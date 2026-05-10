Ne vidi se na prvu: Pravi posao u najdubljem tunelu na svijetu počinje tek nakon miniranja

Za zaštitu od vode i smrzavanja koriste se betonski elementi, čija ugradnja zahtijeva izuzetno preciznu pripremu.

Izgradnja tunela ne svodi se samo na brzinu iskopa. Nakon što se stijena ukloni, započinje niz zahtjevnih i preciznih radova, posebno u segmentu zaštite od vode i smrzavanja. Na projektu Rogfast, u sklopu kojeg se gradi najduži podmorski tunel u Norveškoj, ovi se radovi odvijaju paralelno s iskopom, što zahtijeva visoku razinu koordinacije, preciznosti i kvalitetnog planiranja - zadatak koji radnici kompanije Implenia uspješno savladavaju.

Više od samog iskopa

Iako je bušenje i miniranje najvidljiviji dio gradnje tunela, završetak cjelokupnog sustava uključuje mnogo složenije procese. Nakon iskopa započinju detaljni radovi u kojima sudjeluje više struka, a svaki segment mora biti izveden s velikom točnošću.

- Kada završe bušenje i miniranje, tada zapravo počinje pravi posao. Svaki detalj je važan i radi se s preciznošću do milimetra, ističe Ann-Mari Beitdokken, voditeljica na projektu u Implenia Norveška.

Ona radi na projektu Rogfast u Randabergu, gdje Implenia gradi tunel Boknafjord za norvešku Upravu za javne ceste. Po završetku, riječ će biti o najdužem i najdubljem podmorskom cestovnom tunelu na svijetu.

projekt Rogfast | Foto: Implenia

Tehnička složenost i precizna izvedba

Dionica E02 Kvitsøy smatra se najzahtjevnijim dijelom projekta Rogfast. Obuhvaća oko 8,8 kilometara dug dvocijevni tunel s dvije prometne trake u svakoj cijevi, presjeka 10,5 metara, koji prolazi južno i sjeverno od otoka Kvitsøy. Projekt uključuje i složeno podzemno čvorište s kružnim tokovima te spoj na otok putem podzemne rampe.

Za zaštitu od vode i smrzavanja koriste se betonski elementi, čija ugradnja zahtijeva izuzetno preciznu pripremu. Prije postavljanja elemenata stijena se stabilizira i priprema, a zatim se ugrađuju sidra i pričvrsni elementi. Iza konstrukcije postavlja se hidroizolacijska membrana, nakon čega slijedi sidrenje.

- Posebna pažnja posvećuje se geodetskim mjerenjima kako bi se osiguralo da su svi elementi postavljeni točno prema planu. Postoji mnogo metoda zaštite, ali na Rogfastu koristimo betonske elemente, objasnio je nadzornik Øystein Opseth za službenu stranicu kompanije.

Za ugradnju se koristi specijalizirani stroj s vakuumskim sustavom, kojim se upravlja daljinski. Takva tehnologija omogućuje sigurniji i učinkovitiji rad, uz poštivanje svih standarda zaštite na radu.

projekt Rogfast | Foto: Implenia

Paralelni radovi i koordinacija timova

Za razliku od većine tunelskih projekata, na Rogfastu se radovi na zaštiti od vode i smrzavanja odvijaju istodobno s iskopom tunela. To zahtijeva stalnu koordinaciju između timova i prilagodbu svakodnevnim uvjetima na gradilištu.

- Dok god ventilacija funkcionira kako treba, nije problem raditi u tunelu gdje se istovremeno odvijaju bušenje i miniranje. Paralelni radovi pokazuju kapacitet i dobru suradnju unutar projekta, naglašava Beitdokken.

Ovakav pristup ubrzava ukupni napredak radova, ali istovremeno zahtijeva visoku razinu organizacije i međusobnog povjerenja među sudionicima projekta. projekt Rogfast | Foto: Implenia

Projekt Rogfast

Najdublji i najduži podmorski tunel će se protezati oko 27 kilometara ispod Boknafjordena i Kvitsøyfjordena, povezujući mjesta Randaberg i Bokn, a na najdubljim dijelovima dosezat će više od 200 metara ispod razine mora.

Projekt ima ključnu ulogu u razvoju prometne infrastrukture jer je dio obalne autoceste E39, koja povezuje veće gradove poput Kristiansanda, Stavangera, Haugesunda i Bergena. Njegovom izgradnjom ukinut će se potreba za trajektnim linijama na toj dionici, čime će se skratiti vrijeme putovanja i poboljšati prometna povezanost duž zapadne obale Norveške.