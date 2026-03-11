BiH se opet trese zbog Koridora Vc: 'Čekamo da dođu i otkriju tko je stvarno pumpao ugovore'

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odbija smjene u Autocestama FBiH i poručuje kako 'nitko neće odgovarati za tuđi ćejf'

Projekt autoceste Koridor Vc, ključna prometna arterija koja kroz Bosnu i Hercegovinu povezuje srednju Europu i Jadransko more, ponovno je u središtu političkih i financijskih kontroverzi. Iako gradnja traje dugi niz godina i dalje se smatra strateškim infrastrukturnim zahvatom za cijelu regiju, a izazovi oko financiranja, upravljanja i transparentnosti ponovno su eskalirali u 2026. godini.

Uz podršku međunarodnih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), projekt se financira kroz kombinaciju kredita i javnih sredstava. No, posljednjih mjeseci došlo je do zastoja u isplatama zbog zahtjeva kreditora za dodatnim pojašnjenjima o troškovima i ugovorima gradnje.

Navodno su izvođači radova mjesecima radili bez novčane naknade, te planiraju blokadu gradilišta i obustavu radova. No, ove navode državni vrh u susjednoj zemlji opovrgava.

Nikšić: Radi se

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić proteklih je dana jasno govorio o situaciji s financiranjem Koridora Vc, s naglaskom na to da se radovi nastavljaju unatoč pritiscima i zahtjevima međunarodnih kreditorа. Njegove izjave uslijedile su nakon što su EIB i EBRD tražile dodatna pojašnjenja o ugovorima i troškovima gradnje na određenim dionicama autoceste, što je privremeno usporilo isplatu pojedinih kreditnih tranši, posebice za sjeverni dio Koridora Vc u Zeničko‑dobojskom kantonu.

- Radi se. Uspjeli smo riješiti pitanje 96 milijuna eura koji su bili blokirani zbog nekih odluka Vijeća ministara i potrebnih suglasnosti. Koliko sam informiran, danas je to završeno, čak je prošlo i ubrzanu proceduru EBRD‑a i do kraja sedmice bi novac trebao biti operativan da platimo ljudima za ono što su radili, rekao je Nikšić za klix.ba.

Pored toga, u kontekstu nagađanja o pritiscima međunarodnih institucija izjavio je kako zastoja u gradnji neće biti.

- Nastavljamo raditi. Nadam se da ćemo u periodu koji je pred nama ono što smo planirali na ovim dionicama izgraditi i do kraja godine završiti. Koridor Vc | Foto: YouTube screenshot

Ništa od smjena

Nikšić je naveo da su prijavu europskom tužilaštvu podnijele osobe protiv kojih su već pokrenute kaznene prijave u Bosni i Hercegovini.

- Ljudi protiv kojih smo podnijeli 14 krivičnih prijava sada su poslali prijavu Europskom tužilaštvu, jer ne mogu na domaćem tužilaštvu pošto su već procesuirani. Europsko tužilaštvo je samo objavilo da ima taj slučaj. Formalno-pravno oni i nemaju nadležnost, nego predmet moraju uputiti domaćem tužilaštvu. Mi jedva čekamo da dođe da se razotkriju sve činjenice, tko je pumpao ugovore, koji je izvođač priznao da je pumpao ugovore sa prethodnom Vladom i vratio pet milijuna eura u budžet Autocesta i da li ima neko tko to pokriva iz međunarodnih financijskih institucija, rekao je Nikšić.

Govoreći o eventualnim smjenama u Autocestama FBiH, s obzirom da su eurpski kreditori zatražili da se iz uprave isključe ljudi koji se nalaze u prijavama, Nikšić je kazao da međunarodne financijske institucije nemaju pravo tražiti smjene.

- Niti oni mogu niti imaju pravo tražiti smjene. Oni mogu tražiti da razmotrimo situaciju, ali da bi nekoga smjenjivali morate imati dokaze. U suprotnom ulazite u procese gdje vas ljudi tuže. Ne pada mi na pamet da odgovaram zbog bilo koga zato što sam za nečiji ćejf ili za spašavanje nekoga iz međunarodnih financijskih institucija ili prethodnih uprava poduzeo nešto što nije u skladu s zakonom, rekao je Nikšić. most Počitelj | YouTube screenshot

Godine kašnjenja i kritika

Projekt Koridor Vc ima dugu povijest i radi se o višegodišnjem infrastrukturnom poduhvatu koji spaja Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a koji prolazi kroz BiH u dužini od oko 325 kilometara. I to s nizom aktivnih gradilišta na kojima se grade tuneli, vijadukti i nove dionice autoceste. No, sve ide jako sporo.

Tako se već godinama u BiH vode debate o dinamici izgradnje Koridora Vc. Projekt je bio suočen s kritikama zbog sporog napretka, promjena rokova završetka te kompleksnosti logistike gradnje oko viših planinskih masiva i brojnih infrastrukturnih zahvata. Prema ranijim analizama lokalnih medija, iako je očekivani rok dovršetka dijelova autoceste bio planiran za ranije godine, procjene su često odgađane s mogućnošću da se radovi završe tek do 2030. godine.

Projekt se financira kroz kombinaciju kredita međunarodnih banaka, proračunskih sredstava i u određenim slučajevima bespovratnih EU sredstava. Manje intervencije, kao što je dodavanje značajnijih iznosa za dionice poput Putnikovo Brdo – Medakovo, dodatno su naglašavale potrebu za intenzivnijim praćenjem troškova i upravljanjem kreditnim sredstvima. Koridor V c BiH | foto: JP Autoceste FBiH

Financijska transparentnost i očekivanja

Nakon najnovijih izjava premijera Nikšića da su trenutačni problemi s financiranjem uspješno riješeni i da radovi neće biti obustavljeni, pozornost javnosti se ponovno preusmjerava na transparentnost trošenja javnih sredstava, suradnju s međunarodnim financijerima i pravovremeno izvršavanje ugovornih obveza.

Međunarodni kreditori, uključujući EIB i EBRD, naglašavaju u svojim komunikacijama potrebu za jasnim procedurama i poštivanjem standarda odgovornosti. Ističe se kako svaka nova zastoja ili nesuglasica može dovesti do dodatnih preispitivanja i zahtjeva za održivim upravljanjem projekta.

U konačnici, treba reći, uspjeh dovršetka Koridora Vc, ne samo kao prometnog projekta, nego i kao modela financijske, institucionalne i političke suradnje, svakako je veliki test za buduću infrastrukturu u regiji. No i mjerilo sposobnosti BiH da upravlja kompleksnim međunarodnim investicijama.