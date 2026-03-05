Kreće projektiranje rušenja Maksimira: Aktivacija nakon izgradnje 'Kranjče', metoda nepoznata

Nakon odbacivanja žalbe uložene na odabir tvrtki Eurco i Respect-ing za izradu projekata uklanjanja Maksimira, s tvrtkama je sada potpisan ugovor. Za posao imaju tri mjeseca, a po izradi projekata i javnosti će biti poznato kako će pasti trenutno glavni stadion u Zagrebu. Podsjećamo da je u odnosu na procjenu naručitelja od 100 tisuća eura, za provedbu zadatka sklopljen sporazum od 22.222 eura, bez uključenog PDV-a.

Posao od tri mjeseca

U javnoj nabavi može se vidjeti da je gotovo sedam mjeseci nakon raspisivanja javne nabave konačno potpisan ugovor s izvođačem javne nabave, zajednicom ponuditelja tvrtki Eurco i Respect-ing. Prema ugovoru od 22.222 eura bez uključenog PDV-a, posao projektiranja treba biti završen u roku od tri mjeseca od sklapanja sporazuma. Podsjećamo, put prema potpisivanju ugovora otvoren je nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbacila žalbu tvrtke Smagra na odabir Eurca i Respect-inga.

Pisali smo, žalba je podnesena 21. studenog 2025. godine. Kao razlog podnošenja, žalitelj je ‘osporio zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te valjanost ponude odabranog ponuditelja’. Zbog toga su tražili isključenje odabranog ponuditelja iz predmetnog postupka javne nabave. No, u svom rješenju DKOM žalbu odbija kao neosnovanu.

Jedan od spornih elemenata ponude odabrane zajednice bila je i cijena. Ali, u Rješenju DKOM-a navedeno je kako je odabrani ponuditelj dostavio argumentirano obrazloženje cijene, 'utemeljeno na dugogodišnjem iskustvu, specijaliziranom znanju, ekonomiji razmjera, vlastitim resursima i optimizaciji projektnih rješenja'. Taj i ostali elementi žalbe odbijeni su kao neosnovani.

Hoće li se rušiti strojno ili miniranjem?

Tako da projektiranje može krenuti, a tek po završetku projekta bit će nam poznato kako će se točno rušiti Maksimir. Dok rušenje tribina samo po sebi ne bi trebalo biti pretjerano izazovno, kako je u našem podcastu komentirao profesor Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, sigurno će biti izazovno isplanirati rušenje pored frekventne gradske prometnice i u neposrednoj blizini naselja.

Rušit će se oko 50.000 četvorih metara prostora koji se kroz povijest pregrađivao u više navrata, a metoda će biti ili miniranje ili strojno rušenje. O tome zašto miniranje ne treba odmah odbaciti unatoč raširenoj ideji da je glasnije ili invazivnije, poslušajte u našem videu, ispod. Cijelu epizodu podcasta s profesorom Mariom Dobrilovićem, stručnjakom za miniranje, pogledajte ovdje.