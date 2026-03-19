Susjedi završili tunel koji nam brže dovodi turiste: Trajalo je 6 godina, a koštalo 115 milijuna eura

Tunel Karavanke se smatra ključnim za povezivanje srednje Europe s jugoistokom, osobito u kontekstu turizma i transporta robe.

Na slovenskoj je strani završena izgradnja druge cijevi tunela Karavanke, jednog od najvažnijih prometnih projekata u regiji. Projekt, koji je kod susjeda vodilo Društvo za autoceste Slovenije (DARS) vrijedan je gotovo 115 milijuna eura bez PDV-a, a gradnja je započela 2020. godine nakon administrativnih i izvođačkih zastoja.

Nova cijev duga je približno osam kilometara i proteže se između Slovenije i Austrije, pri čemu se veći dio trase nalazi na austrijskoj strani. Radove na slovenskom dijelu izvodila je turska kompanija Cengiz İnşaat, a završne faze uključivale ugradnju složenih sigurnosnih, ventilacijskih i komunikacijskih sustava.

Projekt je zaključen nakon opsežnih testiranja opreme i sigurnosnih sustava, uključujući protupožarne i prometne instalacije. Iz DARS-a su istaknuli kako nova cijev predstavlja značajan doprinos boljoj povezanosti i protočnosti prometa kroz alpski koridor. Istodobno, naglašeno je da će se nakon puštanja u promet započeti obnova stare cijevi, čime projekt ulazi u svoju završnu fazu.

- Svi građevinski i instalacijski radovi su završena u cijelom tunelu. Otvaranje nove cijevi Karavanke je vrlo važna infrastrukturna prekretnica. To je jedan od ključnih prometnih projekata i važno poboljšanje na jednom od najopterećenijih međunarodnih koridora, rekao je predsjednik uprave DARS-a, Andrej Ribič za delo.si.

Zahtjevna gradnja i strateški značaj

Izgradnja druge cijevi tunela Karavanke ubraja se među tehnički najzahtjevnije infrastrukturne projekte u regiji, prvenstveno zbog složenih geoloških uvjeta u planinskom masivu. Radovi su zahtijevali primjenu naprednih tunelograditeljskih metoda i stalni nadzor kako bi se osigurala stabilnost iskopa i sigurnost radnika.

Projekt je prolazio kroz više faza, od probijanja tunela do završnih instalacijskih radova, uključujući sofisticirane sustave ventilacije, odvodnje i zaštite od požara.

Ovdje treba reći da tunel Karavanke već desetljećima predstavlja jedno od glavnih uskih grla na toj ruti, zbog čega je proširenje bilo nužno. Dodatna cijev trebala bi dugoročno smanjiti zastoje i povećati protočnost, iako se kratkoročni efekti neće odmah osjetiti. Projekt također ima širi geopolitički značaj jer povezuje tržišta i logističke pravce između više država regije.

tunel Karavanke | foto: screen shot you tube

Promet i funkcionalnost

Iako je nova cijev završena i otvorena, promet kroz tunel neće odmah funkcionirati u punom profilu s dvije odvojene cijevi. Nakon puštanja nove trase u promet, postojeća cijev bit će zatvorena radi temeljite rekonstrukcije. Tijekom tog razdoblja sav promet će se usmjeriti kroz novu cijev, i to dvosmjerno, slično kao i dosad u starom režimu. Ova režim kreće od sutra (petak, 20. ožujka 2026.).

Rekonstrukcija stare cijevi procjenjuje se na oko 60 milijuna eura i trajat će do 2029. godine. Tek po završetku tih radova tunel Karavanke postat će potpuno funkcionalan dvocijevni sustav s odvojenim smjerovima vožnje.

Unatoč očekivanjima vozača, stručnjaci upozoravaju da gužve neće odmah nestati upravo zbog fazne realizacije projekta. Ipak, dugoročno se očekuje značajno povećanje sigurnosti i kapaciteta na ovoj važnoj europskoj prometnoj osi.

Prometna žila kucavica regije

Tunel Karavanke već danas ima ključnu ulogu u povezivanju jugoistočne Europe s razvijenim tržištima Europske unije, a njegov značaj dodatno raste s povećanjem prometa robe i putnika. Prema stručnim analizama, riječ je o jednom od najvažnijih cestovnih prijelaza između Slovenije i Austrije, koji godišnje koristi velik broj putnika iz cijele regije.

Osim turističkih tokova, tunel je važan i za teretni promet, posebno za gospodarstva koja ovise o brzom pristupu zapadnoeuropskim tržištima. Zbog toga je projekt druge cijevi ocijenjen kao strateški infrastrukturni zahvat, a njegovo dovršenje označava novu fazu razvoja prometne mreže u ovom dijelu Europe.

Nakon završetka obnove stare cijevi, očekuje se potpuna transformacija prometnih uvjeta kroz Karavanke, uz veću sigurnost i manji rizik od zastoja. Time će se, dugoročno gledano, smanjiti i opterećenje alternativnih pravaca koji su se koristili tijekom zagušenja. U konačnici, nova cijev predstavlja ulaganje koje nadilazi nacionalne okvire i ima značaj za cijelu europsku prometnu mrežu.