Spajanje Kaštelanskog mosta sa Splitom: Treba preispitati visinu mosta i priključak na 5 glavnih ulica

Sprema se nova cesta i tunel kroz Biokovo: Čeka se idejno rješenje, otvaranje gradilišta 2028.
Dalmacija bi uskoro trebala dobiti novu prometnicu od 10 kilometara i tunel kroz Biokovo koji će južni Jadran spojiti s BiH.
16:00 9.2 min 05.03.2026
05. ožujak 2026.
Po odabiru pobjedničkog idejnog rješenja za Kaštelanski most, Ocjenjivački sud izlistao je i preporuke za izradu Prometne studije. Nisu zanemarive!
Hrvatske ceste nositelj su realizacije nove prometne poveznice autoceste A1 s gradovima Split, Kaštela i Solin. Radovi koji se trenutno izvode na tunelu uskoro će se proširiti i na realizaciju prometnice koja će ga povezati s gradom Kaštela.
Idejno rješenje za Kaštelanski most je odabrano, a iza njega stoje Studio 3LHD i Pipenbaher Inženirji. Ocjenjivački sud koji ga je izdvojio kao najbolju ponuđenu opciju paralelno je izradio preporuke za izradu Prometne studije kojom se treba razraditi spoj novog mosta s cestovnom mrežom grada Splita.
Studija, prema zaključku Ocjenjivačkog suda, treba obuhvatiti brojne aspekte i varijantno sagledati realne mogućnosti, vezane uz značajno veći prihvat vozila na vrlo ograničenom prostoru Kopilice u kojem se očekuje razvoj prometne i željezničke infrastrukture. Tome treba pridodati planiranu izgradnju nove luke na Stinicama, kao i Sjevernu luku koja je danas svojim djelatnostima u potpunosti iskoristila prostorne kapacitete.
Ukratko, novi most otvara brojne teme planskog karaktera koje će neminovno biti okosnicom novog Generalnog urbanističkog plana Splita, i to u njegovom najvažnijem dijelu. Stoga, ističe se, rezultati Prometne studije moraju dati odgovor na sporne teme, i što je najvažnije, odrediti dinamiku budućih aktivnosti na pripremi planske i projektne dokumentacije.
Osim na generalnoj planskoj razini, rezultati Prometne studije trebaju dati odgovore i na aktualne potrebe spoja novog mosta s Istočnom obalom, ali i spoja s prometnom mrežom grada Splita. U tom kontekstu treba očekivati složene rekonstrukcijske zahvate vezane uz najvažnije gradske prometnice, među kojima su najvažnije Ulica Domovinskog rata, Dubrovačka ulica, Hercegovačka ulica, Put Supavla i Poljička ulica.
Uvažavajući generalni aspekt, kao i detaljnije aspekte utjecaja novog mosta na današnje i buduće planske politike ne samo Splita, nego i Kaštela i Solina, Ocjenjivački sud koji je birao idejno rješenje za Kaštelanski most Hrvatskim cestama skreće pozornost na potrebu detaljnijeg preispitivanja odredbi i uvjeta definiranih važećim planskim dokumentima. Kao i projekta u pripremi.
- Nakon detaljnih geomehaničkih ispitivanja, podmorsko tlo je u zoni naplavnog područja rijeke
Jadro akvatorijalne dubine 10 metara, treba očekivati nalaze koji bi mogli značajno utjecati na daljnju projektnu razradu izabranog idejnog rješenja. To se odnosi na uvjete temeljenja, a posljedično i na cestovnu niveletu - uzdužni nagib, te usklađenje s pozicijama nadvožnjaka željezničke pruge koji je na koti 35 m.n.v., što u konačnici može utjecati i na predviđenu visinu budućeg mosta, stoji u tehničkoj dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom sustavu javne nabave.
