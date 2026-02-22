Od bureka i kruha do najmodernije knjižnice: Gradić na sjeveru kreće u top projekt, posao je vrijedan milijune

Više od 800 četvornih metara objekta danas već bivše industrijske namjene bit će pretvoreno u knjižnicu ukupne površine 1.500 četvornih metara. Riječ je o projektu rekonstrukcije i dogradnje stare i dotrajale zgrade ludbreške ‘Pekare’ u suvremeni prostor za čitanje, a preobrazba bi trebala stajati oko 3,5 milijuna eura. Radovi uskoro započinju jer je službeno izabran izvođač iz Vrboveca. Prema planu, izvedba bi trebala trajati od veljače 2026. do kraja srpnja 2027. godine.

Prije nekoliko mjeseci u Ludbregu vrlo neobična nabava pojavila se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). U prethodnom savjetovanju objavljen je nimalo jeftin predmet – rekonstrukcija postojeće zgrade Pekare u gradsku knjižnicu i čitaonicu. Pekara će tako postati knjižnica ‘Mladen Kerstner’, a procijenjena vrijednost preobrazbe iznosila je 3,5 milijuna eura. Projekt je u međuvremenu dobio i svoj epilog, izabran je izvođač radova, tvrtka Polting iz Vrboveca.

Novi kvadrati za knjižnicu

Revitalizacija postojeće zgrade ‘Pekare’ način je da se knjižnici osigura dodatni prostor, a projekt uključuje cjelovitu rekonstrukciju te opremanje zgrade smještene u kompleksu LORI. Radovima bi trebala postati suvremeni prostor za čitanje na oko 1.500 četvorna metra, a objava u javnom savjetovanju znači da bi izvedba mogla biti blizu.

U sustavu nabave, dostupan je Arhitektonski projekt koji otkriva detalje o ovoj nadasve zanimljivoj preobrazbi. Glavni projekt još početkom 2024. izradio je ured Skroz, a glavna projektantica bila je Daniela Škarica. Kako smo već pisali, djelatnost knjižnice u Ludbregu trenutno se odvija na samo 184 četvorna metra unutar zgrade Centra za kulturu i informiranje ‘Dragutin Novak’. Ovaj projekt čitateljima će omogućiti znatno više kvadrata za uživanje u književnosti.

Čestica ostaje nepromijenjena

Kako se može pročitati u arhitektonskom projektu, rekonstruirat će se postojeća dvoetažna građevina smještena na sjeverozapadnom dijelu parcele, građevinske bruto površine od okvirno 818 kvadrata. U planu je pak dogradnja, budući da je po završetku projekta zamišljena troetažna zgrada ukupne površine od 1.528 četvorna metra. Građevinska čestica je u vlasništvu Grada Ludbrega, iznosi 5.242 metra kvadratna i kao takva projektom ostaje nepromijenjena.

Inače, prema Analizi postojećeg stanja zgrade, koji su izradili Jerko Bošković i Petar Hrgarek, iznesen je zaključak da se predmetna zgrada nalazi na području srednjeg do visokog seizmičkog intenziteta. U ovom dokumentu isto tako piše da je zgrada izgrađena 15. veljače 1968. godine, kao i da sadrži vidno i značajno dotrajale elemente, i to, kako u smislu mehaničke otpornosti i stabilnosti, tako i po pitanju prodora vlage.

– Projektom se predviđa rekonstrukcija uz djelomično zadržavanje postojećih elemenata konstrukcije, zaključeno je.

Industrijska zona u službi društva

Prema projektu, postojeći objekt rekonstruirat će se i dobiti novu, javno-društvenu namjenu. Rekonstrukcija i dogradnja, predviđeni su sukladno prenamjeni. Osnovni koncept oblikovanja i funkcionalnosti iščitava se u odnosu rekonstruiranog i dograđenog dijela volumena, navedeno je u dijelu koncepta i oblikovanja.

– Na predmetnoj lokaciji k.č.br. 1765/1, k.o. Ludbreg zatečene su građevine gospodarsko-poslovne proizvodne i pomoćne namjene. Predmet zahvata odnosi se na rekonstrukciju poslovne namjene (industrijsku zgradu) ‘Pekare’. Projektom se prepoznaje neiskorišteni potencijal nekadašnje industrijske zone u neposrednoj blizini gradske jezgre. Revitalizacijom ovog područja planiran je razvoj novog društvenog središta grada, usmjerenog prvenstveno na javnu i društvenu namjenu sa popratnim kulturnim i srodnim događanjima. Gradska knjižnica i čitaonica biti će održiva, društveno inkluzivna građevina s naglaskom na korištenje suvremenih tehnologija, stoji u opisu.

Sustav odvodnje

Oblikovanje građevine proizlazi iz monovolumena arhetipske kuće te se razdvaja u dva volumena i svojim usmjerenjima formira fasadu prema dnu parcele. Neposredan prostor s oko građevine se na ovaj način dijeli na javni i intimniji prostor okupljanja odnosno glavni trg i vanjski otvoreni dio PVN-a.

Glavni pješačko-kolni pristup je vezan za pristup parkirališnim mjestima ( bit će ih 14, s jednim parkirališnim mjestom za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti) te za pristup glavnom ulazu u predmetnu građevinu. Parcela će osim parkiranja i interventnog prilaza sadržavati i parkiralište za bicikle smještene u neposrednoj blizini glavnog ulaza.

Servisni pristup nadovezivat će se na prostore spremišta i tehničkih prostora smještenih u sjevernom dijelu građevine, a na terenu se planira omogućiti što bolju funkcionalnu procjednost terena popločavanjem procjednim sustavima uz kontrolirano otjecanje voda u podzemlje i sprečavanje stvaranja bujica. Ovo rješenje ne bi se trebalo odraziti na prirodne tokove voda, naglašeno je u opisu projekta rekonstrukcije.