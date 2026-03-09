Završena izgradnja tvornice od 20 milijuna eura, u jednoj smjeni proizvodit će 1.000 kuhinjskih elemenata

Konačno useljiva luksuzna zgrada s heliodromom, stanovi davno prodani za 1.200 eura po kvadratu
Gradnja nebodera započela je prije 7 godina, odnosno prije nego su se cijene nekretnina ozbiljno napuhale.
09.03.2026
09. ožujak 2026.
U poslovnoj zoni Severin otvorena je nova, potpuno automatizirana i digitalizirana tvornica pločastog namještaja Prima grupe.
Nova tvornica namještaja Prima se prostire na parceli od 44.000 kvadrata, dok sama zgrada obuhvaća 15.600 kvadrata neto površine. Riječ je o tehnološki i ekološki najnaprednijoj tvornici namještaja u Hrvatskoj, projektiranoj kao energetski učinkovita poslovna zgrada s najvišim certifikatom.
Investicija vrijedna 20 milijuna eura, koja predstavlja jedno od značajnijih ulaganja u domaću drvno‑prerađivačku industriju posljednjih godina privedena je kraju. Ovim projektom potvrđuje se važnost investicija za regionalno i nacionalno gospodarstvo te jača pozicija Hrvatske u sektoru proizvodnje namještaja.
Vlasnik i glavni direktor Prima grupe, Renato Radić, istaknuo je da otvaranje tvornice nije samo početak proizvodnje već i potvrda filozofije tvrtke — povjerenje u vlastitu proizvodnju, znanje zaposlenika i dugoročni razvoj.
- Nakon 30 godina i više od pet milijuna zadovoljnih kupaca, izgradnja tvornice logičan je korak prema višoj i ujednačenoj kvaliteti, bržoj isporuci i većoj konkurentnosti, uz proizvodnju temeljenu na zelenoj energiji i domaćem znanju. Ova investicija donosi višu i ujednačenu kvalitetu, bržu isporuku i veću konkurentnost, uz proizvodnju temeljenu na zelenoj energiji i domaćem znanju. To je naš odgovor na izazove tržišta i očekivanja suvremenog kupca, poručio je Radić.
Tvornica je potpuno automatizirana i digitalizirana. U jednoj smjeni moguće je proizvesti do 1.000 kuhinjskih elemenata ili 400 kliznih ormara, što povećava kapacitet i konkurentnost na domaćem i regionalnom tržištu.
Na krovu je instalirano 4.267 fotonaponskih modula, a u kombinaciji s dizalicama topline i sustavima iskorištavanja otpadne topline smanjuju se emisije CO₂. Ulaganjem u vlastitu proizvodnju, zelenu energiju i naprednu tehnologiju, Prima potvrđuje dugoročnu strategiju razvoja temeljenu na kvaliteti, održivosti i jačanju konkurentnosti hrvatske industrije namještaja. Nova tvornica u Severinu tako predstavlja iskorak za kompaniju, ali i doprinos stabilnosti i modernizaciji domaće proizvodnje.
Projekt je realiziran uz potporu Europske unije, pri čemu je 4,7 milijuna eura osigurano sredstvima EU fondova, a dodatnu podršku u realizaciji dali su financijski partneri. Nova tvornica stvara oko 150 novih radnih mjesta, od CNC operatera i tehnologa do kontrolora kvalitete, čime se potiče razvoj stručne radne snage u regiji.
Istaknuto je kako otvaranje nove tvornice predstavlja stratešku odluku o jačanju vlastite proizvodnje i dodatnom učvršćivanju pozicije domaćeg proizvođača na sve konkurentnijem tržištu namještaja. U vremenu kada je dio industrije oslonjen na uvoz i vanjske dobavne lance, Prima investicijom u Severinu šalje jasnu poruku o vjeri u hrvatsku industriju, domaće znanje i dugoročnu održivost proizvodnje u Hrvatskoj.
