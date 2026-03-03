Galerija iz zraka: Tri krana i nova stambena zgrada 'rastu' na velikom gradilištu u Blatu

Na Karlovačkoj cesti u zagrebačkom Blatu gradi se velika stambena zgrada. Radovi napreduju prema planu, a završetak je predviđen za svibanj 2027.

Zagreb je u 2026. godini veliko gradilište, a u naselju Blato već se neko vrijeme uz Karlovačku cestu ubrzano gradi nova stambeno-poslovna zgrada koja će dodatno promijeniti vizuru tog dijela grada.

Investitor je zagrebačka tvrtka VDM Nekretnine, koju ne treba zamijeniti s kompanijom VMD, poznatom po nekoliko zagrebačkih nebodera i velikom poslovnom kompleksu u Heinzelovoj ulici. Izvođač radova je Tehmont gradnja iz Jastrebarskog, koja se napretkom pohvalila i na društvenim mrežama.

Riječ je o projektu bruto površine 33.400 četvornih metara, u čiju je izgradnju do sada ugrađeno 20.870 kubičnih metara betona i 1.811 tona armature, što svjedoči o njegovoj veličini i konstrukcijskoj zahtjevnosti. Radovi su započeli krajem ljeta 2025. godine, a završetak izgradnje planiran je za svibanj 2027. godine.

Katnost, struktura i sadržaj

Riječ je o poslovno-stambenoj građevini s tri ulaza i ukupno 11 etaža - dvije podzemne i devet nadzemnih, uključujući prizemlje i osam katova. U objektu je predviđeno 182 stanova smještenih od trećeg do osmog kata, među kojima prevladavaju dvosobni, ali su u ponudi i trosobni, četverosobni te jedan peterosobni stan. Na prvom i drugom katu planirano je 57 apartmana.

U podzemnim etažama osigurano je ukupno 313 garažnih parkirnih mjesta različitog tipa, dok je na otvorenom predviđeno dodatno 51 parkirno mjesto. U prizemlju će se nalaziti četiri poslovna prostora. Zgrada ima tri stubišta, svako s po dva dizala, a komunikacije su projektirane tako da omogućuju jednostavno i sigurno kretanje svih korisnika, uključujući osobe s invaliditetom. Pristup je omogućen izravno s pločnika do dizala prilagođenog invalidskim kolicima, kojim je povezana svaka etaža. Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook

Cijene stanova i dodatnih prostora

Cijena četvornog metra stana ovisi o katu. Na prvom katu iznosi 3.300 eura, na drugom 3.400 eura, od trećeg do petog kata 3.500 eura, na šestom 3.600 eura, na sedmom 3.700 eura, dok je na osmom katu cijena 3.800 eura po četvornom metru.

U zgradi B kupnja spremišta obvezna je uz kupnju stana, dok u zgradama A i C ta obveza ne postoji, ali je spremište moguće dodatno kupiti na etažama -1 i -2. Cijena spremišta iznosi 3.400 eura po četvornom metru, uz obračun po koeficijentu 0,75. Garažna parkirna mjesta obračunavaju se po istoj jediničnoj cijeni, ali s koeficijentom 0,5, dok zatvorene garaže s rolo vratima imaju koeficijent 0,75. Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook

Konstrukcija i arhitektonska rješenja

Nosiva konstrukcija većim je dijelom armiranobetonska, s monolitnim međukatnim pločama i armiranobetonskim zidovima, dok su vanjski zidovi izvedeni od vodonepropusnog betona. Pregradni zidovi unutar stanova izvedeni su u sustavu suhe gradnje s ispunom od mineralne vune radi bolje zvučne izolacije.

Fasada se izvodi djelomično klasično, a djelomično kao ventilirana. Krovište je ravno i neprohodno, s višeslojnom toplinskom i hidroizolacijom. Vanjska stolarija je PVC s troslojnim izo-staklom, a predviđene su i aluminijske rolete na motorni pogon. Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook

Oprema i tehnički sustavi

Stanovi su opremljeni protuprovalnim vratima, troslojnim hrastovim parketom u dnevnim i spavaćim prostorijama te keramikom prve klase u sanitarnim čvorovima i kuhinjama. Sanitarna oprema je visoke kvalitete, a kupcima je omogućen odabir keramike prema ponudi dobavljača.

Zgrada je opremljena kompletnim sustavom elektroinstalacija jake i slabe struje, uključujući videoportafon, zajednički antenski sustav te DTK instalaciju za telekomunikacijsku mrežu. Svaki stan ima zasebno mjerenje potrošnje vode.

Grijanje i hlađenje riješeni su putem inverterskih dizalica topline sustava zrak-zrak, uz podno grijanje i individualne toplinske stanice s kalorimetrom. Sustav omogućuje regulaciju temperature po prostorijama, uz mogućnost nadogradnje na upravljanje putem Wi-Fi mreže. Ventilacija sanitarnih prostora osigurana je bešumnim ventilatorima. Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook Gradilište na Karlovačkoj cesti, VDM Nekretnine | Foto: Tehmont gradnja, Facebook

Orijentacija i okoliš

Orijentacija stanova razlikuje se ovisno o položaju u zgradi. Stanovi A102 i A103 orijentirani su prema Karlovačkoj cesti, dok će ispred dijela zgrade orijentiranog prema stanovima B101, B102, C102 i C103 biti uređena zelena površina. S jedne strane objekta predviđena je i neizgrađena površina, što dodatno doprinosi otvorenosti prostora.

Planirani završetak izgradnje je svibanj 2027. godine, kada bi ovaj kompleks trebao postati jedna od zanimljivijih novih stambeno-poslovnih cjelina u zapadnom dijelu Zagreba.