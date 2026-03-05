Spajanje Kaštelanskog mosta sa Splitom: Treba preispitati visinu mosta i priključak na 5 glavnih ulica

Po odabiru pobjedničkog idejnog rješenja za Kaštelanski most, Ocjenjivački sud izlistao je i preporuke za izradu Prometne studije. Nisu zanemarive!

Hrvatske ceste nositelj su realizacije nove prometne poveznice autoceste A1 s gradovima Split, Kaštela i Solin. Radovi koji se trenutno izvode na tunelu uskoro će se proširiti i na realizaciju prometnice koja će ga povezati s gradom Kaštela.

Idejno rješenje za Kaštelanski most je odabrano, a iza njega stoje Studio 3LHD i Pipenbaher Inženirji. Ocjenjivački sud koji ga je izdvojio kao najbolju ponuđenu opciju paralelno je izradio preporuke za izradu Prometne studije kojom se treba razraditi spoj novog mosta s cestovnom mrežom grada Splita.

Studija, prema zaključku Ocjenjivačkog suda, treba obuhvatiti brojne aspekte i varijantno sagledati realne mogućnosti, vezane uz značajno veći prihvat vozila na vrlo ograničenom prostoru Kopilice u kojem se očekuje razvoj prometne i željezničke infrastrukture. Tome treba pridodati planiranu izgradnju nove luke na Stinicama, kao i Sjevernu luku koja je danas svojim djelatnostima u potpunosti iskoristila prostorne kapacitete. EOJN

Novi GUP Splita presudan

Ukratko, novi most otvara brojne teme planskog karaktera koje će neminovno biti okosnicom novog Generalnog urbanističkog plana Splita, i to u njegovom najvažnijem dijelu. Stoga, ističe se, rezultati Prometne studije moraju dati odgovor na sporne teme, i što je najvažnije, odrediti dinamiku budućih aktivnosti na pripremi planske i projektne dokumentacije.

Osim na generalnoj planskoj razini, rezultati Prometne studije trebaju dati odgovore i na aktualne potrebe spoja novog mosta s Istočnom obalom, ali i spoja s prometnom mrežom grada Splita. U tom kontekstu treba očekivati složene rekonstrukcijske zahvate vezane uz najvažnije gradske prometnice, među kojima su najvažnije Ulica Domovinskog rata, Dubrovačka ulica, Hercegovačka ulica, Put Supavla i Poljička ulica.

Razrada izabranog idejnog rješenja

Uvažavajući generalni aspekt, kao i detaljnije aspekte utjecaja novog mosta na današnje i buduće planske politike ne samo Splita, nego i Kaštela i Solina, Ocjenjivački sud koji je birao idejno rješenje za Kaštelanski most Hrvatskim cestama skreće pozornost na potrebu detaljnijeg preispitivanja odredbi i uvjeta definiranih važećim planskim dokumentima. Kao i projekta u pripremi.

- Nakon detaljnih geomehaničkih ispitivanja, podmorsko tlo je u zoni naplavnog područja rijeke

Jadro akvatorijalne dubine 10 metara, treba očekivati nalaze koji bi mogli značajno utjecati na daljnju projektnu razradu izabranog idejnog rješenja. To se odnosi na uvjete temeljenja, a posljedično i na cestovnu niveletu - uzdužni nagib, te usklađenje s pozicijama nadvožnjaka željezničke pruge koji je na koti 35 m.n.v., što u konačnici može utjecati i na predviđenu visinu budućeg mosta, stoji u tehničkoj dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom sustavu javne nabave.

Novi ulaz u Split | foto: Hrvatske ceste

Nova luka

Dodatno, navedenom neizostavno treba pridodati ukupni okolišni, ekološki i urbani ambijent. Naime, ističe se kako siluete Splita, Kaštela, Solina i Klisa, te Kozjak, Mosor i Perun, među kojima dominira splitski poluotok s akvatorijem i Marjanom u podnožju kojega je povijesna jezgra Splita, identitetska silueta zvonika sv. Duje i stadiona Poljud, značajno određuju potrebu iznimne pozornosti prilikom završnog definiranja projektne razrade budućeg mosta.

Osim već istaknutih okolnosti treba uvažiti činjenicu da je u visokoj fazi priprema realizacije nove luke na Stinicama za koju je ishođena građevinska dozvola. Istom se previđa u prvoj fazi realizacija 150 metara nove pristanišne obalne uz koju će moći pristajati brodovi čija je dubina gaza 9 metara, a u drugoj fazi, 300 metara nove pristanišne obale za brodove čija je dubina gaza 10 metara.

S obzirom na dubinu gaza brodova bit će potrebno preispitati buduću visinu novog mosta u skladu s plovidbenim i gabaritnim karakteristikama brodova koji zadovoljavaju uvjete pristajanja uz novu obalu. U ovom kontekstu uputa je i da prometna studija treba pridodati i manevarske uvjete potrebne za tegljenje brodova (2 milje) prilikom pristana ili izlaska iz lučkog akvatorija. maritimni most preko Kaštelanskog zaljeva | Foto: Hrvatske ceste

Ključno preispitati visinu mosta

Sve navedeno upućuje na potrebu dodatnih detaljnih preispitivanja budućih projekta

generalne infrastrukture s ciljem sinkronizacije optimalnih tehničkih uvjeta, usklađenih ne samo s potrebama vremena u kojem živimo, nego i potrebama u daljoj budućnosti. To se u prvom redu odnosi na novi most i luku, rekonstrukciju željezničkog kolodvora u Kopilici, te reurbanizaciju područja Kopilice čija površina iznosi oko 100 hektara.

- Tijekom posljednjih gotovo 200 godina urbanističke, infrastrukturne i građevinske prakse cilj tog ranga nikada nije bio tako blizu konkretnih aktivnosti kao ovih godina. Da je tome tako, na najbolji način svjedoče radovi u tijeku na tunelu Vučevica i zaobilaznici Splita (čvor Mravinci - TTTS s ekstenzijom prema Omišu). U tom kontekstu, nositelju realizacije navedenih projekata Hrvatskim cestama upućujemo navedene preporuke, pri čemu akcent stavljamo na preispitivanje visine budućeg mosta koja je tijekom posljednjih godina u planskim i studijskim materijalima varirala od 35 do 55 metara visine, zaključuje Ocjenjivački sud.