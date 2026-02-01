Budućnost gradnje je u reciklaži betona: Švicarci 'šutu' pretvaraju u nosive zidove

Beton se najčešće baca nakon rušenja zgrada, no reciklirana betonska ‘šuta’ može postati vrijedan građevinski materijal za nosive zidove. Korištenjem digitalnih alata i preciznog slaganja velikih komada šute stvaraju se zidovi koji spajaju ekološku održivost i novu arhitektonsku estetiku. Ovaj pristup otvara prostor za ‘novu’ tektoniku, gdje materijal otkriva svoju unutarnju logiku i priču prethodnih struktura.

Beton spada među materijale koji se najviše rasipaju u svijetu, prvenstveno zbog rušenja zgrada. Trenutačno se nakon završetka životnog vijeka građevine drobi i koristi kao zamjenski šljunak u novim betonima ili za nasipanje. Kako bi se povećala cirkularnost u građevinskoj industriji, Maxence Grangeot s Federalnog tehnološkog instituta u Lausanneu predstavio je studiju koja istražuje dizajnerske metode i proces od dizajna do gradnje zidova od jednog sloja velikih ravnih komada betonske šute. Ovim se pristupom izbjegava dodatno drobljenje nakon rušenja, smanjuje se utjecaj na okoliš i otpad preusmjerava iz niskokvalitetne reciklaže ili odlagališta.

Predloženi proces nadograđuje konvencionalne građevinske strojeve digitalnim sustavima kontrole i senzora, dostupnim po niskoj cijeni. Metodologija uključuje fizičko prototipiranje i ispitivanje opterećenja na demonstratoru punog opsega, čime se ocjenjuju preciznost gradnje te strukturne, ekološke i produktivne performanse. Rezultati pokazuju održivost i skalabilnost pristupa, potvrđujući potrebu za sustavnom uporabom betonske šute u izgradnji niskougljičnih konstrukcija.



Tektonika i povijesni kontekst

Koncept tektonike istražuje kako konstrukcija može otkriti svoju unutarnju logiku i estetski se očitovati. Povijesni primjeri, poput kamenog zidarstva i lijevanog betona, pokazuju da materijal i konstrukcijski proces ne određuju samo funkcionalnost već i doživljaj prostora. Pier Luigi Nervi, Frank Lloyd Wright i Le Corbusier ilustriraju kako beton može biti istovremeno funkcionalan i estetski izražajan, od precizno oblikovanih armiranobetonskih ploča do sirovog Béton Brut betona, simbolizirajući snagu i trajnost.

Kamen kroz povijest služi kao izrazni medij, od ciklopskog zidarstva do renesansnih palača, obrada kamenih blokova prenosi osjećaj stabilnosti i monumentalnosti. Upotreba recikliranog kamena, tzv. spolia, bila je i praktična i statusna, a suvremeni arhitekti ponovno istražuju njegov estetski potencijal, što postavlja temelje za razumijevanje novih materijala poput recikliranog betonskog šuta.

Novi materijal i suvremena estetika

Reciklirana betonska šuta stvara materijal s vlastitim teksturama, geometrijom i strukturnim svojstvima, što zahtijeva poseban arhitektonski jezik. U početku se može slagati poput kamenog zidarstva, ali pruža prostor za razvoj novih tektoničkih izraza. Primjeri uključuju zidove od velikih ravnih komada šuta, složene digitalnim alatima ili u gabionskim konstrukcijama, gdje kombinacija nepravilnih oblika i preciznog planiranja stvara novu estetiku. Ovi zidovi evociraju ciklopsko zidarstvo, rustikaciju i spolia, dok istovremeno čuvaju materijalnu priču prethodnih struktura.

Studija slučaja iz 2023. u Lausanneu pokazuje kako digitalni alati omogućuju gradnju elegantnih i stabilnih zidova s minimalnim dodanim materijalom. Vertikalno postavljeni veliki komadi šute ispunjeni su manjom šutom i mortom, stvarajući fraktalnu strukturu koja ističe unutarnju kompoziciju betona i vraća ‘sirovost’ u arhitekturu. Suvremeni arhitekti istražuju potencijal kontrolirane fragmentacije i ponovnog sastavljanja materijala, naglašavajući nesavršenosti i prirodnu geometriju kao formalni jezik.

Zaključno, reciklirana betonska šuta nudi ne samo ekološku korist, već i novu arhitektonsku estetiku. Tektonika omogućuje integraciju materijalne logike, konstrukcijskih metoda i društveno-ekonomskog konteksta u izražajnu formu. Iako se metode kamenog zidarstva i lijevanog betona ne mogu izravno primijeniti, reciklirani beton razvija vlastiti jezik koji odražava suvremene vrijednosti održivosti, kulturnog konteksta i estetske inovacije.