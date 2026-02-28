Zlatni panoramski kotač na fasadi nebodera prkosi svima, izgleda vrhunski, ali nešto fali

Futuristički neboder s ugrađenim panoramskim kotačem izaziva pažnju arhitekata i urbanista diljem svijeta. Nalazi se na obali Crnog mora.

Na obali Crnog mora, u gruzijskom turističkom središtu Batumi, uzdiže se jedna od neprepoznatljivijih građevina post sovjetskog urbanizma – Batumi Tower. Ovaj neboder, poznat i kao Batumi Technological University Tower, predstavlja spoj futurističke arhitekture i ambiciozne razvojne politike Gruzije s početka 2010-ih.

S visinom od oko 200 metara i 35 katova, zgrada je godinama dominirala regionalnim horizontom i bila među najvišima na Kavkazu. Posebnu pažnju privlači neobičan element, ugrađen panoramski kotač u fasadi, što ju čini jedinstvenom u svijetu.

Iako je projekt imao snažnu političku i razvojnu podršku, sudbina tornja bila je složenija od početnih planova. Od edukacijskog centra do komercijalnih prenamjena, Batumi Tower odražava tranzicijske procese urbanog razvoja Gruzije. Danas predstavlja važan primjer arhitekture koja balansira između simbolike i tržišnih realnosti. Batumi Tower | Foto: Pexels

Gradnja i investicija

Batumi Tower dovršen je 2012. godine, nakon nekoliko godina intenzivne izgradnje potaknute razvojnim valom na crnomorskoj obali Gruzije. Projekt je realiziran uz podršku tadašnjeg predsjednika Mihaila Sakašvilija, koji je osobno sudjelovao u pokretanju gradnje.

Arhitektonsko rješenje potpisuje turska kompanija Metal Yapi Holding, poznata po projektima visokogradnje u regiji. Neboder je izgrađen primarno od armiranog betona, uz modernistički pristup oblikovanju volumena i fasade.

Iako se točan iznos investicije rijetko navodi u jedinstvenom službenom izvoru, međunarodni mediji i sektorski pregledi navode da je projekt bio dio šireg investicijskog ciklusa vrijednog više desetaka milijuna dolara.

Gradnja je trajala približno nešto više od tri godine, a po završetku zgrada je bila najviša u Gruziji i jedna od najviših u regiji, što joj je osiguralo status simboličnog projekta državne modernizacije. Batumi Tower | Foto: Pexels

Arhitektonski eksperiment

Panoramski kotač integriran u fasadu Batumi Towera jedan je od najneobičnijih arhitektonskih elemenata u suvremenoj visokogradnji. Smješten na približno sredini tornja, kotač promjera oko 30 metara projektiran je kao stalna turistička atrakcija koja bi povezala obrazovnu funkciju zgrade s javnim sadržajem. Ideja je bila simbolički prikaz modernizacije Gruzije i stvaranje prepoznatljivog urbanog landmarka koji bi Batumi diferencirao od drugih crnomorskih destinacija.

Kotač je tehnički izveden kao čelična konstrukcija pričvršćena na armiranobetonsku jezgru i nosivu fasadu, s klimatiziranim kabinama predviđenima za panoramski razgled grada i obale u koje stane 40 osoba. No, unatoč impresivnom konceptu, kotač nikada nije dugoročno radio u komercijalnom režimu, ponajviše zbog neiskorištenosti same zgrade u prvim godinama nakon dovršetka.

Povremeno je bio u probnom ili ograničenom radu, ali bez stabilne turističke operacije. Njegova funkcija ostala je više simbolička nego praktična, služeći kao vizualni identitet tornja i primjer eksperimentalnog pristupa integraciji zabavnih sadržaja u visoku arhitekturu.

Danas se panoramski kotač promatra kao zanimljiv, ali kontroverzan primjer dizajnerske ambicije koja je nadmašila realne operativne uvjete projekta. Ali i raspiruje maštu prolaznicima, posebno najmlađima. Batumi Tower | Foto: Pexels

Funkcija i transformacije

Treba reći i da je izvorno Batumi Tower zamišljen kao tehnološko sveučilište, no projekt nikada nije u potpunosti zaživio u toj funkciji. Unatoč dovršetku 2012., toranj je nekoliko godina ostao neiskorišten, što je otvorilo pitanja o održivosti velikih državnih investicija.

Godine 2015. zgrada je ponuđena na aukciji, a kasnije su pokrenuti planovi za prenamjenu u hotel i multifunkcionalni kompleks. Tijekom godina pojavilo se više koncepata adaptacije, uključujući turističke i komercijalne sadržaje, ali transformacija je bila postupna i dugotrajna.