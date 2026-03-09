Kaštelanski most: Samo za dozvole treba 3 godine, još toliko će trajati izgradnja, ali ime se zna

Projekt bi trebao postati jedna od ključnih prometnih poveznica između Splita i Kaštela. Na projektni natječaj Hrvatskih cesta za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na prometnici novi ulaz u Split – čvor Vučevica – Tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split prijavljeno je 12 radova. Najbolji je birao ocjenjivački sud od 11 članova na čelu s arhitektom, Antom Kuzmanićem.

Prvu nagradu u iznosu od 60.000 eura osvojila je zajednica gospodarskih subjekata Studio 3LHD kao nositelj i Pipenbaher Inženirji kao član. Prema ovom idejnom rješenju procijenjeni trošak gradnje iznosi 233 milijuna eura. Most je predviđen da 'izdrži' 100 godina uz redovno održavanje u ukupnom iznosu od 125.134.330 eura.

Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Nova prometna i prostorna os

Prema predstavljenom rješenju, most preko Kaštelanskog zaljeva bit će dug približno 1,6 kilometara te će povezivati područje Stinica u Splitu s Kaštel Sućurcem. Imat će četiri prometne trake, dok su uz kolnički dio predviđene i pješačke te biciklističke staze koje će omogućiti kretanje pješaka i rekreativaca preko zaljeva.

Pješačke staze bit će smještene dva metra ispod razine kolnika kako bi se korisnicima osigurala zaštita od buke, prometa i ispušnih plinova. Na mostu su predviđena i četiri vidikovca koji će pružati panoramski pogled na grad i zaljev, čime se most oblikuje ne samo kao prometna infrastruktura nego i kao javni prostor iznad mora.

Arhitektonski identitet konstrukcije određuju dva vitka pilona visoka oko 157 metara, inspirirana kristalnom strukturom dalmatinskog vapnenca. Takva konstrukcija trebala bi oblikovati prepoznatljivu vizuru sjevernog ulaza u grad i svojevrsna 'pomorska vrata' Splita. Projektanti ističu da je cilj bio stvoriti most koji će poštovati prostor zaljeva, ali i postati novi simbol grada. Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Nepovratna realizacija

Gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, istaknuo je da bi most trebao postati novi ulaz i izlaz iz grada te ključna poveznica sa susjednim Kaštelima, čime bi se dugoročno smanjile prometne gužve u splitskoj aglomeraciji. A zanimljivo je da se na projekt referirao kao na 'most Sv. Dujma', iz čega se da zaključiti kako je građevina, prije svega, dobila ime.

- Ovo je početak realizacije koji je nezaustavljiv i kroz tri godine očekujemo ishođenje svih potrebnih dozvola kako bismo krenuli u izgradnju. Grad Split će sa svoje strane, u suradnji s Hrvatskim cestama, osigurati sve pristupne prometnice – Domovinskog rata i Dubrovačku ulicu – prema mostu, kao cjelovito prometno rješenje, a kako bi rasteretili postojeće gužve. Nakon idejnog rješenja slijedi izrada Studije utjecaja na okoliš, koja ima svoju proceduru, zatim idejni projekt za lokacijsku dozvolu, potom glavni projekt i građevinska dozvola. Most ima svoj razvojni i procesni put, ali projekt je nepovratno krenuo u realizaciju. Most sv. Dujma Splitu je apsolutno potreban i predstavlja strateški važan infrastrukturni projekt, poručio je gradonačelnik. Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Trošak: 250 milijuna eura

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, istaknuo je kako se procjenjuje da će izgradnja mosta Split–Kaštela koštati oko 250 milijuna eura te da projekt ima jasno definiran vremenski okvir. Prema njegovim riječima, razdoblje pripreme projektne dokumentacije trajat će oko tri godine, dok se i sama izgradnja mosta procjenjuje na približno tri godine.

- Most će biti dug oko 1600 metara, uz pripadajuće pristupne ceste. Planiran je s četiri prometna traka te posebnom stazom za pješake i bicikliste, a u svojoj najvišoj točki dosezat će 65 metara iznad morske površine. Riječ je o jednom od ključnih prometnih zahvata koji će značajno unaprijediti povezanost Splita i Kaštela, naglasio je Budimir. Također, čelnik Hrvatskih cesta je pojasnio kako je ovaj most manje zahtjevan nego Pelješki most te bi počinjao kod Metroa u Kaštel Sućurcu, a na splitskoj strani kod Stinica, gdje se predviđa izgradnja nadvožnjaka na Dubrovačku ulicu. Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Tri godine za dozvole

Most je dio velikog prometnog projekta koji obuhvaća i izgradnju novih cestovnih pravaca između autoceste A1, tunela Kozjak i splitske trajektne luke. Procjenjuje se da će izgradnja mosta i pristupnih cesta ukupno stajati oko 250 milijuna eura.

Prema procjenama investitora i nadležnih institucija, u naredne tri godine trebalo bi ishoditi potrebne dozvole za početak radova, dok bi sama gradnja trajala približno tri godine. Visina plovnog profila mosta iznosit će oko 55 metara kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova kroz Kaštelanski zaljev. Kaštelanski most | foto: Grad Split / 3LDH

Transformacija područja

Predstavnici projektantskog tima naglašavaju da most nije zamišljen samo kao prometnica nego i kao prostor koji povezuje gradove i stvara novu urbanu vizuru sjeverne obale zaljeva. Time bi infrastruktura, osim prometne funkcije, mogla imati i važnu urbanističku i društvenu ulogu u razvoju šireg splitskog područja.

- Projekt istodobno pokreće transformaciju sjeverne obale zaljeva. Prostor koji je desetljećima bio obilježen vojnom i industrijskom infrastrukturom dobiva potencijal razvoja u novo urbano pročelje grada, poručuju iz 3LHD-a.