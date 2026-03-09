Mijenja se cijena projekta u Kranjčevićevoj: Ovo su prvi i drugi iznos ugovoreni s tvrtkom Sirrah

Tvrtka Sirrah projekt iz Osijeka s naručiteljem, Gradom Zagrebom, 24. veljače 2024. godine ugovorila je izradu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju, točnije izgradnju stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Dakle, prije malo više od dvije godine.

Znamo, s tom tvrtkom posao je ugovoren nakon DKOM-ovog odbijanja žalbe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu na odabir tvrtke iz Osijeka. Ugovor je potpisan na iznos od 300 tisuća eura. Aneksom ugovora cijena glavnog projekta sada raste za 46 tisuća eura (bez uključenog PDV-a), kako se može vidjeti u sustavu javne nabave.

Izgradnja za 44 milijuna eura

Opis rekonstruiranog stadiona Zagreb, smještenog u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu, između ostalog uključuje natkrivene sve tribine, nove, šire ulaze za posjetitelje, bolje opremljene prostore za igrače, osoblje i tehničku podršku, ali i novi trg ispred stadiona na 6.300 četvorna metra. Sve planirano trebalo bi se izgraditi za 44 milijuna eura.

Zna se da je projekt novog stadiona djelo tvrtke Sirrah-projekt iz Osijeka. Podsjećamo da su na natječaj za izradu glavnog i izvedbenog projekta pristigle četiri ponude te je prema svim kriterijima kao najbolji odabran Sirrah. No, na odluku je stigla žalba drugog ponuditelja, Arhitektonskog fakulteta. Prema odluci DKOM-a donesene 22. siječnja 2024., žalba je odbijena kao neosnovana te je uslijedilo potpisivanje ugovora sa Sirrahom, u trajanju od četiri mjeseca, a sada raste cijena ugovorenog iznosa.

Novi stadion u Kranjčevićevoj | foto: bauštela.hr

Izmjena od gotovo 50 tisuća eura

Kako se može vidjeti u sustavu javne nabave, u odnosu na izvorno ugovorenih 300 tisuća eura, 16. siječnja 2026. godine ugovor je izmijenjen na veći iznos, od 346 tisuća eura, bez uključenog PDV-a. Dok je stari iznos s PDV-om 375 tisuća eura, novi iznos s uključenim PDV-om je 432.656,25 eura. Izmjena je objavljena u javnoj nabavi skoro dva mjeseca nakon sklapanja novog sporazuma, odnosno aneksa ugovora, a vrijeme izvedbe ostaje nepromijenjeno.

Treba napomenuti da smo nedavno bili na gradilištu na Trešnjevki te smo svjedočili kako napreduje izgradnja novog nogometnog kompleksa koji će, po završetku radova, preuzeti funkciju glavnog stadiona u Zagrebu - kako će krenuti pripreme za uklanjanje Maksimira. Na terenu smo čuli da radovi dobro napreduju te da kašnjenja nema.

Prema trenutnom dinamičkom planu, radovi bi trebali biti završeni krajem ove godine, no prva utakmica na ovoj lokaciji odigrat će se nešto kasnije. Sve o projektu od 44 milijuna eura koji radi Strabag možete pročitati u našem članku, ovdje.