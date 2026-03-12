Na Bačvicama se otvara hotel samo za odrasle i kućne ljubimce: Luksuz, mir i svjetlost

Hotelu Venturo u Splitu nešto je posve drugačije, a nalazi se na top lokaciji nedaleko od Dioklecijanove palače i gradske rive.

Hotel Venturo predstavlja novu investiciju splitske Westgate grupe, poznate po razvoju Dalmatia Towera i hotela AC Hotel by Marriott Split. Riječ je o objektu višeg hotelskog segmenta koji će biti dio globalne kolekcije Design Hotels, čime će postati prvi takav hotel u Hrvatskoj.

Investicija procijenjena na oko 15 milijuna eura trebala bi dodatno ojačati luksuznu turističku ponudu Splita. Kao i potvrditi trend razvoja manjih, dizajnerski orijentiranih hotela u povijesnim urbanim zonama grada.

Jako partnerstvo

Boutique hotel Venturo razvija splitska Westgate grupa u partnerstvu s globalnim hotelskim brendom Marriott International, a riječ je o njihovom drugom zajedničkom projektu u gradu. Hotel će biti uključen u kolekciju Design Hotels, međunarodnu mrežu koja okuplja više od 300 boutique hotela poznatih po snažnom autorskom konceptu, lokalno inspiriranoj arhitekturi i individualiziranom pristupu gostima.

Prema dostupnim informacijama, Venturo predstavlja investiciju vrijednu oko 15 milijuna eura, a planirano je otvaranje do kraja travnja. Projekt se uklapa u strategiju investitora usmjerenu na razvoj hotela višeg standarda i jačanje brendiranog hotelijerstva u Splitu.

Investitori ističu kako je cilj stvoriti hotel koji gostima omogućuje autentično iskustvo grada kroz spoj suvremenog dizajna, lokalne kulture i mediteranskog načina života. Očekuje se da će projekt dodatno doprinijeti transformaciji turističke ponude Splita te pozicionirati grad među atraktivnije luksuzne destinacije na Mediteranu. hotel Venturo | foto: promo

Wellness, spa, vrtna terasa

Hotel Venturo smješten je u blizini poznate gradske plaže Bačvice te nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, trajektne luke i splitske rive, što ga čini atraktivnom lokacijom za međunarodne goste. Objekt će raspolagati s 24 smještajne jedinice, uključujući sobe i apartmane površine od približno 25 do 85 četvornih metara. Koncept hotela predviđen je kao smještaj samo za odrasle (adults only), uz mogućnost boravka kućnih ljubimaca.

Interijeri su inspirirani mediteranskim ambijentom i prirodnim materijalima poput kamena, drva i metala, uz paletu boja koja evocira more, sunce i obalni krajolik. Uz smještajne kapacitete, hotel će imati restoran s modernom mediteranskom kuhinjom, koktel-bar, wellness i spa zonu te fitness prostor. Posebna atrakcija bit će krovna terasa s bazenom i panoramskim pogledom na Split i Bačvice, dok su u sklopu hotela planirani i vrtna terasa te privatna garaža za goste. hotel Venturo | foto: promo

Arhitektura svjetlosti i prirodni materijali

Arhitektura i interijer hotela Venturo slave svjetlo kao središnji motiv. Ono povezuje unutrašnjost s krajolikom, simbolizirajući otvorenost, jasnoću i vitalnost.

Prostor je zamišljen kao produžetak sunca i mora, s nježnim prijelazima između unutarnjeg komfora i vanjskog mira. Paleta plavih tonova, pješčanih nijansi i zlatnih akcenata priziva obalu, dok prirodni materijali, kamen, drvo i metal, naglašavaju autentičnost i taktilnu toplinu.

Tradicionalni hrvatski motivi suptilno su reinterpretirani u suvremenom kontekstu, dodajući osjećaj mjesta bez narušavanja minimalističke elegancije. Etnički uzorci, površine inspirirane valovima i organski oblici uvode ritam i dubinu, stvarajući osjećaj pokreta nalik samom moru.