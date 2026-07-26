Diljem Hrvatske, dogradnja HŽ-ovih zgrada: Kroz njih će 'prolaziti' sve vrste vlakova

Centri za održavanje željezničkih vozila diljem Hrvatske nisu u najboljem stanju. HŽ Putnički prijevoz ima plan za uređenje pet lokacija, u fazama.

HŽ Putnički prijevoz pokreće zanimljivu nabavu. Za 255 tisuća eura traže izradu projektne dokumentacije za uređenje čak pet centra za održavanje željezničkih vozila, u različitim dijelovima Hrvatske. Sudeći prema informacijama u javnoj nabavi, postojeći centri ne odgovaraju trenutnim potrebama HŽPP-a, a za neke nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Za svaki je spreman poseban projektni zadatak u kojemu se vidi što 'ne valja' i kako unaprijediti taj konkretan centar. Zainteresirane tvrtke mogu se javiti na natječaj do 14. kolovoza ove godine.

Pet lokacija i više zgrada

HŽPP je pokrenuo nabavu za izradu projektne dokumentacije za uređenje centara za održavanje željezničkih vozila u Koprivnici, Osijeku, Varaždinu, Puli, predgrađu Splita te u Vinkovcima. U okviru ove nabave, izrađivat će se osam projekata za građevinske objekte koje koristi ili će koristiti nakon izgradnje društvo Tehnički servisi željezničkih vozila.

Za Vinkovce su u ovoj fazi predviđena tri zasebna projekta po fazama II., III. i IV., koje predstavljaju različite etape razvoja iste lokacije. Prije predaje ponuda zainteresirani gospodarski subjekti moći će obići sve lokacije kako bi se upoznali s postojećim stanjem objekata i planiranim zahvatima, otkrivaju Opće informacije u Elektroničkom sustavu nabave (EOJN).

Prilagodba za niskopodne vlakove

Projekt za Centar Koprivnica predviđa cjelovitu obnovu radionice površine oko 2.580 četvornih metara kako bi se prilagodila održavanju niskopodnih vlakova, lokomotiva i putničkih vagona najviše razine. U trenutnom stanju, radionica je dotrajala - na primjer, krov dijelom i dalje prekrivaju azbestno-cementne ploče, podovi su istrošeni, a postojeći kanal za održavanje dug je tek oko 35 metara.

Kako bi se poboljšalo stanje planirani su zamjena vrata, rasvjete, instalacija, podova, stolarije, uređenje pročelja i krova, kao i izgradnja lakirnice s termo-komorom, novih servisnih kanala. Predviđena je i obnova triju kolosijeka, a budući da dio zahvata obuhvaća zemljište pod upravljanjem HŽ Infrastrukture, bit će potrebno ishoditi posebne uvjete i građevinsku dozvolu. Željeznička oprema | foto: Pexels, ilustracija

Vlakove negdje treba i oprati

U Osijeku je planirana izrada projekta za uređenje prostora za pranje putničkih vlakova i vagona. Postojeći sustav koristi 200 metara dug kolosijek s portalom za vanjsko pranje, dok je osoblje smješteno u kontejnerima, a dio instalacija zahtijeva modernizaciju.

Novi projekt stoga će obuhvatiti uređenje armiranobetonske ploče za pranje s pratećom infrastrukturom, uključujući novi prostor za radnike, sanitarije, vodovod, odvodnju, sustav obrade otpadnih voda, rasvjetu, elektroinstalacije te spremišta za otpad i opremu. Budući da se zahvat izvodi na zemljištu koje nije u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza, i u ovom slučaju bit će potrebno ishoditi suglasnost HŽ Infrastrukture i ostalih nadležnih tijela.

Druga faza uređenja u Varaždinu

U Centru Varaždin planirana je druga faza uređenja postojeće radionice površine oko 2.160 četvornih metara, koja služi za redovno i izvanredno održavanje dizelskih lokomotiva i vlakova. I u ovom slučaju, planirano je uređenje površine za pranje vlakova s pratećom infrastrukturom.

No, treba i sanirati pristupne prometnice te obnoviti 8. kolosijek s preglednim kanalom. Taj će se kolosijek osposobiti za pripremu vozila za redovite popravke i sanaciju nakon izvanrednih događaja, a iznad njega planirana je izgradnja montažne hale, kako je navedeno u pripadajućem projektnom zadatku. Za dio zahvata potrebno je ishoditi suglasnosti HŽ Infrastrukture, napomenuto je i u tom dokumentu.

Dogradnja hale za prihvat

Centar Pula planira se prilagoditi održavanju baterijskih vlakova koji će u Istru stići nakon izgradnje punionica u kolodvorima Pula i Lupoglav. Postojeća radionica raspolaže s dva kolosijeka i kanalima za pregled vozila, no nije prilagođena novim garniturama s opremom na krovu.

U skladu s zabilježenim nedostacima, projekt predviđa dogradnju hale za oko 15 metara radi prihvata novih vlakova, produljenje ploče za pranje, reorganizaciju sustava za pražnjenje fekalnih spremnika te obnovu kanalizacije, vodovoda i sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Detalji su dostupni u Projektnom zadatku koji se odnosi na uređenje objekta u Puli. U Vinkovcima se planira novi objekt | foto: Pexels, ilustracija Vinkovci, postojeća radionica | foto: Pexels, ilustracija

U ovom slučaju, tri faze projektiranja

Modernizacija Centra Vinkovci u ovoj nabavi je podijeljena u tri faze. U drugoj fazi planirana je cjelovita obnova postojeće radionice za održavanje električnih željezničkih vozila, u kojoj se danas obavljaju redovni i izvanredni popravci električnih lokomotiva te dizelskih i elektromotornih vlakova. Budući da radionica više nije prilagođena održavanju novih generacija vozila, predviđena je obnova instalacija, zamjena vrata, prozora, rasvjete, grijanja i ventilacije, unutarnje i vanjsko uređenje te postavljanje fotonaponske elektrane, uz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Iduća, treća faza obuhvaća izgradnju nove hale za održavanje i servisiranje okretnih postolja vlakova, opremljene prešom, portalnim i stupnim dizalicama te drugom specijaliziranom opremom. Konačno, u četvrtoj fazi planirana je izgradnja hale za tokarski stroj za obradu kotača te uređenje novog prostora za pranje i čišćenje vlakova s armiranobetonskom pločom, pratećom infrastrukturom i sustavom za pročišćavanje otpadnih voda. Željeznička infrastruktura | foto: Pixabay, ilustracija

Radovi u Splitu

U Centru Split planirana je obnova vagonske radionice kako bi se prilagodila održavanju novih dizelskih, baterijskih i elektromotornih vlakova. Projekt uključuje proširenje preglednih kanala, izgradnju platformi za pristup opremi na krovu vlakova, obnovu rasvjete, ventilacije, elektroinstalacija, vodovoda i odvodnje te uređenje prostora za otpad, radionice, ureda i sanitarija.

Na krovu je predviđena fotonaponska elektrana, a uz punionicu baterijskih vlakova razmatra se i mogućnost korištenja raspoložive električne energije za predgrijavanje i klimatizaciju klasičnih putničkih garnitura. Na ovoj lokaciji, namjerava se urediti i ploča za pranje te sanaciju sustava odvodnje i obrade otpadnih voda.