Od bureka i kruha do najmodernije knjižnice: Gradić na sjeveru kreće u top projekt, posao je vrijedan milijune

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 11 h 26.02.2026
22. veljača 2026.
Prije nekoliko mjeseci u Ludbregu vrlo neobična nabava pojavila se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). U prethodnom savjetovanju objavljen je nimalo jeftin predmet – rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu. Pekara će tako postati knjižnica ‘Mladen Kerstner’, a procijenjena vrijednost preobrazbe iznosila je 3,5 milijuna eura. Projekt je u međuvremenu dobio i svoj epilog, izabran je izvođač radova, tvrtka Polting iz Vrboveca.
Revitalizacija postojeće zgrade ‘Pekare’ način je da se knjižnici osigura dodatni prostor, a projekt uključuje cjelovitu rekonstrukciju te opremanje zgrade smještene u kompleksu LORI. Radovima bi trebala postati suvremeni prostor za čitanje na oko 1.500 četvorna metra, a objava u javnom savjetovanju znači da bi izvedba mogla biti blizu.
U sustavu nabave, dostupan je Arhitektonski projekt koji otkriva detalje o ovoj nadasve zanimljivoj preobrazbi. Glavni projekt još početkom 2024. izradio je ured Skroz, a glavna projektantica bila je Daniela Škarica. Kako smo već pisali, djelatnost knjižnice u Ludbregu trenutno se odvija na samo 184 četvorna metra unutar zgrade Centra za kulturu i informiranje ‘Dragutin Novak’. Ovaj projekt čitateljima će omogućiti znatno više kvadrata za uživanje u književnosti.
Kako se može pročitati u arhitektonskom projektu, rekonstruirat će se postojeća dvoetažna građevina smještena na sjeverozapadnom dijelu parcele, građevinske bruto površine od okvirno 818 kvadrata. U planu je pak dogradnja, budući da je po završetku projekta zamišljena troetažna zgrada ukupne površine od 1.528 četvorna metra. Građevinska čestica je u vlasništvu Grada Ludbrega, iznosi 5.242 metra kvadratna i kao takva projektom ostaje nepromijenjena.
Inače, prema Analizi postojećeg stanja zgrade, koji su izradili Jerko Bošković i Petar Hrgarek, iznesen je zaključak da se predmetna zgrada nalazi na području srednjeg do visokog seizmičkog intenziteta. U ovom dokumentu isto tako piše da je zgrada izgrađena 15. veljače 1968. godine, kao i da sadrži vidno i značajno dotrajale elemente, i to, kako u smislu mehaničke otpornosti i stabilnosti, tako i po pitanju prodora vlage.
– Projektom se predviđa rekonstrukcija uz djelomično zadržavanje postojećih elemenata konstrukcije, zaključeno je.
Prema projektu, postojeći objekt rekonstruirat će se i dobiti novu, javno-društvenu namjenu. Rekonstrukcija i dogradnja, predviđeni su sukladno prenamjeni. Osnovni koncept oblikovanja i funkcionalnosti iščitava se u odnosu rekonstruiranog i dograđenog dijela volumena, navedeno je u dijelu koncepta i oblikovanja.
– Na predmetnoj lokaciji k.č.br. 1765/1, k.o. Ludbreg zatečene su građevine gospodarsko-poslovne proizvodne i pomoćne namjene. Predmet zahvata odnosi se na rekonstrukciju poslovne namjene (industrijsku zgradu) ‘Pekare’. Projektom se prepoznaje neiskorišteni potencijal nekadašnje industrijske zone u neposrednoj blizini gradske jezgre. Revitalizacijom ovog područja planiran je razvoj novog društvenog središta grada, usmjerenog prvenstveno na javnu i društvenu namjenu sa popratnim kulturnim i srodnim događanjima. Gradska knjižnica i čitaonica biti će održiva, društveno inkluzivna građevina s naglaskom na korištenje suvremenih tehnologija, stoji u opisu.
Oblikovanje građevine proizlazi iz monovolumena arhetipske kuće te se razdvaja u dva volumena i svojim usmjerenjima formira fasadu prema dnu parcele. Neposredan prostor s oko građevine se na ovaj način dijeli na javni i intimniji prostor okupljanja odnosno glavni trg i vanjski otvoreni dio PVN-a.
Glavni pješačko-kolni pristup je vezan za pristup parkirališnim mjestima ( bit će ih 14, s jednim parkirališnim mjestom za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti) te za pristup glavnom ulazu u predmetnu građevinu. Parcela će osim parkiranja i interventnog prilaza sadržavati i parkiralište za bicikle smještene u neposrednoj blizini glavnog ulaza.
Servisni pristup nadovezivat će se na prostore spremišta i tehničkih prostora smještenih u sjevernom dijelu građevine, a na terenu se planira omogućiti što bolju funkcionalnu procjednost terena popločavanjem procjednim sustavima uz kontrolirano otjecanje voda u podzemlje i sprečavanje stvaranja bujica. Ovo rješenje ne bi se trebalo odraziti na prirodne tokove voda, naglašeno je u opisu projekta rekonstrukcije.
