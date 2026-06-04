Stroj za bušenje stigao do ključne točke: Nova metro linija mijenja prometnu budućnost francuskog grada

Dok se iznad zemlje živi svakodnevni život u povijesnom središtu Toulousea, duboko ispod grada napreduje jedan od najzahtjevnijih projekata.

Francuski grad Toulouse ulazi u jednu od najzahtjevnijih faza izgradnje svoje nove metro mreže. U središtu pozornosti je buduća postaja François Verdier, najdublja stanica na budućoj liniji C, koja se gradi u samom srcu grada. Riječ je o projektu koji će bitno promijeniti prometnu sliku južne francuske metropole, ali i pokazati koliko složena može biti gradnja metroa u gusto izgrađenom povijesnom središtu.

Nova linija povezivat će grad za samo 20 minuta

Treća linija metroa u Toulouseu, buduća linija C, povezivat će Colomiers i Labège za oko 20 minuta. Cilj projekta je ubrzati svakodnevna putovanja, smanjiti prometne gužve i onečišćenje te poboljšati kvalitetu života stanovnika.

- Riječ je o jednoj od ključnih infrastrukturnih investicija za grad i širu metropolitansku zonu. Nova linija trebala bi rasteretiti postojeću prometnu mrežu te omogućiti bržu, pouzdaniju i ekološki prihvatljiviju povezanost između važnih gradskih i prigradskih područja, objavila je kompanija Implenia, izvođač radova, na svojoj službenoj stranici.

Najdublja stanica na budućoj liniji C

Posebno zahtjevan dio projekta odnosi se na postaju François Verdier, koja će biti najdublja stanica na novoj liniji. Podzemne stanice u ovom građevinskom lotu grade se na dubinama od 24 do 39 metara, što samo po sebi pokazuje razmjere zahvata.

Početkom travnja projekt je dosegnuo važnu prekretnicu dolaskom stroja za bušenje tunela upravo do postaje François Verdier. Time je završen jedan od važnih koraka u napredovanju podzemnih radova kroz središte Toulousea. Toulouse, metro linija C | Foto: Implenia

Tunel dug 3,8 kilometara

Konzorcij Implenia - Demathieu Bard Construction zadužen je za jedan od četiri podzemna građevinska dijela projekta, odnosno lot 3 u središtu Toulousea. Taj dio uključuje iskop tunela dugog 3.814 metara, promjera 10 metara, izgradnju četiri podzemne stanice, ventilacijskog okna te opsežne radove temeljenja, zemljane i građevinske radove.

Zbog složenih geoloških uvjeta, osjetljive povijesne izgradnje i blizine postojećih objekata, tunel se buši specijalnim strojem za bušenje s promjenjivom gustoćom. U projekt su uključene i suvremene tehnološke inovacije, a planiranje i izvedba provode se uz korištenje BIM-a.

Posebno zahtjevni dijelovi radova uključuju prolazak ispod parkirališta Carnot, križanje s postojećim tunelom linije B te stvaranje veze između linija B i C. Sve se to izvodi u vrlo gusto izgrađenom urbanom okruženju, što projekt čini iznimno složenim inženjerskim zahvatom.

Toulouse, metro linija C | Foto: Implenia

Održivost kao važan dio projekta

Projekt uključuje detaljne izvedbene i metodološke studije, izradu pilota i dijafragmi, zemljane radove, odvoz iskopanog materijala, građevinske radove na stanicama te izgradnju tunela s betonskim potpornim elementima.

Posebna pažnja posvećena je održivosti. Korištenjem tunelskih segmenata od vlaknima ojačanog betona nastoji se što više smanjiti ugljični otisak projekta. Osim toga, u projektiranju i gradnji stanica predviđena je zaštita i očuvanje postojećih stabala na lokacijama zahvata.

Iskopani materijal odvozit će se na predviđene lokacije, pri čemu je cilj ponovno iskoristiti čak 98 posto materijala. Time se, uz prometne koristi buduće linije, dodatno naglašava okolišna dimenzija ovog velikog infrastrukturnog projekta.