Sanacija vijadukta na autocesti blizu Rijeke: Odlamanje betona uočeno prije 2 godine, u planu i novi čvor

Za cijenu nižu od procijenjene vrijednosti, na dionici autoceste A6, sanirat će se vijadukt Soboli. Uz to, u blizini se planira izgradnja novog čvora.

Nakon dodjele ugovora odabranom izvođaču, tvrtki Mar koja vrlo često izvodi rekonstrukcije i sanacije infrastrukturnih objekata u mreži cesta i autocesta, može krenuti sanacija vijadukta Soboli. Oko 150 dana nakon uvođenja u posao, trebao bi se do kraja urediti lijevi trak tog objekta na autocesti A6, za što se očekuje da će poboljšati sigurnost prometa i produžiti vijek trajanja konstrukcije.

Već smo pisali o tome da je vijadukt dug 52 metra, a nalazi se na dionici između Čvora Čavle i Čvora Kikovica, blizu Rijeke. Procijenjena vrijednost sanacije iznosila je oko 615 tisuća eura, no radovi će se izvesti za manje od 600 tisuća eura.

Dva od četiri ponuditelja odbijena

Nakon provedenog postupka javne nabave, 26. veljače ove godine s građevinskom tvrtkom Mar potpisan je ugovor za jedan trak vijadukta Soboli na autocesti A6. Ugovorena vrijednost radova iznosi 524.929 eura bez PDV-a, što se može provjeriti u sustavu javne nabave.

Podsjećamo da su, osim odabrane tvrtke, na natječaj pristigle i ponude još tri tvrtke, dakle ukupno pet ponuditelja. Javile su se i tvrtke Hairli Gradnja s ponudom od 600 tisuća eura, Sitolor s ponudom od 598.285 eura te Hidrostres s ponudom od 832.633 eura, a iznose navodimo bez uključenog PDV-a.

Ponuda tvrtke Hairli Gradnja odbijena je jer nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, dok je ponuda Hidrostresa ocijenjena neprihvatljivom jer je prelazila osigurana sredstva. Odabrana tvrtka Mar k tome je ponudila i najnižu cijenu, a radove bi prema ugovoru trebali završiti u roku od 150 dana. vijadukt Soboli | Foto: Google maps, eojn

Istražni radovi provedeni u 2023./2024.

Kako smo ranije pisali, odluka o sanaciji je donesena nakon detaljnih pregleda konstrukcije. Istražni radovi, vizualni pregled i geodetska snimka stanja provedeni su u razdoblju između 2023. i početka 2024. godine, u kojemu su stručnjaci na objektu utvrdili niz oštećenja. Zabilježene su pukotine u asfaltnom kolniku, dotrajala hidroizolacija i nefunkcionalne dilatacijske reške, kao i odlamanje zaštitnog sloja betona te korozija armature na glavnim nosačima, upornjacima i naglavnim gredama. Oštećenja su uočena i na pješačkim hodnicima te na elementima zaštitne ograde.

Predviđeni radovi uključuju uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije i ugradnju nove s hidroizolacijom te dva sloja asfaltbetona. Planirana je i reparacija betonskih elemenata – uključujući nosače, stupove, upornjake i hodnike – uz zaštitu oštećene armature i injektiranje pukotina kako bi se očuvala stabilnost konstrukcije. Postavit će se nova pješačka ograda, a postojeće odbojne ograde ponovno će se montirati nakon završetka radova. Na upornjacima će se ugraditi i bešavne prijelazne naprave kako bi se osigurala vodonepropusnost dilatacijskih spojeva.

Sanacija vijadukta dio je šireg projekta razvoja prometne infrastrukture na toj dionici autoceste. Hrvatske autoceste planiraju i izgradnju novog čvora Soboli, čiji je cilj rasteretiti promet i izmjestiti tranzitna vozila iz središta naselja Čavle. Novi čvor planiran je upravo na području postojećeg vijadukta, gdje ispod autoceste prolazi županijska cesta Ž5028, a projekt bi trebao poboljšati povezanost šireg područja općina Čavle i Jelenje s mrežom autocesta.

čvor Soboli | foto: screen shot EOJN

Novi čvor na autocesti

Sve ovo dio je većeg projekta, izgradnje novog čvora Soboli na autocesti A6. Hrvatske autoceste raspisale su javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za izgradnju čvora, čija vrijednost iznosi 200.000 eura. Glavni cilj projekta je izmještanje tranzitnog prometa iz naselja i smanjenje prometnih gužvi u centru Čavala.

Izgradnjom čvora Soboli omogućit će se povezivanje šireg područja općina Čavle i Jelenje na mrežu autocesta, dok će tranzitni promet biti izmješten iz naselja. Čvor Soboli planira se između čvorova Čavle i Kikovica, na mjestu postojećeg vijadukta Soboli, ispod kojeg prolazi županijska cesta Ž5028. Projektom je predviđeno obuhvatiti sve elemente čvora, uključujući spojeve na izvedene prometnice u zoni čvora.