Dodatno, navedenom neizostavno treba pridodati ukupni okolišni, ekološki i urbani ambijent. Naime, ističe se kako siluete Splita, Kaštela, Solina i Klisa, te Kozjak, Mosor i Perun, među kojima dominira splitski poluotok s akvatorijem i Marjanom u podnožju kojega je povijesna jezgra Splita, identitetska silueta zvonika sv. Duje i stadiona Poljud, značajno određuju potrebu iznimne pozornosti prilikom završnog definiranja projektne razrade budućeg mosta.
Osim već istaknutih okolnosti treba uvažiti činjenicu da je u visokoj fazi priprema realizacije nove luke na Stinicama za koju je ishođena građevinska dozvola. Istom se previđa u prvoj fazi realizacija 150 metara nove pristanišne obalne uz koju će moći pristajati brodovi čija je dubina gaza 9 metara, a u drugoj fazi, 300 metara nove pristanišne obale za brodove čija je dubina gaza 10 metara.
S obzirom na dubinu gaza brodova bit će potrebno preispitati buduću visinu novog mosta u skladu s plovidbenim i gabaritnim karakteristikama brodova koji zadovoljavaju uvjete pristajanja uz novu obalu. U ovom kontekstu uputa je i da prometna studija treba pridodati i manevarske uvjete potrebne za tegljenje brodova (2 milje) prilikom pristana ili izlaska iz lučkog akvatorija.
Sve navedeno upućuje na potrebu dodatnih detaljnih preispitivanja budućih projekta
generalne infrastrukture s ciljem sinkronizacije optimalnih tehničkih uvjeta, usklađenih ne samo s potrebama vremena u kojem živimo, nego i potrebama u daljoj budućnosti. To se u prvom redu odnosi na novi most i luku, rekonstrukciju željezničkog kolodvora u Kopilici, te reurbanizaciju područja Kopilice čija površina iznosi oko 100 hektara.
- Tijekom posljednjih gotovo 200 godina urbanističke, infrastrukturne i građevinske prakse cilj tog ranga nikada nije bio tako blizu konkretnih aktivnosti kao ovih godina. Da je tome tako, na najbolji način svjedoče radovi u tijeku na tunelu Vučevica i zaobilaznici Splita (čvor Mravinci - TTTS s ekstenzijom prema Omišu). U tom kontekstu, nositelju realizacije navedenih projekata Hrvatskim cestama upućujemo navedene preporuke, pri čemu akcent stavljamo na preispitivanje visine budućeg mosta koja je tijekom posljednjih godina u planskim i studijskim materijalima varirala od 35 do 55 metara visine, zaključuje Ocjenjivački sud.
Zna se kako će izgledati Kaštelanski most, ali i kakva je bila konkurencija
Objavljeno je idejno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva, pobijedio je rad zajednice ponuditelja Studio 3LHD i Pipenbaher Inženirji. Ovako izgledaju radovi konkurencije.
14:21 9 d 24.02.2026
Sprema se nova cesta i tunel kroz Biokovo: Čeka se idejno rješenje, otvaranje gradilišta 2028.
Dalmacija bi uskoro trebala dobiti novu prometnicu od 10 kilometara i tunel kroz Biokovo koji će južni Jadran spojiti s BiH.
16:00 9.3166666666667 min 05.03.2026
Simbol Vukovara ići će u obnovu od 15 milijuna eura: Tu će biti uprava i gradska kavana
Grand hotel-Radnički dom u Vukovaru jedna je od najljepših zgrada u tom gradu, ali samo izvana. To bi se trebalo promijeniti revitalizacijom.
15:58 11.316666666667 min 05.03.2026
Ovo je zaboravljeni zagrebački željeznički rasadnik, dio je trase nove velike prometnice
Neki ne znaju, a neki su već i zaboravili da se u Zagrebu nalazi željeznički rasadnik. Prostorom bi trebala prolaziti produžena Šarengradska ulica
15:57 12.316666666667 min 05.03.2026
Kreće velika rekonstrukcija Stare Vlaške! Ništa neće biti kao prije, posebno za ugostitelje
Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.036 kvadrata. Promjena je puno.
09:57 6 h 05.03.2026