Probijen tunel Crni vrh: Ključna dionica za brzi put s istoka do Jadrana napreduje u rukama Turaka

Na jednoj od najdužih dionica Koridora V c probijena je lijeva cijev tunela Crni vrh, ključnog objekta na 21,7 km dugoj trasi autoceste.

Na dionici Medakovo – Ozimice koja je dio Koridora V c probijena je lijeva tunelska cijev tunela Crni Vrh. Dugačak je 2.200 metara, te je jedna od ključnih tehničkih točaka 21,7 kilometara duge dionice Medakovo – Ozimice, izvještavaju Autoceste FBiH.

Radove na ovoj dionici izvodi turska kompanija Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., uz nadzor konzorcija Yuksel PROJE A.S. – Trasa Sarajevo.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 361,75 milijuna eura (bez PDV-a), a rok za završetak je 30 mjeseci od mobilizacije izvođača radova. Projekt je financiran kroz zajam s Europskom investicijskom bankom (EIB) i grant sredstvima Europske unije u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Visoki standard cestogradnje

Tunel Crni vrh smatra se jednim od ključnih objekata na ovoj dionici autoceste. Izgradnja tunela omogućuje prolazak prometnice kroz planinski teren bez potrebe za velikim zaobilaznim trasama ili strmim usponima, što bi znatno usporilo promet.

Ističe se da je projektiran prema modernim standardima cestogradnje, s dvije odvojene cijevi kako bi se osigurala veća sigurnost i protočnost prometa. Između njih su poprečni prolazi za evakuaciju u slučaju nesreća.

U skladu s projektom, nakon probijanja tunelske cijevi slijedi nekoliko faza završnih radova. One uključuju ugradnju hidroizolacije, završne betonske obloge, kolničke konstrukcije te instalaciju brojnih sigurnosnih sustava poput ventilacije, rasvjete, videonadzora i protupožarne opreme.

Usporedni radovi

Paralelno s radovima na iskopu i primarnoj podgradi u lijevoj tunelskoj cijevi, na ovom velikom gradilištu izvode se i radovi na sekundarnoj oblozi. Do sada je završeno oko 95 % sekundarne obloge. Započeli su i radovi na centralnoj odvodnji i kolovoznoj konstukciji, a u završnoj je fazi priprema za početak radova na elektrotehničkim instalacijama.

- Što se tiče radova u desnoj tunelskoj cijevi, trenutno se odvija iskop na oba čela paralelno i preostalo je za iskopati još 25 % desne tunelske cijevi. Dionice Medakovo – Ozimice predstavlja najveću pojedinačnu dionicu na Koridoru Vc kroz Federaciju BiH. Trasa počinje nakon petlje Medakovo i vodi prema jugu kroz naselja Medakovo, Alispahići, N. Šeher, Ljubatovići, Strupina, Radojičići i druge manje zone do petlje Ozimice, gdje se završava, kažu Autocesta FBiH.

Ključni segment Koridora Vc

Dionica Medakovo – Ozimice jedna je od infrastrukturno najvažnijih na autocesti Koridora Vc, međunarodnom prometnom pravcu koji povezuje srednju Europu s Jadranskim morem. Koridor Vc prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu u duljini od oko 325 kilometara i predstavlja dio europske prometne mreže koja povezuje Budimpeštu s lukom Ploče u Hrvatskoj.

Upravo zbog toga izgradnja svake nove dionice ima velik značaj za prometnu povezanost zemlje i regionalnu trgovinu. Završetkom ovog dijela autoceste dodatno će se unaprijediti promet između sjevera i juga Bosne i Hercegovine te smanjiti vrijeme putovanja između ključnih gospodarskih središta.

Problematičan reljef

Reljef središnje Bosne, kroz koji prolazi ova dionica, izuzetno je zahtjevan za gradnju prometne infrastrukture. Veliki broj mostova, vijadukata i tunela bio je nužan kako bi se autocesta uklopila u brdski teren i istodobno zadovoljila moderne standarde sigurnosti i brzine prometa.

Zbog toga se dionica Medakovo – Ozimice često ističe kao jedan od tehnički najzahtjevnijih projekata na Koridoru Vc. Osim prometnog značaja, projekt ima i snažan gospodarski učinak jer uključuje velike investicije, angažman međunarodnih građevinskih kompanija i otvaranje novih radnih mjesta tijekom gradnje.