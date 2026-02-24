Na projektni natječaj Hrvatskih cesta za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na prometnici novi ulaz u Split – čvor Vučevica – Tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split prijavljeno je 12 radova. Najbolji je birao ocjenjivački sud od 11 članova na čelu s arhitektom, Antom Kuzmanićem.

Prvu nagradu u iznosu od 60.000 eura osvojila je zajednica gospodarskih subjekata Studio 3LHD kao nositelj i Pipenbaher Inženirji kao član. Prema ovom idejnom rješenju procijenjeni trošak gradnje iznosi 233 milijuna eura. Most je predviđen da 'izdrži' 100 godina uz redovno održavanje u ukupnom iznosu od 125.134.330 eura.

Prema podatcima iz Elektroničkog sustava javne nabave među ova dva subjekta 3LHD zadužen je za konceptualni i funkcionalni dizajn i oblikovanje mosta, arhitektonski projekt mosta, prostorne karakteristike pješačkih i biciklističkih koridora, vidikovaca, karakteristični presjeci, detalji ograde, detalji rasvjete, zaštitne barijere, urbana oprema. Dok je Pipenbaher Inženirji zadužen za konstrukcijski sustav i definiranje nosive strukture mosta, strukturne analize i proračuni, građevinski projekt, integracija infrastrukture (prilazne ceste, nivelete, diletacije i dr.), usklađivanje s tehničkim propisima i kodovima. EOJN/3LHD

Savršena usklađenost

U obrazloženju odabira ove ponude ističe se kako rad počiva na jasnom i dosljedno provedenom konceptu koji vizualni identitet mosta odmiče od pukog simbola kroz uvjerljivu i snažnu prezentaciju.

- Odgovarajući na složeni programski zadatak autor je ponudio rješenje koje nadilazi puku utilitarnu funkciju prelaska zaljeva, dodajući još jedan odmjeren sloj višestruko akcentiranom području u kojemu se most planira, naglašavajući usklađenost s okolišem i urbanim kontekstom kao jedan od prioriteta projektiranja, stoji u obrazloženju.

Dalje se ističe kako predloženi most u zatečenom okruženju optimalno raspoređuje stupove i pilone u moru, dok je masa glavnih pilona dizajnom vizualno olakšana iz pozicije gdje se najviše čita u pogledu na most. Toj vizualnoj lakoći je pridonijelo rješenje sa smještanjem kosih zatega u os rasponske konstrukcije čime se izbjegava dvostruko ovješenje (kao kod kosih zatega sa strane) koje u većini točaka promatranja stvara optičko opterećenje.

Tehničke specifikacije

S obzirom na odabran način ovješenja, omogućeno je korištenje rubnih dijelova kolničke konstrukcije na inovativan način upuštanjem pješačko-biciklističke staze čime je korisnik tog dijela ostao 'izvan' burobrana dakle slobodnog pogleda, zaštićen od buke i svjetla vozila. Sa četiri vidikovca (po dva na svakoj strani mosta) te projektiranjem točaka zadržavanja na tim mjestima, dodatno je naglašen zaljev, ovaj put iz perspektive iz koje nikad nije konzumiran.

- Autor je uspješno odgovorio na sve dimenzije kompleksnog zadatka te ujedno ostvario i dodanu vrijednost. Novi most iznad kaštelanskog zaljeva svojim promišljenim i odmjerenim pristupom jasnog karaktera ima potencijal pozitivno nadograditi geografski i povijesno kompleksnu lokaciju te se uspješno odupro oblikovanju koje vuče u agresivnu intervenciju u prostoru, stoji u zaključku.

Oštra konkurencija

Odabrati najbolji projekt ocjenjivačkom sudu nije bilo lako. Konkurencija je bila oštra, a evo kako izgledaju mostovi koji su se svrstali od drugog do dvanaestog mjesta, te tko stoji iza njih.

2. Zajednica Promovere i T.Y.Lin International Engineering Consulting Co., Ltd

foto: EOJN

3. Zajednica Porticus i DB Inženjering

EOJN

4. Zajednica China Civil Engineering Construction Corporation i Bomega Projects

EOJN

5. Ponting

EOJN

6. Zajednica Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Centar građevinskog fakulteta

EOJN

7. Zajednica Inženjerski projektni zavod i Knight Architects Limited

EOJN

8. Zajednica Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG / Harrer Ingenieure GmbH

EOJN

9. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

EOJN

10. Speciálterv Kft.

EOJN

11. Kindijing

EOJN

12. 3 Konstrukcije