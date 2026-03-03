Sportska akademija za koju ne trebaju upute: Igra svjetlosti i sfera vide se na kilometre
Indija kao prijestolnice badmintona trebala bi dobiti čudesnu zgradu neobičnog oblika. Ima zaštitu od ciklona, ali i čudesan krov.
Arhitektonski studio Archohm predstavio je badmintonsku akademiju The Shuttle u Bhubaneswaru u Indiji, a koja je dizajnirana da izgleda kao badminton loptica na temelju stroge forme i zanimljive igre svjetlosti. Smještena u blizini stadiona Kalinga, lokacija je osmišljena kako bi privukla pozornost na usmjerenost grada i šire države Odisha na badminton.
Archohm je dizajnirao badmintonski centar pod nazivom The Shuttle oko velike, otvorene dvorane koja sadrži osam badmintonskih terena s pogledom na stepenaste sjedalice.
- Cilj projekta je pozicionirati državu Odishu na međunarodnoj karti badmintona kako bi se odgojili vrhunski badmintonski igrači. The Shuttle, svojim oblikom, doslovno postaje idealan prikaz vizije grada, države kao prijestolnice badmintona. Ideja je bila da teren svake noći svijetli poput svjetionika nade, u obliku shuttlea, s tim zrakama na krovu kada javnost koristi taj prostor, rekao je glavni arhitekt Archohma, Sourabh Gupta za dezeen.com.
Ovaj prostor, koji je arhitekt opisao kao 'crnu kutiju', podignut je na treći kat, a ostali sadržaji akademije smješteni su uz njega i u podnožju zdjele te osvijetljeni krovnim prozorima. Kako kaže ovaj raspored, zajedno s obilnim kišama u regiji, djelomično je odredio zaobljeni oblik zgrade.
- Sferna vanjska ljuska ima i praktična i simbolična razmatranja. Ne samo da nudi strukturnu otpornost na godišnji nalet ciklona u Bhubaneswaru, već i predstavlja svjetionik snage i otpornosti za nacionalnu akademiju, rekao je Gupta.
- Badmintonu je potrebna crna kutija u kojoj je kontrola zraka, svjetla i vlage temeljna. Potpuno suprotno od toga su drugi kvartovi kojima je potrebna neizravna svjetlost u ovom vrlo toplom i ciklonama sklonom gradu, zaključio je arhitekt.
U prizemlju građevine zdjelasta forma obavijena dvostruko visokim, ostakljenim zidom. Ovaj prostor sadrži javno dostupan kafić i sportsku trgovinu, dok se na krovu nalazi vidikovac s kojeg posjetitelji mogu vidjeti grad.
Sveukupno, Gupta je badmintonski centar opisao kao 'očaravajuće, zabavno i nešto što grad nikada ne može zaboraviti'.
- Zgrada je vizualni spektakl koji slavi prisutnost akademije, gesta koja označava uspon Odishe kao istaknute sportske destinacije. Šlag na torti je krov. To je ogroman, veći od nogometnog igrališta otvoreni prostor na vrhu građevine sa zasjenjenom šetnicom do grada, nešto nezaboravno, poručio je Gupta.
