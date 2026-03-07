Škotski studio WT Architecture pretvorio je zapuštenu viktorijansku čamnicu u suvremeni prostor za rad i odmor.

Škotski studio WT Architecture preuredio je viktorijansko spremište za čamce u East Lothianu, obnovivši njegov izvorni prostor za skladištenje i dodavši studio obložen drvom do kojeg se dolazi pješačkim mostom. Ujedinjene oblogom od jasena i drvenom konstrukcijom, dvije strukture daju miran prostor u kojem vlasnik može uživati ​​u blizini vode s prijateljima i obitelji.

- Ambicija klijenta bila je obnoviti viktorijansku čamnicu i stvoriti prostore koji bi im omogućili uživanje u blizini vode i na vodi. Novi prostor iznad originalne čamnice trebao je pružiti miran, fleksibilan prostor za pisanje i opuštanje, a originalna čamnica trebala je biti ponovno aktivirana za svoju izvornu funkciju. Dok zasebna mala zgrada trebala je pružiti osnovni smještaj za noćenje za dvije osobe, s prostorom za pranje rublja i malom čajnom kuhinjom, rekli su iz studija za dezeen.com.

Zamjena osnovnih elemenata

Obnovljen je originalni mol i dok za dva mala broda na obali umjetnog jezera, dodajući vrata kojima se upravlja sustavom remenica. U međuvremenu, piramidalni krov zamijenjen je gornjim katom koji sadrži fleksibilni studio prostor, malu čajnu kuhinju, tuš kabinu i spremište za biljke.

- Spremište za čamce ispod je namjerno jednostavno i ima pristanište za pristajanje dva mala broda. Novi sustav s protutežnim remenicama dizajniran je za otvaranje i zatvaranje dvostrukih vrata prema spremištu za čamce s mola. To je zahtijevalo nekoliko pokušaja i pogrešaka u suradnji s izvođačem radova, ali rezultat funkcionira savršeno, rekli su iz WT Architecture.

Dapple Photography

Piramidalni krov

Na prvom katu kuće pomoćni prostori su skriveni iza pregradnog zida na sjevernoj strani kako bi se maksimalno iskoristio otvoreni, iskoristivi studijski prostor za pisanje i ples s pogledom na jezero. Ključne značajke uključuju zid sklopivih stolova na istočnoj strani, kao i ugrađeno sjedalo uz prozor.

Kruniran je piramidalnim krovom koji podsjeća na onaj izvorne kućice za čamce.

- Izvana, povišeni piramidalni oblik omogućuje zgradi da udobno sjedi u svom okruženju, smještena među granama susjednog hrasta, kao da je drvo izraslo oko nje, rekli su iz studija.

Dapple Photography

Studijski prostor

U unutrašnjosti piramidalni oblik postaje još izražajniji. Reflektirana svjetlost s vode igra se preko preklopljenog obloženog stropa, stvarajući sjajan osjećaj visine i drame, a prostor djeluje smirujuće i mirno.

Pristup studiju na prvom katu omogućen je drvenom stazom koja odgovara vanjskom izgledu studija. Prelazi preko lokacije i susreće se s natkrivenim ulazom u sjeverozapadnom kutu s integriranom klupom.

Dapple Photography

Prirodni materijali

Kako bi se osiguralo da je spremište za čamce sastavni dio građevine dvije zgrade su postavljene tako da uokviruju dvorište za okupljanje po toplom vremenu i obložene su istim jasenovim drvom.

Drvena završna obrada na gornjoj fasadi čamnice proteže se prema gore i preko krova, oponašajući monolitni izgled izvornog krova zgrade od škriljevca. Unutra, furnir od jasena oblaže površine, uparen s podovima od inženjerskog hrasta u studiju i kamenim pločicama u oba dijela.