Susjedi pretvorili palaču u prekrasan studentski dom, izgleda sjajno

Stari studentski domovi gradili su se prvenstveno zbog smještaja i funkcionalnosti, praktičnog rasporeda i osnovnih sadržaja, a ne zbog arhitektonske ili estetske vrijednosti. Noviji domovi, uz funkcionalnost, često teže minimalizmu i modernom izgledu, kako u interijeru tako i u eksterijeru. Ipak, rijetko se viđa uspješan spoj jednog i drugog. Upravo takav primjer dolazi iz susjedne Slovenije.

U Novoj Gorici, gradu smještenom tik uz talijansko-slovensku granicu, službeno je otvoren studentski dom u jednoj od najljepših gradskih palača. Riječ je o palači Paternolli na središnjem goričkom trgu, koja je prenamijenjena u atraktivan studentski smještaj. Unutrašnjost je uređena suvremeno uz dašak povijesti, dok vanjština zadržava šarm prijašnjih vremena i umjetničkih pravaca.

60 soba na 1.700 četvornih metara

Palača se nalazi 1,3 kilometra od prostorija Sveučilišta u Novoj Gorici u Rožnoj Dolini, koje je s ostalim sveučilišnim lokacijama povezano vlastitim prijevozom, te 1,5 kilometara od željezničke stanice u Novoj Gorici.

Studentski dom raspolaže sa 60 opremljenih soba - 45 jednokrevetnih, šest dvokrevetnih te tri sobe prilagođene studentima s posebnim potrebama. Ukupna površina objekta iznosi 1.732 četvorna metra, a svaka soba ima vlastitu kupaonicu i kuhinju. U prizemlju se nalazi fitness prostor, kao i turistički informativni ured regije Friuli-Venezia Giulia.

Studentski dom u Novoj Gorici, Slovenija | Foto: Sveučilište u Novoj Gorici, Gruppo Visconti

Nadaju se subvencijama

Predviđena mjesečna najamnina kreće se između 180 i 280 eura, a očekuje se da bi, uz mogućnost ostvarivanja subvencije za studentski smještaj prema slovenskom zakonodavstvu, ti troškovi mogli biti i niži.

Povodom otvorenja doma rektor Sveučilišta u Novoj Gorici, prof. dr. Boštjan Golob, istaknuo je kako je ovaj projekt važan za razvoj prekograničnog studijskog prostora Nove Gorice i Gorice. Naglasio je da će studenti moći birati studij na sveučilištima u Udinama, Trstu ili Novoj Gorici, uz osigurane kvalitetne uvjete smještaja koji nadmašuju standarde klasičnih studentskih domova te omogućuju ne samo boravak, nego i kvalitetan život i rad.

Iako je zgrada u potpunosti obnovljena i opremljena, potrebno je još organizirati operativne usluge poput čišćenja i održavanja. Smještaj će biti dostupan svim studentima, uz prednost za studente Sveučilišta u Novoj Gorici.

Četvrti fakultet u državi

Sveučilište u Novoj Gorici četvrto je sveučilište u Sloveniji, a djeluje u Novoj Gorici, Vipavi i Ajdovščini. Nastalo je iz Škole za znanosti o okolišu, koju su 1995. godine osnovali Grad Nova Gorica i Institut Jožef Stefan.