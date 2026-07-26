Diljem Hrvatske, dogradnja HŽ-ovih zgrada: Kroz njih će 'prolaziti' sve vrste vlakova

HŽ sprema neviđeni projekt u Zagrebu: U planu vlak do aerodroma i nova stajališta
10:33 361 d 30.07.2025
26. srpanj 2026.
Centri za održavanje željezničkih vozila diljem Hrvatske nisu u najboljem stanju. HŽ Putnički prijevoz ima plan za uređenje pet lokacija, u fazama.
HŽ Putnički prijevoz pokreće zanimljivu nabavu. Za 255 tisuća eura traže izradu projektne dokumentacije za uređenje čak pet centra za održavanje željezničkih vozila, u različitim dijelovima Hrvatske. Sudeći prema informacijama u javnoj nabavi, postojeći centri ne odgovaraju trenutnim potrebama HŽPP-a, a za neke nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Za svaki je spreman poseban projektni zadatak u kojemu se vidi što 'ne valja' i kako unaprijediti taj konkretan centar. Zainteresirane tvrtke mogu se javiti na natječaj do 14. kolovoza ove godine.
HŽPP je pokrenuo nabavu za izradu projektne dokumentacije za uređenje centara za održavanje željezničkih vozila u Koprivnici, Osijeku, Varaždinu, Puli, predgrađu Splita te u Vinkovcima. U okviru ove nabave, izrađivat će se osam projekata za građevinske objekte koje koristi ili će koristiti nakon izgradnje društvo Tehnički servisi željezničkih vozila.
HŽ sprema neviđeni projekt u Zagrebu: U planu vlak do aerodroma i nova stajališta
10:33 361 d 30.07.2025
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Za Vinkovce su u ovoj fazi predviđena tri zasebna projekta po fazama II., III. i IV., koje predstavljaju različite etape razvoja iste lokacije. Prije predaje ponuda zainteresirani gospodarski subjekti moći će obići sve lokacije kako bi se upoznali s postojećim stanjem objekata i planiranim zahvatima, otkrivaju Opće informacije u Elektroničkom sustavu nabave (EOJN).
Projekt za Centar Koprivnica predviđa cjelovitu obnovu radionice površine oko 2.580 četvornih metara kako bi se prilagodila održavanju niskopodnih vlakova, lokomotiva i putničkih vagona najviše razine. U trenutnom stanju, radionica je dotrajala - na primjer, krov dijelom i dalje prekrivaju azbestno-cementne ploče, podovi su istrošeni, a postojeći kanal za održavanje dug je tek oko 35 metara.
Kako bi se poboljšalo stanje planirani su zamjena vrata, rasvjete, instalacija, podova, stolarije, uređenje pročelja i krova, kao i izgradnja lakirnice s termo-komorom, novih servisnih kanala. Predviđena je i obnova triju kolosijeka, a budući da dio zahvata obuhvaća zemljište pod upravljanjem HŽ Infrastrukture, bit će potrebno ishoditi posebne uvjete i građevinsku dozvolu.
U Osijeku je planirana izrada projekta za uređenje prostora za pranje putničkih vlakova i vagona. Postojeći sustav koristi 200 metara dug kolosijek s portalom za vanjsko pranje, dok je osoblje smješteno u kontejnerima, a dio instalacija zahtijeva modernizaciju.
Novi projekt stoga će obuhvatiti uređenje armiranobetonske ploče za pranje s pratećom infrastrukturom, uključujući novi prostor za radnike, sanitarije, vodovod, odvodnju, sustav obrade otpadnih voda, rasvjetu, elektroinstalacije te spremišta za otpad i opremu. Budući da se zahvat izvodi na zemljištu koje nije u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza, i u ovom slučaju bit će potrebno ishoditi suglasnost HŽ Infrastrukture i ostalih nadležnih tijela.
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U Centru Varaždin planirana je druga faza uređenja postojeće radionice površine oko 2.160 četvornih metara, koja služi za redovno i izvanredno održavanje dizelskih lokomotiva i vlakova. I u ovom slučaju, planirano je uređenje površine za pranje vlakova s pratećom infrastrukturom.
No, treba i sanirati pristupne prometnice te obnoviti 8. kolosijek s preglednim kanalom. Taj će se kolosijek osposobiti za pripremu vozila za redovite popravke i sanaciju nakon izvanrednih događaja, a iznad njega planirana je izgradnja montažne hale, kako je navedeno u pripadajućem projektnom zadatku. Za dio zahvata potrebno je ishoditi suglasnosti HŽ Infrastrukture, napomenuto je i u tom dokumentu.
Centar Pula planira se prilagoditi održavanju baterijskih vlakova koji će u Istru stići nakon izgradnje punionica u kolodvorima Pula i Lupoglav. Postojeća radionica raspolaže s dva kolosijeka i kanalima za pregled vozila, no nije prilagođena novim garniturama s opremom na krovu.
U skladu s zabilježenim nedostacima, projekt predviđa dogradnju hale za oko 15 metara radi prihvata novih vlakova, produljenje ploče za pranje, reorganizaciju sustava za pražnjenje fekalnih spremnika te obnovu kanalizacije, vodovoda i sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Detalji su dostupni u Projektnom zadatku koji se odnosi na uređenje objekta u Puli.
Modernizacija Centra Vinkovci u ovoj nabavi je podijeljena u tri faze. U drugoj fazi planirana je cjelovita obnova postojeće radionice za održavanje električnih željezničkih vozila, u kojoj se danas obavljaju redovni i izvanredni popravci električnih lokomotiva te dizelskih i elektromotornih vlakova. Budući da radionica više nije prilagođena održavanju novih generacija vozila, predviđena je obnova instalacija, zamjena vrata, prozora, rasvjete, grijanja i ventilacije, unutarnje i vanjsko uređenje te postavljanje fotonaponske elektrane, uz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Iduća, treća faza obuhvaća izgradnju nove hale za održavanje i servisiranje okretnih postolja vlakova, opremljene prešom, portalnim i stupnim dizalicama te drugom specijaliziranom opremom. Konačno, u četvrtoj fazi planirana je izgradnja hale za tokarski stroj za obradu kotača te uređenje novog prostora za pranje i čišćenje vlakova s armiranobetonskom pločom, pratećom infrastrukturom i sustavom za pročišćavanje otpadnih voda.
U Centru Split planirana je obnova vagonske radionice kako bi se prilagodila održavanju novih dizelskih, baterijskih i elektromotornih vlakova. Projekt uključuje proširenje preglednih kanala, izgradnju platformi za pristup opremi na krovu vlakova, obnovu rasvjete, ventilacije, elektroinstalacija, vodovoda i odvodnje te uređenje prostora za otpad, radionice, ureda i sanitarija.
Na krovu je predviđena fotonaponska elektrana, a uz punionicu baterijskih vlakova razmatra se i mogućnost korištenja raspoložive električne energije za predgrijavanje i klimatizaciju klasičnih putničkih garnitura. Na ovoj lokaciji, namjerava se urediti i ploča za pranje te sanaciju sustava odvodnje i obrade otpadnih voda.
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