Galerija: Završava se luksuzna novogradnja kod Ribnjaka, jedan stan prodaje se za 1,24 milijuna eura

Projekt na križanju Langova trga i Novakove ulazi u završnu fazu, a luksuzna novogradnja kod Ribnjaka 'donosi' 21 stan, garaže i pogled na Katedralu.

Veliki stambeno-poslovni projekt na križanju Langova trga i Novakove ulice u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Riječ je o novogradnji na jednoj od atraktivnijih lokacija u centru grada, na samom početku Ribnjaka, nekoliko minuta hoda od Trga bana Jelačića. Završetkom radova Zagreb dobiva još jednu luksuznu stambenu zgradu na prostoru koji je posljednjih godina privlačio pažnju javnosti, ponajprije zbog lokacije, ali i novog arhitektonskog rješenja koje je zamijenilo stariju jednokatnicu s početka 19. stoljeća.

Da se radovi privode kraju, objavili su i iz tvrtke Tehmont gradnja, izvođača radova, koji se završnom fazom projekta pohvalio na društvenim mrežama, uz fotografije gradilišta i zgrade.

- Radovi na izgradnji moderne stambeno-poslovne građevine privode se kraju, a završni detalji potvrđuju ono što nam je od početka prioritet: visoka kvaliteta izvedbe, poštivanje rokova i profesionalan pristup svakoj fazi izgradnje, napisali su.

Tko stoji iza projekta

Investitor stambeno-poslovnog kompleksa na križanju Langova trga i Novakove ulice je tvrtka Build Link, čiji je jedini član društvo Energospektar. Kao osobe ovlaštene za zastupanje Build Linka navode se direktori Marko Budimir i Milodrag Gadže te prokuristica Maja Hrnjak.

Arhitektonsko rješenje potpisuje studio Ivanišin. Kabashi. Arhitekti, odnosno autori Krunoslav Ivanišin i Lulzim Kabashi. Njihovo rješenje za luksuznu stambenu zgradu na uglu Langova trga i Novakove ulice zamišljeno je kao urbana vila u samom središtu Zagreba, s naglaskom na suvremeni arhitektonski izraz, velike staklene površine, prirodno svjetlo i vizure prema Zagrebačkoj katedrali i parku Ribnjak.

stambeno - poslovna zgrada kod Langovog trga | Foto: Tehmont Gradnja, FB

Urbana vila s garažama, liftovima i pogledom na Katedralu

Zgrada se sastoji od tri podzemne etaže, prizemlja i šest katova, a u njoj je ukupno 21 stambena jedinica. U podzemnim etažama nalaze se spremišta i garažna parkirna mjesta, što je u centru Zagreba jedan od važnijih aduta ovakvog projekta. Stanovi su južno orijentirani, a dio njih ima pogled prema Zagrebačkoj katedrali, što lokaciji daje dodatnu vrijednost.

Projekt je zamišljen kao luksuzna novogradnja s naglaskom na komfor, sigurnost i energetsku učinkovitost. Zgrada ima dva lifta, podno grijanje putem dizalice topline, klimatizirane prostorije, vanjsku stolariju s električnim roletama i aluminijskim griljama, staklene ograde na lođama, protuprovalna vrata, pripremu za videonadzor i smart home sustav.

U stanovima su predviđeni hrastov parket prve klase, gres keramika prve klase i sanitarije visokog standarda, dok visina stropa od 265 centimetara dodatno pojačava dojam prostranosti. U garaži je predviđena i mogućnost ugradnje punjača za električne automobile. stambeno - poslovna zgrada kod Langovog trga | Foto: Tehmont Gradnja, FB

Četverosoban stan kao primjer luksuza u centru grada

Kako piše na stranici Euroville, jedan od stanova koji se oglašava u ovoj zgradi luksuzan je četverosoban stan površine oko 125 četvornih metara, s garažnim parkirnim mjestom. Cijena mu iznosi 1.245.000 eura, što je nešto manje od 10.000 eura po četvornom metru, pa je već iz samog oglasa jasno u kojem se tržišnom razredu projekt nalazi.