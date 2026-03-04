Peta prodaja, samo jedna ponuda: Dalmacija će dobiti novi aerodrom, investitor je poznat

Između Zadra i Šibenika trebao bi se graditi još jedan aerodrom. No, za prodaju zemljišta javio se samo jedan kupac.

Plan o izgradnji aerodroma u Stankovcima, ideja koja se u javnosti spominje već gotovo dva desetljeća, ponovno je aktualiziran i čini se bliže realizaciji nego ikad prije. Nakon niza neuspjelih pokušaja prodaje zemljišta, ovaj je put pristigla ponuda za kupnju gotovo milijun četvornih metara predviđenih za realizaciju projekta.

Lokacija budućeg aerodroma nalazi se svega nekoliko desetaka kilometara od Zračne luke Zadar u Zemuniku, ali i približno jednako udaljena od planirane šibenske zračne luke u Pokrovniku. Unatoč toj geografskoj blizini, iz Zadarske županije poručuju kako projekt nije zamišljen kao konkurencija postojećim ni planiranim komercijalnim aerodromima, već kao infrastrukturni objekt drugačijeg profila i namjene.

Peta prodaja, jedna ponuda

Odluka o prodaji zemljišta uskoro bi se trebala naći pred Županijskom skupštinom. Riječ je o petom pokušaju prodaje - država je zemljište prethodno tri puta bezuspješno nudila na natječaju, dok ga Zadarska županija sada prodaje po drugi put. Početna cijena iznosi 769.100 eura, a na aktualni natječaj javio se jedan ponuditelj.

Ako Županijska skupština prihvati pristiglu ponudu, Stankovci bi nakon dugog niza godina najava i planova mogli dobiti dugo očekivanu zračnu luku, čime bi projekt napokon prešao iz faze ideje u konkretnu realizaciju.

Iza ponude stoji tvrtka Aerodrom Stankovci, koja projekt razvija već 15 godina. Njezino je vlasništvo prije godinu dana preuzela šibenska tvrtka Bura Group, u vlasništvu zagrebačkog liječnika Miljenka Bure. Iz tvrtke ističu da su dosad u razvoj uložili nekoliko milijuna eura te da im je cilj nastavak realizacije u skladu s važećim prostornim planovima Općine i Županije, kako je objavljeno u prilogu informativne emisije RTL Danas. Aerodrom Stankovci, zemljište | Foto: MPIG

Aerodrom za privatne zrakoplove

Prema dostupnim informacijama, planira se izgradnja manjeg aerodroma namijenjenog privatnim zrakoplovima, ponajprije za sportske i poslovne potrebe. U neposrednom zaleđu turističkih središta i marina od Šibenika do Zadra, u stankovačkom polju, povoljni su i konfiguracija terena i meteorološki uvjeti za izgradnju uzletno-sletne staze te pratećih hangara za servisiranje, održavanje i smještaj manjih zrakoplova.

- Riječ je o malom aerodromu namijenjenom privatnim avionima, prvenstveno za sportske i poslovne potrebe. Ni u kojem slučaju nije u suprotnosti s aerodromom u Zemuniku, odnosno ne predstavlja konkurenciju komercijalnom zračnom prometu, istaknuo je za RTL Nikica Miletić, pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Zadarske županije. Aerodrom Stankovci, zemljište | Foto: MPIG

Interes su pokazivali i strani poduzetnici

Za ulaganje u stankovački aerodrom u ranijim su razdobljima interes pokazivali i poslovni ljudi iz Hong Konga, Njemačke, Turske i SAD-a, no nijedan od tih pokušaja nije rezultirao konkretnom investicijom. Iako iz Općine Stankovci već godinama zagovaraju realizaciju projekta, načelnik Općine kazao je kako s posljednjom, konkretnom ponudom nije detaljno upoznat te je zasad ne može komentirati.

Za općinu s tek oko dvije tisuće stanovnika, ali i za susjedna mjesta u zaleđu, izgradnja manjeg aerodroma mogla bi predstavljati značajnu razvojnu priliku. Hoće li se dugogodišnja ideja napokon pretvoriti u konkretnu investiciju, odlučit će Županijska skupština u narednom razdoblju.