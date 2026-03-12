Na Bačvicama se otvara hotel samo za odrasle i kućne ljubimce: Luksuz, mir i svjetlost

Hotelu Venturo u Splitu nešto je posve drugačije, a nalazi se na top lokaciji nedaleko od Dioklecijanove palače i gradske rive.
Hotel Venturo predstavlja novu investiciju splitske Westgate grupe, poznate po razvoju Dalmatia Towera i hotela AC Hotel by Marriott Split. Riječ je o objektu višeg hotelskog segmenta koji će biti dio globalne kolekcije Design Hotels, čime će postati prvi takav hotel u Hrvatskoj.
Investicija procijenjena na oko 15 milijuna eura trebala bi dodatno ojačati luksuznu turističku ponudu Splita. Kao i potvrditi trend razvoja manjih, dizajnerski orijentiranih hotela u povijesnim urbanim zonama grada.
Jako partnerstvo
Boutique hotel Venturo razvija splitska Westgate grupa u partnerstvu s globalnim hotelskim brendom Marriott International, a riječ je o njihovom drugom zajedničkom projektu u gradu. Hotel će biti uključen u kolekciju Design Hotels, međunarodnu mrežu koja okuplja više od 300 boutique hotela poznatih po snažnom autorskom konceptu, lokalno inspiriranoj arhitekturi i individualiziranom pristupu gostima.
Prema dostupnim informacijama, Venturo predstavlja investiciju vrijednu oko 15 milijuna eura, a planirano je otvaranje do kraja travnja. Projekt se uklapa u strategiju investitora usmjerenu na razvoj hotela višeg standarda i jačanje brendiranog hotelijerstva u Splitu.
Investitori ističu kako je cilj stvoriti hotel koji gostima omogućuje autentično iskustvo grada kroz spoj suvremenog dizajna, lokalne kulture i mediteranskog načina života. Očekuje se da će projekt dodatno doprinijeti transformaciji turističke ponude Splita te pozicionirati grad među atraktivnije luksuzne destinacije na Mediteranu.
Wellness, spa, vrtna terasa
Hotel Venturo smješten je u blizini poznate gradske plaže Bačvice te nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, trajektne luke i splitske rive, što ga čini atraktivnom lokacijom za međunarodne goste. Objekt će raspolagati s 24 smještajne jedinice, uključujući sobe i apartmane površine od približno 25 do 85 četvornih metara. Koncept hotela predviđen je kao smještaj samo za odrasle (adults only), uz mogućnost boravka kućnih ljubimaca.
Interijeri su inspirirani mediteranskim ambijentom i prirodnim materijalima poput kamena, drva i metala, uz paletu boja koja evocira more, sunce i obalni krajolik. Uz smještajne kapacitete, hotel će imati restoran s modernom mediteranskom kuhinjom, koktel-bar, wellness i spa zonu te fitness prostor. Posebna atrakcija bit će krovna terasa s bazenom i panoramskim pogledom na Split i Bačvice, dok su u sklopu hotela planirani i vrtna terasa te privatna garaža za goste.
Arhitektura svjetlosti i prirodni materijali
Arhitektura i interijer hotela Venturo slave svjetlo kao središnji motiv. Ono povezuje unutrašnjost s krajolikom, simbolizirajući otvorenost, jasnoću i vitalnost.
Prostor je zamišljen kao produžetak sunca i mora, s nježnim prijelazima između unutarnjeg komfora i vanjskog mira. Paleta plavih tonova, pješčanih nijansi i zlatnih akcenata priziva obalu, dok prirodni materijali, kamen, drvo i metal, naglašavaju autentičnost i taktilnu toplinu.
Tradicionalni hrvatski motivi suptilno su reinterpretirani u suvremenom kontekstu, dodajući osjećaj mjesta bez narušavanja minimalističke elegancije. Etnički uzorci, površine inspirirane valovima i organski oblici uvode ritam i dubinu, stvarajući osjećaj pokreta nalik samom moru.
Vodeći princip projekta je skladno spajanje tradicije i suvremenosti, prirode i dizajna, svjetla i materijala. Stvarajući bezvremensku obalnu oazu koja je autentično hrvatska i globalno sofisticirana.