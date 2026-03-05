Kreće velika rekonstrukcija Stare Vlaške! Ništa neće biti kao prije, posebno za ugostitelje

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.036 kvadrata. Promjena je puno.

Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na cjelovitom uređenju Stare Vlaške ulice. Projekt se realizira prema rješenju odabranom na prethodno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju, na koji su pristigla 23 rada.

Prvonagrađeno rješenje izradio je Studio Atmosfera, uspješno spajajući estetske vrijednosti i funkcionalnost uz poštivanje povijesnog konteksta prostora.

- Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Obuhvat radova

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4.036 kvadrata. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu. Asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se energetski učinkovitijim izvorima svjetlosti, a dodatno će se postaviti dekorativna i reflektorska rasvjeta za pješačke zone i zelene površine. Stara Vlaška | foto: Grad Zagreb

Semaforizaciji Branjugove ulice

Glavni radovi planirani su od lipnja, a rok izvođenja iznosi tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.7 milijuna eura bez PDV-a.

Sredinom ožujka započinju i radovi na semaforizaciji zone Branjugove ulice, kako bi se povezala dva dijela pješačke zone i olakšao prelazak pješaka. U sklopu ove faze modernizirat će se i semaforizirani pješački prijelaz u ulici Ribnjak. Novi semafor imat će dva načina rada – trepćuće žuto svjetlo uz aktivaciju promjenjivog prometnog znaka te puni semaforski režim u vrijeme vršnih opterećenja.

Rješenje će biti integrirano u sustav pametnog upravljanja prometom, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i optimizira protok vozila. Vrijednost radova na semaforima iznosi 106.500 eura bez PDV-a.

- Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, zaključio je zamjenik gradonačelnika Korlaet.

Prirodni kamen

Planira se jednoobrazno, bez nivelacija, popločenje prirodnim kamenom cijelog obuhvata u prostoru. Otvaranje i čuvanje pravaca prema značajnim vizurama prema Zagrebačkoj katedrali, prema neoklasicističkoj Erlichovoj zgradi, te prema skulpturi Šenoe, fasadama i crkvi sv. Martina. Planira se zadržavanje skulpture Šenoi i povišenog platoa, plato će se obnoviti te popločati kamenom.

Predlaže se i logično proširenje pješačkih parternih površina prema Ribnjaku i povezivanju s pješakom u Draškovićevoj. U središnjoj zoni obuhvata planira se zelenilo s javnim urbanim mobilijarom.

Također planiraju se ograničene zone za terase kafića, restorana i drugih ugostiteljskih sadržaja. Tu je i dodatno naglašavanje drugog lica javnog prostora, 'onog lišenog kupovnih obligacija i namijenjenom dnevnom boravku građana', predimenzioniranim klupama ispred zakulisnog zelenila. pločnik od kamena | foto: Freepik / AI

Tri zone

Planirana lokacija se prema prostorno-planskoj dokumentaciji, kartografskom prikazu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, nalazi u zoni 'Površina infrastrukturnih sustava – IS'. Tu se razlikuju tri zone obuhvata.

Javni prostor će se koristiti kao šetalište, trg, park. Primarna funkcija prostora je socijalizacija, druženje, susreti, igra, kulturna i rekreativna namjena, odmor.

Priključenje na prometnu površinu

Pristup na pješačku površinu trebao bi biti osiguran s Palmotićeve ulice na jugozapadnom dijelu, odnosno Branjugove ulice na sjeverozapadnom za interventna vozila i vozila dostave, te iz Draškovićeve ulice na istoku. Dok je kontrola ulaza za vozila opskrbe i ulaza u privatne / stambene jedinice predviđena je podiznim pilomatima na poziciji neposredno prije pješačkog prelaza iz Branjugove, te na jugoistočnom dijelu iz Draškovićeve ulice.

Biciklistička parkirališta trebaju biti osigurana na Vlaškoj sa strane Draškovićeve i kod zida na otoku ispred ulaza u Kaptol, dok će se pješaci neometano kretati u sigurnoj, kamenom popločanoj zoni Vlaške ulice. Odvajanje kolnog od pješačkog prometa bit će naglašeno i zaštitnim stupićima međusobne udaljenosti do 2 metra prema Branjugovoj i Draškovićevoj ulici. Pješački prijelaz trebao bi imati i semaforom za neometan prijelaz pješaka. Stara Vlaška | foto: Grad Zagreb

Krajobrazno uređenje zahvata

Krajobrazno rješenje je proizašlo iz prostornih datosti, prvenstveno iz analize upotrebe biljnog materijala koji je tipičan za stare zagrebačke vrtove, ali i za prirodne sastojine zagrebačkih šuma. U skladu s time, biljni materijal je planiran kao element koji nadopunja atmosferu starih dijelova Zagreba.

Nasuprot arhitektonskim volumenima na rubovima zahvata, zeleni volumeni ublažavaju rubove uvodeći mekše strukturne linije. Stoga organske linije brdašaca, ali i slobodne kombinacije biljaka koje simuliraju prirodne mješavine djeluju na manje strogu prostornu dinamiku koja stvara opuštenu atmosferu.

Zelenim parterom se stvara ritam i dinamika prostora. U prostoru se takav dojam koncipira uz pomoć manjih stablašica jarebike, te ukrasnog gloga. Stablašice su plitkog korijenja i ne dolaze u doticaj sa podzemnim instalacijama. Podrast je planiran sa zonama vazdazelenog karaktera koncipiranih s grmljem i trajnicama, te s površinama koje imaju više sezonalni karakter a koncipirane su pomoću trajnica i trava. Time se dobiva na vremenskoj dinamici kroz godinu, davajući sezonalne promijene u prostoru koji tako postaje različit u različitim godišnjim dobima.

Zaštićene svjetiljke 'Grič'

Unutar obuhvata ovog projekta nalazi se oko 25 komada svjetiljki tipa Grič. Svjetiljke Grič predstavljaju dio sustava javne rasvjete i u vlasništvu su Grada Zagreba. Zidne svjetiljke trenutno ne koriste plinske izvore svjetlosti nego neadekvatne žarulje prevelikog intenziteta svjetlosti koja se raspršuje u velikoj mjeri prema fasadama i prema nebu (preko 300 lx), što doprinosi svjetlosnom onečišćenju i potrebno ih je hitno zamijeniti.

Osim neprikladnih izvora svjetlosti, prozirna bočna stakla nekih svjetiljki Grič zamijenjena su neprozirnim opalnim staklima, koja doprinose nekontroliranom rasipanju svjetlosti i nisu dio povijesnog konteksta.