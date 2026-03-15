Nevjerojatna kvadratura slavonskog voćnjaka je na prodaji: U priči je i sin ministra

Luka Bumbak

15. ožujak 2026.

Voćnjak Dolci pokraj Slavonskog Broda ide na prodaju | Foto: Google Maps

Prodaje se voćnjak s modernim sustavom navodnjavanja i zaštite na 146 hektara, no priča je puno složenija i počela je prije deset godina.

Na Trgovačkom sudu u Zagrebu raspisana je sudska e-dražba za prodaju većeg poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ovršenika, tvrtke Impulscommerce, zagrebačkog poduzeća koje se našlo u stečaju. Radi se o voćnjaku Dolci smještenom u katastarskim općinama Trnjani i Zadubravlje, upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji se prostire na čak 146 hektara.

Početna cijena gotovo 4 milijuna eura

Na zemljištu se nalaze nasadi jabuka i krušaka, opremljeni modernim sustavom navodnjavanja i zaštite, a ukupna vrijednost nekretnine procijenjena je na više od 5,3 milijuna eura. Početna cijena prve e-dražbe postavljena je na 3.991.714,11 eura, uz jamčevinu za sudjelovanje od 532 tisuće eura.

Dražba će se održavati od 13. do 27. svibnja 2026. godine putem sustava sudske e-dražbe, a kupac je obvezan uplatiti cijeli iznos u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Razgledavanje voćnjaka moguće je samo uz prethodnu najavu stečajnoj upraviteljici, čime se osigurava red i zaštita imovine.

Financijski problemi i stečaj

Priča o prodaji voćnjaka i drugih nekretnina tvrtke Impulscommerce povezana je s dugogodišnjim financijskim poteškoćama društva. Problemi su počeli još prije desetak godina. Već 2015. godine sklopljena je predstečajna nagodba, kojom su vjerovnici i dužnik utvrdili raspored plaćanja obveza. Nagodba je postala pravomoćna 4. travnja 2015. godine, no dužnik je podmirio samo prve četiri rate.

Zbog neispunjavanja obveza blokirani su računi tvrtke, a dodatni dugovi, prvenstveno po kreditima prema HBOR-u, učinili su poslovanje neodrživim. Kao rezultat toga, društvo je postalo nesposobno za plaćanje, što je dovelo do otvaranja stečajnog postupka početkom 2020. godine, na temelju zahtjeva Financijske agencije.

Tijekom predstečajne i kasnije stečajne procedure, dio potraživanja prešao je na tvrtku Naše Voće kojom upravlja Rikard Fuchs, sin trenutnog ministra obrazovanja u Vladi Andreja Plenkovića. Trenutno potraživanje iznosi približno 670 tisuća eura, dok su prvotna potraživanja bila oko 20 milijuna kuna.

Zakup nekretnina i voćnjaka

Točnije, stečajni dužnik je 27. veljače 2015. godine sklopio Ugovor o zakupu nekretnina i opreme s tvrtkom Hiripitiya iz Čepina, odnosno s današnjom tvrtkom Novo Voće. U zakup su ušli poslovna zgrada - hladnjača s pripadajućim dvorištem, ukupne površine više od 12.000 kvadrata, te voćnjak s nasadima jabuka i krušaka, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu. U 2017. godini ugovor je produljen aneksom 1, kojim su potvrđeni uvjeti zakupa i upravljanja imovinom.

Po otvaranju stečajnog postupka, stečajni upravitelj odmah je preuzeo poslovnu zgradu, hladnjaču i voćnjak, uključujući kompletnu poslovnu dokumentaciju. Tijekom postupka provedene su sve nužne mjere, zatvoreni su stari računi i otvoreni novi, prestao je radni odnos prethodnog zaposlenika, sklopljeni su ugovori o knjigovodstvenim uslugama, izrađeni su popisi predmeta i vjerovnika te pripremljena početna stečajna bilanca.

Na dan 8. siječnja 2020. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje stečajni dužnik imao je neizvršene obveze u neprekinutom razdoblju od 777 dana, u ukupnom iznosu od 2.747.662,25 kuna. Uz već postojeće dugoročne obveze po kreditima HBOR-a i neispunjene obveze prema predstečajnoj nagodbi, prezaduženost je postala nepremostiva. Stoga se utvrdilo da nakon otvaranja stečajnog postupka ne postoje nikakvi izgledi za nastavak poslovanja društva.

