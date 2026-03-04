Nastavlja se obnova: Cesta s jednim od najljepših pogleda više neće biti zapuštena

Nastavlja se sanacija kvarnerske ceste s jednim od najljepših pogleda u Hrvatskoj. Time će zapuštena prometnica dobit će potpunu preobrazbu.

Dok se priprema izgradnja novog dijela autoceste A7 od Križišća do Selca, usporedno se obnavljaju i sporedne, godinama zapuštene prometnice u okolici. Među njima je i cesta koju mnogi nazivaju jednom od najljepših panoramskih prometnica u Hrvatskoj, ona koja vodi od Križišća do Melnica u duljini od 4,3 kilometra. S nje se pruža pogled prema Krčkom mostu i okolici, ali i na bogatu povijest ovog kraja, 'ispunjenu' utvrdama i bunkerima.

Prošle je godine završena prva faza radova, od Križišća do priključka JANAF-a, u duljini od 2,7 kilometara. Sada je potpisan ugovor za nastavak, asfaltiranje preostalih 1,6 kilometara od priključka JANAF-a do Melnica. Vrijednost radova iznosi 919 tisuća eura, a početak se očekuje u svibnju, dok bi obnovljena cesta trebala biti u funkciji već ove jeseni.

Nova kolnička konstrukcija i signalizacija

Ugovor su potpisali župan Ivica Lukanović, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić te ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Robert Maršanić. Financijska konstrukcija podijeljena je između više dionika: 60 posto sredstava osigurava Županijska uprava za ceste, 25 posto Primorsko-goranska županija, a 15 posto Grad Bakar. Prvu fazu radova financirao je Jadranski naftovod (JANAF) s 1,35 milijuna eura, dok je ŽUC sudjelovao s dodatnih 50 tisuća eura.

Sanacija obuhvaća izgradnju nove kolničke konstrukcije, izvedbu asfaltnih rigola i betonskih pasica, postavljanje zaštitne odbojne ograde, izgradnju novih propusta za oborinsku odvodnju te nadogradnju postojećeg sustava. Predviđena je i nova vodoravna i okomita prometna signalizacija, čime će se značajno podići sigurnost i kvaliteta vožnje.

Cesta Križišće - Melnice | Foto: Screenshot, tunera.info

Velik investicijski ciklus u županiji

Župan Ivica Lukanović najavio je snažan investicijski ciklus na području cijele županije. Samo Županijska uprava za ceste ove će godine u modernizaciju prometne infrastrukture uložiti više od 11 milijuna eura. Većina sredstava, oko sedam milijuna eura, osigurana je zahvaljujući odluci Hrvatskog sabora o povećanju naknade za uporabu javnih cesta, dok će se preostala četiri milijuna eura osigurati putem planiranog kreditnog zaduženja.

Riječ je o sveobuhvatnim ulaganjima koja će obuhvatiti 22 grada i općine te mrežu od 867 kilometara županijskih cesta, s ciljem podizanja standarda prometne infrastrukture i osiguravanja dugoročne kvalitete održavanja.

Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić istaknuo je važnost ove prometnice, ne samo u infrastrukturnom, nego i u razvojnom smislu. Riječ je o dionici koja povezuje Vinodolsku dolinu, Hreljin, Plase i Gorski kotar te ima važnu ulogu u povezivanju lokalnih zajednica.

Obnova ceste dio je šire vizije razvoja naselja Plase, gdje je u planu i izgradnja doma za starije osobe. Sigurne i kvalitetne prometnice kroz naselja poput Kukuljanova, Hreljina, Praputnjaka i Krasice prioritet su gradske uprave. Grad Bakar, naglasio je, ove je godine pokrenuo najveći investicijski ciklus dosad, s više od 30 aktivnih gradilišta, od vatrogasnog doma i dječjeg vrtića do bazenskog kompleksa i brojnih komunalnih zahvata.

Cesta Križišće - Melnice | Foto: Screenshot, tunera.info

Više sredstava za održavanje cesta

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Robert Maršanić istaknuo je kako je ove godine došlo do značajnog povećanja sredstava za održavanje cesta. Dok je prošle godine za izvanredno održavanje gotovo 900 kilometara prometnica na području 36 gradova i općina bilo osigurano 3,5 milijuna eura, ove je godine taj iznos povećan na 10,5 milijuna eura, uz dodatno planirano kreditno zaduženje.

To znači da će se prometnice moći kvalitetnije i sustavnije održavati. Posebno je važno što se ne radi o jednokratnom povećanju sredstava, već o stabilnoj razini financiranja koja jamči dugoročnu obnovu i sanaciju cestovne mreže na području županije.