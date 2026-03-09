Preko 10 godina su u stečaju: Dalmatinska veletržnica ide na milijunsku prodaju

Gotovo 30 godina postoji, a već 13 godina proživljava najteže dane. Tako se može opisati 'život' Regionalne veletržnice Benkovac koja sada ide na bubanj. Trgovački sud u Zadru donio je zaključak o prodaji nekretnina tvrtke 'Regionalna veletržnica Benkovac d.d. u stečaju' u okviru dugotrajnog stečajnog postupka koji traje još od 2013. godine. Odluku je donio sudac Tomislav Jurlina, a na prodaju ide veći kompleks nekretnina u katastarskoj općini Buković.

Riječ je o jedinstvenoj funkcionalnoj cjelini površine oko 43.180 četvornih metara (oko 4,3 hektara), koja obuhvaća nekadašnji poslovno-industrijski prostor veletržnice. Kompleks čine dvorišta, skladišta, upravna zgrada, manipulativni prostori, proizvodni pogon i pomoćni objekti, uz manje poljoprivredne i neplodne površine. Upravo je na tom prostoru trebala djelovati veletržnica zamišljena kao regionalno središte trgovine poljoprivrednim proizvodima. Međutim, projekt nikada nije u potpunosti zaživio, pa danas cijeli kompleks završava na tržištu u sklopu stečajnog postupka.

Na prodaju za 2,2 milijuna eura

Procijenjena tržišna vrijednost cijelog kompleksa iznosi 2.204.340 eura, prema procjeni sudskog vještaka iz 2025. godine. Početna cijena na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi određena je na 1.653.255 eura, odnosno na tri četvrtine procijenjene vrijednosti. Dražbu će provoditi Financijska agencija putem sustava elektroničke javne dražbe. Ako nekretnine ne budu prodane na prvoj dražbi, cijena se na sljedećima može postupno smanjivati, sve do minimalne početne cijene od 0,13 eura na četvrtoj dražbi.

Sudjelovati mogu samo ponuditelji koji uplate jamčevinu u iznosu od 10 posto procijenjene vrijednosti imovine. Nakon što kupac uplati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, sud će donijeti odluku o predaji nekretnina kupcu te upisu prava vlasništva u zemljišne knjige.

Regionalna veletržnica Benkovac | Foto: ilustracija, Google maps

U stečaju preko 10 godina

Regionalna veletržnica Benkovac osnovana je 1998. godine s ciljem razvoja organizirane trgovine poljoprivrednim proizvodima na području Ravnih kotara i šire zadarske regije. Projekt je bio dio državne strategije izgradnje mreže veletržnica te je zamišljen kao logističko i trgovačko središte za domaće proizvođače voća i povrća. Nakon pripojenja društva Agroprodukt d.d. 2003. godine formirana je Regionalna veletržnica Benkovac, sa sjedištem u Benkovcu u Ulici Benkovačke bojne. Unatoč ambicioznim planovima, poslovanje se vrlo brzo suočilo s ozbiljnim financijskim poteškoćama, a račun društva bio je blokiran već 2004. godine, uz neisplaćene plaće zaposlenicima.

Tijekom sljedećih godina dugovi su se gomilali, dok su prihodi ostajali minimalni ili su potpuno izostajali, pa projekt nikada nije zaživio u opsegu koji bi osigurao njegovu održivost. U posljednjim godinama prije stečaja društvo je praktički ostalo bez zaposlenih, a poslovna aktivnost bila je gotovo nepostojeća. Stečajni postupak otvoren je 2013. godine i traje više od desetljeća, uz postupno unovčenje imovine. Kao što smo istražili, dio imovine već je prodan, tako je 2021. godine pogon pršutane u Šopotu prodan poduzetniku Mati Šuniću iz Rodaljica za 1.059.000 kuna.