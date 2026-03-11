Stari željeznički hotel na top lokaciji ide u veliku rekonstrukciju, za 12 milijuna eura dobit će 4 zvjezdice

Hotel Mursa nekretnina je na ključnoj poziciji u Osijeku koja propada od 1990-ih, a uskoro treba postati Veteranski centar.

Nedaleko od ključnog gradskog čvorišta u Osijeku, raskrižja Trpimirove i Vukovarske ulice koje spajaju dva važna ulaza u grad, nalazi se zgrada nekadašnjeg hotela Mursa, objekta koji je desetljećima bio dio gradske turističke i društvene infrastrukture. Smješten u Kašićevoj ulici, hotel je tijekom godina promijenio više funkcija, a već dugo ne djeluje kao smještajni objekt. Sobe su prazne, a dio prizemlja zauzimaju uredi Osječko-baranjske županije i Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zgrada je zbog svoje veličine i položaja dugo smatrana pogodnom za različite oblike prenamjene. Danas je ponovno u fokusu javnosti zbog projekta kojim bi se objekt trebao obnoviti i pretvoriti u veteranski centar. Riječ je o investiciji koja uključuje rekonstrukciju postojeće građevine i prilagodbu prostora novoj društvenoj funkciji. Uz napomenu kako bi planirana transformacija trebala istovremeno očuvati postojeću strukturu objekta i omogućiti njegovo korištenje u novoj ulozi.

Darovanje zemljišta

Krajem veljače Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je odluku o darovanju zemljišta Republici Hrvatskoj kako bi se omogućila rekonstrukcija bivšeg hotela Mursa u veteranski centar. Grad je državi prepustio dvije čestice, parkiralište ispred hotela i dio dvorišta, ukupne površine oko 1.500 kvadrata, čime je projekt dobio važan proceduralni preduvjet za daljnju realizaciju.

Nakon rješavanja pitanja zemljišta, sljedeći korak je javna nabava za izradu glavnog projekta i priprema za građevinske radove. Procjena je da bi gradilište trebalo postati aktivno najkasnije za godinu dana, odnosno u proljeće 2027. godine.

hotel Mursa | foto: Ivana Solar

Već 30 godina bez rješenja

Hotel Mursa izgrađen je početkom 1980-ih godina kao dio sustava željezničkog ugostiteljstva te je prvotno funkcionirao pod nazivom Dom željezničara. Objekt je bio namijenjen prvenstveno zaposlenicima željezničkog sustava i putnicima koji su dolazili u grad, ali je ubrzo postao i jedan od većih smještajnih kapaciteta u Osijeku.

U vrijeme izgradnje hotel je raspolagao većim brojem soba, restoranom te dvoranom pogodnom za različite društvene događaje i okupljanja. Tijekom ratnih godina početkom 1990-ih zgrada je oštećena u topničkim napadima, a nakon toga je djelomično obnovljena.

U razdoblju nakon rata objekt je povremeno korišten i za smještaj raseljenih osoba, što je privremeno promijenilo njegovu namjenu. Iako je kasnije ponovno radio kao hotel, ulaganja u modernizaciju bila su ograničena pa je objekt postupno gubio konkurentnost na tržištu smještaja.

Tijekom 2000-ih nekoliko se puta govorilo o mogućoj prodaji ili novoj namjeni zgrade. S vremenom je hotel prestao s radom, a objekt je ostao bez stalne funkcije. Upravo je takvo stanje otvorilo prostor za ideju o njegovoj prenamjeni u javni objekt s drugačijom društvenom ulogom.

hotel Mursa | foto: Ivana Solar

Veteranski centar

Nova faza u životu zgrade započela je kada je država najavila da bi se prostor nekadašnjeg hotela mogao pretvoriti u veteranski centar namijenjen hrvatskim braniteljima. Projekt je dio šireg programa kojim se planira razvoj mreže sličnih centara u više hrvatskih gradova, a financira se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Ukupno je planirana izgradnja pet novih centara. Osim Osijeka, gradit će se i u Krapini, Senju, Biogradu na Moru i Virovitici, s ukupnim kapacitetom od 566 ležaja i vrijednošću projekta od 80 milijuna eura.

Iz Grada Osijeka su ranije najavili kako će više od polovice sredstava, 41,5 milijuna eura, biti osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će preostalih 38,5 milijuna eura biti izdvojeno iz državnog proračuna. Projekt je službeno započeo u ožujku 2025. godine i trajat će 42 mjeseca, a završetak svih radova i uspostava centara predviđeni su za rujan 2028. hotel Mursa | foto: Ivana Solar

Četiri zvjezdice

Veteranski centar Osijek imat će standard opremljenosti četiri zvjezdice. Predviđeno je najmanje pet jednokrevetnih soba za stopostotne invalide, povezane sa sobama njegovatelja, kao i sobe za medicinske sestre, dnevni boravak i druge sadržaje prilagođene osobama s invaliditetom.

U tim bi objektima braniteljima i članovima njihovih obitelji bile dostupne različite vrste podrške, od savjetovanja do rehabilitacijskih i edukacijskih programa. Procjenjuje se da bi ulaganje u obnovu i prilagodbu objekta u Osijeku moglo dosegnuti približno 12 milijuna eura.

Budući centar trebao bi osigurati prostor za boravak korisnika, ali i za rad braniteljskih udruga te organizaciju različitih aktivnosti. Time bi se zgrada, koja je godinama bila izvan funkcije, ponovno uključila u javni život grada. Projekt se pritom ne promatra samo kao građevinska investicija, nego i kao dio šire mreže socijalne infrastrukture. hotel Mursa | foto: Ivana Solar

Rekonstrukcija i modernizacija

Predviđeni građevinski zahvati obuhvaćaju rekonstrukciju postojećeg objekta te njegovu prilagodbu novoj funkciji centra. Planira se temeljita obnova unutarnjih prostora, uključujući smještajne jedinice, zajedničke prostorije i administrativne sadržaje. U sklopu projekta predviđena je i energetska obnova zgrade kako bi se poboljšala učinkovitost objekta i smanjili troškovi korištenja. Posebna pažnja posvetit će se prilagodbi prostora osobama smanjene pokretljivosti te stvaranju funkcionalnih prostora za rehabilitaciju i edukaciju.

Uz smještajne kapacitete planiraju se prostori za savjetovanje, radne radionice i društvene aktivnosti korisnika. Također, projekt uključuje i uređenje okoliša objekta te poboljšanje pristupnih površina. S obzirom na starost zgrade, dio radova odnosit će se i na modernizaciju instalacija i tehničkih sustava.