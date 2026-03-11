Krenula je sanacija i čišćenje Spaladium arene: Oštar komentar dao i bivši gradonačelnik

Splitska dvorana završila je u rukama Grada Splita za čak 5 milijuna eura. Bivši gradonačelnik Puljak kaže da je trebala koštati samo 2.501 euro.

Nakon što je kraj siječnja nakon godina zapuštenosti i s ključem u bravi splitska za velikih pet milijuna eura Spaladium Arena postala vlasništvo Grada Splita, sada su počeli i prvi konkretni koraci u sanaciji te velebne arene izgrađene za rukometno Svjetsko prvenstvo 2009. godine.

Naime, započele prve aktivnosti čišćenja i pripreme za sanaciju objekta.Na terenu su vatrogasci, djelatnici Vodovoda i kanalizacije te Čistoće koji rade na ispumpavanju vode i osiguravanju uvjeta za daljnje radove.

- Arena je u vrlo lošem stanju, ali sada je najvažnije da krenemo u rješavanje problema. Nakon ispumpavanja vode sudski vještak će procijeniti štetu, a cilj je ovaj prostor ponovno staviti u funkciju sportskih, kulturnih i drugih velikih događanja, izjavio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

No, i oko ovog projekta nadvili su sivi oblaci. Na 'fejsu' se javio i bivši gradonačelnik Ivica Puljak.

Od 2.500 eura do 5 milijuna eura?

- Cijeli problem Spaladium Arene nastao je u režiji HDZ-a, od početka do kraja. Stečaj nad Arenom pokrenut je od strane povjerenice HDZ-a, gospođe Mirne Veže, a banke su tužile Grad i tražile odštetu kroz nekoliko sudskih procesa. Grad je sve te procese dobio, zahvaljujući profesoru Kružiću i odvjetniku Peronji, započeo je Puljak.

Podsjetio je i na detalje nadmetanja - dok je bio gradonačelnik, Arena je na natječaju kupljena za simboličnih 2.501 eura, no Trgovački sud to je poništio pod izlikom da je grad 'prekršio javni moral', iako je Ustavni sud kasnije dao pravo Gradu.

- Gradonačelnik Šuta je bankama Arenu platio 5,7 milijuna eura, potpuno nepotrebno. To je novac koji je mogao završiti u splitskim vrtićima, školama ili dvoranama, a završio je na računima banaka.

Otkup potraživanje su mogli napraviti svi do sada: Andro Krstulović Opara tijekom 4 godine, Blaženko Boban tijekom 9 godina, Andrej Plenković tijekom 10 godine, a nisu. Sve to dovoljno govori o 'genijalnosti' Tomislava Šute da bankama plati 5 milijuna eura više nego što je potrebno za nekretninu koja je u lošem stanju, napisao je bivši gradonačelnik.

Na kraju je i poprilično oštro zaključio.

- Problem Spaladium Arene je stvorio HDZ svojim poznatim kriminalnim i korupcijskim politikama. Svi ostali su u procesu pokušali pomoći, ali se HDZ nije dao, nego je pogodovao bankama i besmisleno trošio javni novac. Nažalost, sada taj isti HDZ nastavlja dalje. A onda koristi sve kanale da zamagli sliku i optuži druge. Tako to radi mafija. Spaladium arena | Foto Grad Split Spaladium arena | Foto Grad Split

Pozadina preuzimanja arene

Što se tiče pozadine cijelog slučaja, Grad Split je još u prosincu formalno preuzeo Spaladium Arenu. Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su usvojili Nacrt prijedloga Zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji potraživanja i Ugovora o cesiji, čime je Grad Split postao vlasnik Arene.

Grad je od Erste Group Bank AG, UniCredit S.p.A. i Zagrebačke banke otkupio tražbine, zajedno sa svim pravima na zakonske zatezne kamate, te preuzeo instrumente osiguranja prema stečajnom dužniku Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju, u okviru stečajnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu.

Šuta je tada rekao da će, nakon dovršetka procedure i ulaska u objekt, biti izrađena cjelovita stručna analiza stanja, definirat će se plan upravljanja i započeti sanacija kako bi se Arena što prije vratila u punu funkciju - za sport, koncerte, sajmove i velika gradska događanja. Dodao je i da je u razgovorima s Vladom Republike Hrvatske dogovoreno sufinanciranje sanacije, kao i otvaranje razgovora o dugoročnom rješenju, dovršetku sportsko-poslovnog kompleksa te mogućem premještanju dijela javnih institucija, uključujući Gradsku upravu. Spaladium arena | Foto Grad Split Spaladium arena | Foto Grad Split

Izgrađena za Svjetsko prvenstvo u rukometu

Spaladium Arena, višenamjenska sportska dvorana u Splitu, izgrađena je za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. godine, kao dio nikada dovršenog sportskog centra. Objekt je realiziran prema arhitektonskom rješenju studija 3LHD iz Zagreba, po modelu javno-privatnog partnerstva, na prostoru između vojne luke Lora i Brodogradilišta Split.

Riječ je o građevini površine 28.500 četvornih metara, s velikom i malom dvoranom. Velika dvorana ima 10.941 sjedeće mjesto na betonskim tribinama, u ložama i na teleskopskim tribinama, uz mogućnost djelomičnih pregrađivanja. Uz nju se nalazi i manja dvorana površine 4.100 četvornih metara sa 150 sjedećih mjesta, koja već godinama ne služi svojoj izvornoj sportskoj namjeni.



