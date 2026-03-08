Projekt od 15 milijuna eura na istoku: Gradi se 'posebno' naselje kao omaž povijesti

Na istoku Hrvatske otvoren je velik broj zanimljivih gradilišta, ponajprije u Vukovaru. Ondje se od kraja 2024. godine gradi Arheološki park Vučedol, a radovi napreduju prema planu. Gradilište su obišli predstavnici Grada Vukovara predvođeni gradonačelnikom Marijan Pavliček, njegovim zamjenikom Filip Sušac te pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo Majda Jakša.

Riječ je o drugoj fazi projekta vrijednoj 15.059.632,33 eura, a sufinancira se bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 10 milijuna eura, što čini 66,40 posto ukupne vrijednosti.

Projekt na gotovo 30 hektara

Projekt se prostire na gotovo 30 hektara, točnije na 28,4 hektara, te obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju arheološkog lokaliteta, kao i razvoj komunalne i ugostiteljske infrastrukture. Poseban naglasak stavljen je na turističku promociju cijelog zahvata.

Završetkom projekta Vukovar će dobiti novu, sadržajno bogatu kulturnu i turističku atrakciju koja bi trebala dodatno ojačati turističku ponudu istoka Hrvatske. Istodobno, projekt će pridonijeti očuvanju i promociji vrijedne arheološke baštine vučedolskog područja te dodatno pozicionirati Vukovar na karti europskih kulturno-povijesnih destinacija.

Arheološki park Vučedol | Foto: Grad Vukovar

Vučedolsko naselje i megaron

U sklopu radova izgradit će se i komunalno pristanište te urediti turističko-ugostiteljska infrastruktura, izvijestili su iz Grada Vukovara. Druga faza projekta obuhvaća brojne nove sadržaje - rekonstrukciju vučedolskog naselja i megarona, izgradnju restorana i planetarija te ostale prateće infrastrukture i komunalnog pristaništa.

Radove na izgradnji pristaništa, okretišta i parkirališta na istočnom izlazu financira Grad Vukovar. Ukupna vrijednost tih radova iznosi 1,1 milijun eura s PDV-om, dok stručni nadzor, vrijedan gotovo 200.000 eura, provodi tvrtka Respect-Ing.

Arheološki park Vučedol | Foto: Grad Vukovar

Veliki projekti u Vukovaru

Osim ovog projekta, Vukovar trenutačno provodi još tri velika projekta. Jedan od njih je uređenje desne obale Dunava. Projekt vrijedan više od 53 milijuna eura uključuje izgradnju građevinskog zemljišta s javnim i društvenim zgradama, poslovno-stambenim objektima te ugostiteljskim i turističkim sadržajima, kao i novu riječnu luku s marinom, šetnicama, biciklističkim stazama i parkovima. Završetak radova očekuje se krajem godine.

Uz to, u tijeku je rušenje i 22 Batine vile. Na česticama koje će se osloboditi uklanjanjem postojećih zgrada predviđena je izgradnja novih stambenih jedinica. Budući da se građevine nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Bata-vile, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, izvođači će se morati pridržavati smjernica Konzervatorske službe u Vukovaru.

U neposrednoj blizini planira se i izgradnja novog kompleksa vanjskih bazena, čime će krajnji istok Hrvatske dobiti dodatne sportsko-rekreacijske sadržaje. Bazeni će se graditi u sklopu postojećeg kupališta, u blizini sportskog centra i područja nekadašnjih vila. U međuvremenu je potpisan ugovor s odabranim izvođačem za izradu projektne dokumentacije, čime je projekt i službeno pokrenut.