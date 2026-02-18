Država ima plan za 111 oronulih stanova: Namjeravaju ih useliti u ovim županijama, evo i koliko

Boljka nekih stanova stari su tepisoni od kojih se ne može disati, a skrivaju brda prašine. U drugima su oštećene pločice, a u trećima dotrajale sanitarije, ili zidovi koje treba oličiti. Jedno od tih stanja ili pak sva tri zatečena su u državnim stanovima koji mjesecima ili čak godinama zjape neiskorišteni i neodržavani, zbog čega samo još više propadaju.

U doba kad nam priuštivih stanova fali više nego ikad prije, dobra je vijest što se 111 takvih državnih stanova namjerava urediti, odnosno dovesti ih u stanje uporabljivosti da bi u njih netko mogao useliti. Još prije koji mjesec, Ministarstvo je pokrenulo natječaj za projektante uređenja, koji su u međuvremenu odabrani te su s njima sklopljeni ugovori. Evo gdje se nalaze derutni stanovi koji vape za uređenjem.

Povratak svrsi u 4 županije

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u prošloj godini je pokrenulo natječaje kojima se u stanje uporabljivosti namjerava dovesti preko 100 derutnih stanova u kojima mjesecima, ili godinama nitko ne živi. Da bi se riješili problemi neodržavanih sanitarija, oštećenih pločica, stare tepisone izbacilo van, oličilo zidove i napravilo druge prijeko potrebne popravke u starim nekretninama, raspisani su natječaji za izradu projektne dokumentacije. Svaki projekt zasebno opisuje zatečeno stanje te određuje opseg potrebnih zahvata.

A u uporabljivo stanje planira se dovesti ukupno 111 državnih stambenih jedinica na području Brodsko-posavske, Šibensko-kninske, Karlovačke i Vukovarsko-srijemske županije. Predmet nabave opisuje da stanovi koji dulje vrijeme stoje prazni nisu u zadovoljavajućem stanju te zahtijevaju temeljito uređenje kako bi bili prikladni za stanovanje. Nakon uređenja trebali bi postati dio fonda praznih državnih nekretnina predviđenih za buduće korištenje.

Radit će se projekti za 111 stanova

Od ukupnog broja stanova, 36 stambenih jedinica nalazi se na području Brodsko-posavske, Karlovačke i Šibensko-kninske županije, dok se dodatnih 75 stanova planira urediti u Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Za obje skupine potrebno je izraditi projekte i troškovnike radova, pri čemu je nabava, s obzirom na broj lokacija i županija, podijeljena u više grupa. U prvom slučaju postupak obuhvaća manji broj grupa, dok je u drugom, većem projektu dokumentacija organizirana kroz osam grupa koje obuhvaćaju različite lokacije.

Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije za prvu skupinu stanova iznosila je ukupno 10.800 eura, a ugovorena je izrada s odabranim izvođačem Projektni studio u vrijednosti od 8.820 eura bez uračunatog PDV-a, uz predviđeni rok završetka projekata od 120 dana. Svi ugovori s projektantima sklopljeni su 6. veljače ove godine.

Istoga dana ugovorena je i izrada projekata za 75 stanova u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, i to s tri različita odabrana izvođača za zasebne grupe. Tako će grupe 1, 2, 3 i 5 izrađivati Artom, izradu projekata za grupe 4 i 6 radit će PFK Studio, dok će Projektni studio biti zadužen za grupe 7 i 8. Ukupna vrijednost tih ugovora iznosi 16.990 eura, što je znatno manje u odnosu na procijenjenu vrijednost posla od 22.500 eura.

U projektima i stanovi od 80 m2

Za sve lokacije izrađeni su posebni projektni zadaci naručeni od Ministarstva, a oni uključuju podatke o adresi, kvadraturi i položaju stana u zgradi, kao i prikaz zatečenog stanja te opis potrebnih zahvata. Površine stanova prilično variraju, od manjih od tridesetak kvadrata, preko najzastupljenijih od 45 do 50 kvadrata, pa do većih od sedamdesetak ili čak više od 80 kvadrata.

Stanovi se nalaze na različitim etažama, u suterenu, prizemlju i na katovima, a dio ih je smješten i u obiteljskim kućama. Uz to, dok su neki u zgradama koje su prošle kroz energetsku obnovu, drugi su u energetski neobnovljenim zgradama.

Od ličenja do zamjene sanitarija

U skladu sa zatečenim stanjem, predviđeni radovi obuhvaćaju niz zahvata koji se ponajprije odnose na uklanjanje dotrajalih podnih obloga, zamjenu keramike u kuhinjama i sanitarnim čvorovima, ličenje zidova, lakiranje parketa te zamjenu sanitarija i unutarnjih vrata. Prema potrebi planira se i obnova instalacija, dok će se zidna keramika mijenjati samo na mjestima gdje je oštećena. U pojedinim stanovima predviđeno je čišćenje postojećih keramičkih podova, zatvaranje dimnjaka, postavljanje novog bojlera ili zamjena teraco poda. U jednom slučaju radovi uključuju i obnovu vanjskih armiranobetonskih stepenica kako bi se olakšao pristup stanu.

U prvom projektu planira se urediti 13 stambenih jedinica u Brodsko-posavskoj županiji, devet u Karlovačkoj te 14 u Šibensko-kninskoj županiji. U drugom projektu dokumentacija se izrađuje za osam grupa, od kojih šest obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, a dvije Karlovačku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji projekti se odnose na četiri grupe po deset stanova, zatim jednu grupu od jedanaest te još jednu od sedam stambenih jedinica, dok se u Karlovačkoj izrađuje dokumentacija za jednu grupu s pet stanova i drugu s njih dvanaest.