Kreće novi val energetske obnove! Dijeli se 106 milijuna eura za javne zgrade u RH

Otvoren je poziv za energetsku obnovu javnih zgrada, uz sufinanciranje do 80 posto i rok provedbe do kraja 2029. godine.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Sve u okviru Program Konkurentnost i kohezija (PKK), čime započinje novi investicijski ciklus vrijedan 106 milijuna eura iz Europski fond za regionalni razvoj.

Riječ je o jednom od ključnih mehanizama za podizanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture u Hrvatskoj. Uz jasan naglasak na smanjenje emisija CO₂ i modernizaciju postojećih objekata. Cilj Poziva je povećanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i emisija CO₂ te poboljšanje kvalitete boravka u javnim prostorima.

Poziv je objavljen 30. prosinca 2025. godine, dok su prijave otvorene od 2. ožujka 2026. do 4. svibnja 2026. u 12 sati. Evaluacija projektnih prijedloga započinje već 5. svibnja 2026., a predviđeni rok za dovršetak projekata je 31. prosinca 2029. godine.

Ambiciozni ciljevi i ušteda

Cilj javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora, smanjenje potrošnje energije i emisija ugljikova dioksida te poboljšanje kvalitete boravka u javnim prostorima. Tako projekti koji se prijavljuju moraju ostvariti najmanje 50 posto uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Uz to, propisana je i obveza postizanja najmanje 30 posto uštede godišnje primarne energije, uz smanjenje emisija CO₂ u odnosu na stanje prije obnove. Ovi kriteriji jasno pokazuju da se ne potiču parcijalne, već sustavne i mjerljive intervencije.

Za zgrade koje imaju status kulturnog dobra primjenjuju se prilagođeni uvjeti, čime se nastoji uskladiti energetska učinkovitost sa zaštitom kulturne baštine. Posebna pažnja usmjerena je na očuvanje arhitektonskih vrijednosti uz istodobno postizanje značajnih energetskih pomaka.

Naglasak je i na dugoročnoj održivosti ulaganja te stvaranju zdravijih i ugodnijih prostora za korisnike. Time energetska obnova nadilazi tehničku dimenziju i postaje dio šire društvene transformacije javne infrastrukture. Obnova na Gornjem gradu | foto: Ministarstvo graditeljstva

Tko se može prijaviti

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice te udruge koje obavljaju društvene djelatnosti putem javnih ovlasti. Prijaviti se mogu zgrade koje su u stopostotnom vlasništvu javnog sektora i u kojima se na najmanje 80 posto ukupne korisne površine obavljaju društvene djelatnosti. To uključuje obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb uz propisana ograničenja, sport, pravosuđe, sigurnost, vatrogastvo i druge javne funkcije.

S druge strane, zgrade u kojima se pruža dugotrajna rezidencijalna skrb nisu prihvatljive za sufinanciranje, u skladu s ciljem sprječavanja segregacije i poštivanja temeljnih prava.

Prihvatljivi troškovi

Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije do 85 posto prihvatljivih troškova. Integralna energetska obnova može se financirati do 60 posto, dok se dubinska, sveobuhvatna i kružna obnova sufinancira do 80 posto prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 12 milijuna eura, uz unaprijed definirane maksimalne prihvatljive troškove po četvornom metru, ovisno o vrsti obnove.

Novim Pozivom dodatno se potiče kružna obnova, odnosno obnova napuštenih zgrada koje se vraćaju u funkciju društvenih djelatnosti. Kod sveobuhvatne obnove, uz povećanje potresne otpornosti, uvodi se i obveza provedbe mjera zaštite od požara, čime se sigurnosni standardi podižu na višu razinu. pasivna kuća | foto: Freepik

Stručna podrška

Za prijavitelje je osigurana i stručna podrška koju pruža Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odnosi se na pripremu projektnih prijedloga. Prijave za ovu vrstu podrške moguće su do 3. travnja 2026. godine, što predstavlja dodatni poticaj onima koji žele kvalitetno pripremiti dokumentaciju.

Dosadašnji rezultati energetske obnove potvrđuju kontinuitet ulaganja u javni sektor. U okviru Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. objavljena su četiri poziva temeljem kojih je ugovoren ukupno 871 projekt, od čega 72 projekta izrade projektne dokumentacije i 799 projekata energetske obnove.

Obnova je uspješno provedena na 784 zgrade, uključujući 380 škola, 95 dječjih vrtića te 90 zgrada zdravstvene i socijalne skrbi. U tom je razdoblju dodijeljeno 195,33 milijuna eura bespovratnih sredstava, a obnovljeno je ukupno 1,7 milijuna četvornih metara javnih zgrada.