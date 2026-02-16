Kreće projektiranje: Tvrtka iz Vinkovaca 'radit će' dva najveća rušenja u Zagrebu, žalbe odbačene

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16. veljača 2026.
U petak, 13. veljače 2026. godine, objavljena su čak tri rješenja odbijanja žalbi uloženih na odabir tvrtke za projekt uklanjanja i samo rušenje dva ogromna objekta Zagrebu – Vjesnika i stadiona ‘Maksimir’. Žalba za Maksimir stigla je puno prije, još u studenom 2025. godine, a za Vjesnikov neboder dvije žalbe su uložene još 20. siječnja.
Rješenja za sve tri žalbe objavljeno je isti dan na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), a sve tri su odbijene. Time je otvoren put potpisivanju ugovora s odabranom tvrtkom Eurco za oba postupka.
Tvrtka Eurco iz Vinkovaca radit će projekt uklanjanja Maksimira, kao i onaj uklanjanja Vjesnika – sad je službeno. Prvi posao izvest će za ponuđenih 22.222 eura (što je, podsjećamo, znatno jeftinije od procijenjenih 100.000 eura), bez uključenog PDV-a, a ugovor potpisuju s naručiteljem Gradom Zagrebom.
U drugom slučaju, Eurco će potpisati ugovor vrijedan 4,2 milijuna eura s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, (i u ovom slučaju, nešto manje u odnosu na procjenu) – za koliko će izvesti projekt uklanjanja pa i samo rušenje nebodera Vjesnika, posljednjih mjeseci najpoznatijeg u državi.
Podsjećamo da je u prvom slučaju žalbu uložila tvrtka Smagra, 21. studenog 2025. godine. Kao razlog podnošenja žalbe, žalitelj je ‘osporio zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te valjanost ponude odabranog ponuditelja’. Zbog toga su tražili isključenje odabranog ponuditelja iz predmetnog postupka javne nabave.
S druge strane, za posao izrade projekta rušenja pa i samog uklanjanja Vjesnikovog nebodera, pristigle su dvije žalbe, od gospodarskih subjekata Joning i V.D.M. Promet koje su izjavili protiv odluke o odabiru izvođača, a uložili su ih 20. siječnja ove godine. Sve žalbe odbijene su, a isti dan, 13. veljače 2026., a sva tri rješenja objavljena su na stranicama DKOM-a. Iz samih rješenja može se pak vidjeti da su rješenja za Vjesnik donesena 30. siječnja, a za Maksimir 2. veljače ove godine pa sada slijedi potpisivanje ugovora.
U rješenjima, DKOM je sve žalbe odbio kao neosnovane, te je u svakom rješenju zasebno obrazloženo i zašto. U oba slučaja, nakon potpisivanja ugovora slijedi izrada projekata, a za Vjesnik i rušenje za koje se sada može sa sigurnošću reći da će biti strojno.
Vrijedi podsjetiti da su se za Vjesnik razmatrale obje metode – još u studenom, brzo nakon gašenja požara, bilo je govora o miniranju koje bi bilo brže. No, s vremenom se dijalog okrenuo u smjeru promoviranja strojnog rušenja, koje je ponudila tvrtka Eurco – kako se dosta govorilo – jer je ‘sigurnije’. U našem podcastu nedavno je gostovao profesor Mario Dobrilović, s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, koji je pojasnio zašto druga metoda ne mora biti sigurnija, ni ‘tiša’ od miniranja.
– Ako poznajete objekt, onda znate kako se on ponaša pri destrukciji, kako će se ‘odviti“. Eksploziv nije koncentriran u zraku, već se nalazi u nosivim elementima. Postoje mjere zaštite kojima se sprječavaju buka, razbacivanje materijala i prašina. Ako se sve napravi kako treba, procijeni, projektira i izvede – nema problema. Ako možemo srušiti dio jedne konstrukcije, a drugi dio ostaviti i na njega se nadograđivati, naravno da možemo zaštititi i okolne objekte, rekao je o rušenju miniranjem, a ostatak možete pogledati u epizodi podcasta, a pronađite ju ispod ili ovdje.
