi te izraditi novi kameni nasip, koji će biti jezgra lukobrana.

Novi izgled marine u Tučepima | foto: EOJN, snimka zaslona

Gradit će se za 100 godina

Za njegovu izgradnju predviđena je ugradnja više od 175.000 prostornih metara kamenog materijala, uz izvedbu zaštitnih filtarskih slojeva koji će štititi građevinu od djelovanja valova. Gradili bi se armiranobetonski obalni zidovi i operativna obala od vodonepropusnog betona projektiranog za pomorske uvjete, s predviđenim uporabnim vijekom od najmanje 100 godina.

Projekt uključuje i uređenje kopnenog dijela luke. Planirana je izgradnja dvosmjerne pristupne prometnice širine pet metara, novih parkirališnih površina, okretišta na kraju lukobrana te operativnog platoa za stupnu dizalicu nosivosti 20 tona namijenjenu manipulaciji plovilima.

Uz prometnicu će biti izveden i pješački nogostup, dok će novi obalni zidovi i nasipi omogućiti formiranje dodatnih površina potrebnih za nesmetano funkcioniranje luke i marine. Više informacija može se pronaći u sustavu javne nabave, u arhitektonskim i građevinskim projektima koji se odnose na dogradnju objekata, prometnu prilagodbu, uređenje hortikulture, ali i na strojarske i električarske zadatke na gradilištu.