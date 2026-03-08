Diljem Hrvatske, država će graditi individualne obiteljske kuće: Bit će u naseljima u ovih 7 županija

Država planira izgraditi nove kuće u stambenim naseljima u sedam županija u Hrvatskoj. Prvo treba pripremiti dokumente pa će projektiranje.

Država planira gradnju individualnih obiteljskih kuća u više županija, kako daje naslutiti novi projektni zadatak Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Traži se izrada Projektnog zadatka za urbanističko-arhitektonsko rješenje i glavne projekte za stambena naselja, za daljnju razradu projekata za individualne obiteljske kuće na području Republike Hrvatske.

Cijena projektnih zadataka ukupno je bila procijenjena na iznos od 16.500 eura, a 26. veljače ove godine potpisana su tri ugovora od 8.337 eura, bez uključenog PDV-a, a što je skoro dvostruko manje od procjene.

Tri grupe za istočnu, središnju i južnu Hrvatsku

Krajem veljače, 'država', točnije Ministarstvo graditeljstva s odabranim projektantom, tvrtkom Z Dimenzija sklopilo je ugovore ukupne vrijednosti od 8.337 eura bez uključenog PDV-a. S odabranim ugovarateljem sklopljen je sporazum o izradi projektnog zadatka za urbanističko-arhitektonsko rješenje i glavne projekte za stambena naselja. Prethodit će izradi projekata za individualne obiteljske kuće, a izrada dokumentacije podijeljena je na tri grupe koje se odnose na istočnu, središnju i južnu Hrvatsku.

Za prvu grupu, u istočnoj Hrvatskoj, treba izraditi zadatke za sedam lokacija, u središnjoj Hrvatskoj za dvije te u južnoj Hrvatskoj za još dvije lokacije. Izvođač je odabran 14. siječnja ove godine, a ugovori za tri grupe potpisani su krajem veljače. A evo i što će točno trebati uzeti u obzir kod pripreme projektnih zadataka.

Jedinstveni dokumenti bit će podloga za projektiranje

Predmet projekta je definiranje sadržaja, metodologije, ali i opsega poslova za izradu sedam projektnih zadataka za urbanističko-arhitektonska rješenja, te glavne projekte stambenih naselja s individualnim obiteljskim kućama u Hrvatskoj, može se pročitati u javnoj nabavi. Treba izraditi jedinstvene dokumente koji će poslužiti kao podloga za projektiranje, ishođenje dozvole, ali i realizaciju zahvata.

Kod prve grupe, za svaku od sedam lokacija izrađivat će se zaseban projektni zadatak, u skladu sa specifičnim zahtjevima i s planskim uvjetima. I za drugu, odnosno treću grupu, zasebno će se tretirati lokacije sukladno popisu, za koje će trebat izraditi posebne projektne zadatke.

Troškovnici otkrivaju da će se u sklopu prve grupe praviti pripreme za dva projekta u Vukovarsko-srijemskoj, tri u Osječko-baranjskoj, jedan u Virovitičko-podravskoj i jedan u Brodsko-posavskoj. U drugoj grupi lokacije će biti u Varaždinskoj i u Koprivničko-križevačkoj, a u trećoj dvije u Šibensko-kninskoj. Kod izrade dokumentacije, ugovaratelj će biti dužan u obzir uzeti smjernice urbanističkog uređenja, a ugovorom su definirani rokovi za izradu dokumentacije u trajanju od 45 dana.