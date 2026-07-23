Sjećate se klupa od 100 tisuća eura? Prije 20 godina milijuni za vječnost glavnog trga, a sada ispočetka

Nakon rata glavni osječki trg doživio je rekonstrukciju, ulupani su milijuni, ali sve je brzo počelo propadati. Toliko da se planira nešto posve novo.

Glavni osječki trg, Trg Ante Starčevića u narednom razdoblju očekuje cjelovita obnova koja bi trebala donijeti potpuno novo urbanističko rješenje središta grada. Najavu je tijekom sjednice Gradskog vijeća početkom srpnja iznio gradonačelnik, Ivan Radić, istaknuvši kako Grad Osijek neće odustati od planiranih kapitalnih investicija unatoč izazovnim gospodarskim okolnostima.

Prema riječima gradonačelnika, obnova neće biti parcijalna, već će se provesti kroz cjelovito rješenje koje će prethodno biti definirano urbanističko-arhitektonskim natječajem. Projekt će obuhvatiti i proširenje pješačke zone, odnosno povezivanje Trga Ante Starčevića sa Županijskom ulicom sve do križanja s Ulicom Republike, kao i Kapucinskom ulicom, čime bi središte Osijeka dobilo znatno više prostora namijenjenog pješacima.

Bit će to druga velika rekonstrukcija glavnog osječkog trga u samo dva desetljeća. Naime, posljednja milijunska obnova, završena 2006. godine, trebala je biti dugoročno rješenje. Umjesto toga, ostala je zapamćena po skupim klupama, kvarovima podnog grijanja, problematičnoj fontani i brojnim kontroverzama.

Suvremeni standardi

Radić je naglasio kako se Grad odlučio za sveobuhvatan pristup umjesto pojedinačnih zahvata, kako bi novo uređenje zadovoljilo suvremene standarde funkcionalnosti, estetike i održivosti. Konačni izgled trga odredit će se nakon provedbe javnog natječaja na kojem će stručnjaci ponuditi najbolja arhitektonska i urbanistička rješenja.

Iako zasad nisu predstavljeni rokovi početka radova ni procijenjena vrijednost projekta, najava cjelovite obnove Trga Ante Starčevića predstavlja jednu od najznačajnijih razvojnih inicijativa za osječko središte posljednjih godina. Nakon provedbe natječaja i izrade projektne dokumentacije očekuje se definiranje dinamike realizacije, koja bi trebala oblikovati novi izgled jednog od najprepoznatljivijih javnih prostora u gradu.

Nije prvi put

Trg Ante Starčevića posljednji je put temeljito rekonstruiran 2005./2006. godine, kada je dobio današnju formu. Dakle, za jedan gradski trg, i ne tako davno. U sklopu tadašnjeg projekta obnovljeno je oko 7.800 četvornih metara središnjeg gradskog prostora, izgrađena nova komunalna infrastruktura i centralna fontana, ulazi u pothodnik, te je postavljeno novo kameno popločenje i urbana oprema.

Prema podacima koji se spominju u javnosti, vrijednost rekonstrukcije procjenjuje se na oko tadašnjih 40 milijuna kuna, odnosno oko danas 5,3 milijuna eura. Uz napomenu kako taj podatak nije bilo moguće potvrditi u javno dostupnoj dokumentaciji.

Tadašnja rekonstrukcija bila je jedan od najvećih komunalnih zahvata u središtu Osijeka nakon Domovinskog rata, a trg je među ostalim dobio i sustav podnog grijanja. No, za vrijeme izvedbe projekta, te nakon otvorenja, trg je bio u središtu kontroverzi. Nedostataka je bilo puno, a neki su bili frapantni. Trg Ante Starčevića, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar Trg Ante Starčevića, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Klupe kao od zlata

Najveći skandal vezan uz ovu rekonstrukciju bile su famozne klupe, njih 18, čiji je pokrov bio od iroko drveta, a koje su koštale čak 6.200 eura za komad, odnosno ukupno 112 tisuća eura. Trebale su doslovno trajati 'vječno'. No, to se nije dogodilo.

Ubrzo nakon postavljanja klupe su izgledale kao da su 50 godina stare. Tada je tvrtka Unikom za sve okrivila radnike Elektromodula koji nisu slušali upute njemačkog proizvođača, te su lakirali drvo iako to nikako nije trebalo učiniti.

Posljedica nije bilo. Lak je skinutu, nakon čega je rečeno da će drvo kroz protok vremena stvoriti svoju posebnu 'patinu' i da će sve biti dobro. Ni od toga nije bilo ništa. Klupe i danas izgledaju kao skupi cirkus. Trg Ante Starčevića, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar Trg Ante Starčevića, Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Podno grijanje, fontana, spomenik…

Nešto kasnije, došli su problemi s podnim grijanje vrijednim 900.000 kuna, odnosno oko 120 tisuća eura. Točnije sustav nije preživio svoju prvu zimu. Okrivljeni su 'neki' koji su prolazili preko cijevi vozilima, ali kako i kada nije nikada definirano, niti je itko preuzeo odgovornost.

Nakon toga otkazivati poslušnost krenula je i fontana postavljena u nivou trga. Opet su okrivljeni isti 'neki' koji se voze preko glavnog trga, a time i preko fontane, bez obzira što je riječ o pješačkoj zoni. Unatoč kamerama, ni za ovo nikada nitko nije odgovarao.

Šlag na torti je svakako bilo postavljanje golemog brončanog spomenika Ante Starčevića, visine 3,90 metara. Iako se ovaj potez nekome izvan Osijeka čini logičnim, to nikako nije bio slučaj. Spomenik se u prostor uklopio kao šaka na oko obzirom da riječ o trgu u formi trokuta koji u svom centralom dijelu ima već spomenutu fontanu, a koja je zamijenila obožavani spomenik Grupa građana uz koji su pak sve generacije Osječana bile sentimentalno vezane.