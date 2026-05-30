Susjedi nam otkrivaju sve o velikom projektu obnove autoceste: Za onu prema Hrvatskoj ćemo se načekati

Radovi su vrijedni više od 200 milijuna eura, a u sklopu projekta nedavno je srušen i važan vijadukt.

Slovenija u 2026. godini provodi niz velikih infrastrukturnih projekata, s naglaskom na modernizaciju prometne mreže - od autocesta do željeznica i brzih cesta. Među najvažnijim zahvatima ističe se velika rekonstrukcija Štajerske autoceste A1, jedne od ključnih prometnih arterija koja povezuje središnji i istočni dio zemlje.

Radove redovito prati i dokumentira volonterska Facebook stranica Infopot.si, specijalizirana za slovenske prometne i infrastrukturne projekte. Razgovarali smo s njima i doznali više detalja o aktualnim radovima.

Projekt vrijedan oko 214 milijuna eura

Riječ je o jednom od najskupljih infrastrukturnih projekata u Sloveniji. Njegova vrijednost iznosi približno 214 milijuna eura s PDV-om. Kako su nam rekli iz Infopota, ove se godine istodobno obnavljaju dionice Fram - Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice - Dramlje i Domžale - Ljubljana. Obnavljaju se i vijadukt Šentilj te dio autoceste prema Mariboru, no taj je projekt, u usporedbi s prethodno navedenima, puno manji.

U sklopu radova srušen je i stari vijadukt Devina. Zanimalo nas je zašto je uklonjen te koji su bili glavni razlozi za takvu odluku.

- Stari vijadukt Devina u smjeru Ljubljane otvoren je za promet 1977. godine i već je bio dotrajao. Istodobno više ne ispunjava zahtjeve nosivosti za teretni promet i vojne premještaje. Mostovi na autocesti A1, zbog neodgovarajućih tehničkih parametara i lošeg stanja, predstavljaju usko grlo, što ograničava civilnu i vojnu mobilnost, pojasnili su.

Dodali su da će, u okviru ovog projekta, Instrument za povezivanje Europe pridonijeti s približno sedam milijuna eura od ukupno 13,9 milijuna eura. Zamijenit će se oba mosta preko rijeke Pivke kod Postojne te vijadukt Devina u smjeru Ljubljane, dok će vijadukt Devina u smjeru Maribora biti obnovljen, odnosno nadograđen. Štajerska autocesta, radovi, Slovenija | Foto: Infopot.si, Facebook

Radovi uz promet zahtijevaju iznimnu preciznost

Zahtjevnost projekta očituje se ponajprije u tome što se promet odvija neposredno uz vijadukte koji se trenutačno grade. Već je samo rušenje izvedeno precizno i bez ometanja prometa, a radove dodatno otežavaju ograničeni prostorni uvjeti uz gradilište.

- Najzahtjevnije razdoblje svakako je za vozače, jer se promet u oba smjera odvija po dvjema izrazito suženim trakama. Želimo se staviti u položaj vozača i pokušavamo razumjeti njihove potrebe, koje se odnose na pravodobno i preventivno obavještavanje o prometnim regulacijama, pojašnjavaju sugovornici.

Radovi uključuju obnovu tunela, mostova, vijadukata i kolničke konstrukcije. Na takvim projektima postoji velik broj izazova, a kako kažu iz Infopota, najveći je organizacija prometa.

- Zapravo je izazova više, no ako bismo morali izdvojiti jedan, to je vjerojatno organizacija prometa. Iz naše perspektive, koja je ponajprije usmjerena na obavještavanje o zatvaranjima, velik je izazov osigurati odgovarajuću razinu prometne sigurnosti uz istodobno zadržavanje dovoljne protočnosti prometa, što se pokazalo vrlo zahtjevnim zadatkom, kažu. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si

Više od 50 nesreća u nekoliko mjeseci

Postoji i velik sigurnosni problem. Primjerice, na dionici pokraj Postojne ove se godine u samo nekoliko mjeseci dogodilo više od 50 prometnih nesreća.

- Na svim gradilištima Štajerske i Primorske autoceste promet je trenutačno uređen po sustavu 2+2, što znači da se odvija po dvjema suženim trakama u svakom smjeru vožnje. Trake su uske: lijeva u pravilu mjeri 2,3 metra, a desna tri metra, pa na dionicama na kojima dnevni promet doseže i do 70.000 vozila praktički nema prostora za pogreške. Svaka pogreška, naime, rezultira prometnim kolapsom, objašnjavaju.

No, osim Štajerske autoceste, u Sloveniji se provodi još nekoliko velikih infrastrukturnih projekata na autocestama. Drugim riječima, mnogo se ulaže u modernizaciju i proširenje mreže. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si

Treća razvojna os ostaje najveći projekt

Kako nam kažu sugovornici, najveći projekt ostaje izgradnja treće razvojne osi od Slovenj Gradeca prema Velenju, a poslije i prema Šentrupertu. To će, najvjerojatnije, biti najveći infrastrukturni projekt i u idućim godinama.

- Na postojećoj autocestovnoj mreži vjerojatno nas već ove jeseni očekuje početak proširenja autoceste od Ljubljane do Vrhnike, čime će dionica do Logatca u cijelosti postati šestotračna. Završit će se i obnoviteljski radovi na vipavskoj brzoj cesti između Vipave i Nanosa. Manji obnoviteljski radovi provode se i na autocesti A2 između Nakla i Brnika te između Ivančne Gorice i Biča, gdje je uglavnom riječ o temeljitijem presvlačenju kolnika, kažu iz Infopota.

Spominju se i novi zahvati prema Ljubljani te proširenja pojedinih dionica. Postoje i ideje o projektima prema hrvatskoj granici, no kako kažu iz Infopota, na njih će se još čekati.

- Sve se više govori o proširenju autocesta koje vode prema Ljubljani i oko nje. Kao što je spomenuto, ove će godine početi proširenje autoceste između Ljubljane i Vrhnike u oba smjera, a zatim se očekuju i obnova čvora Dolgi most te proširenje zapadne ljubljanske obilaznice, ispričali su nam. Štajerska autocesta, radovi, Slovenija | Foto: Infopot.si, Facebook

Autocesta prema hrvatskoj granici najranije 2040. godine

S druge strane, prema hrvatskoj granici trenutačno je najaktualniji projekt smještanja autoceste između Postojne i Jelšana u prostor. Prema trenutačnim planovima, država do 2029. godine želi donijeti uredbu o državnom prostornom planu. Između 2029. i 2034. trebali bi uslijediti priprema projektne dokumentacije, otkup zemljišta i ishođenje građevinskih dozvola.

- Gradnja autoceste mogla bi početi 2035. godine i trajati do 2039. godine. Prema najoptimističnijem scenariju, promet bi novom autocestom krenuo 2040. godine. Vrijednost projekta procjenjuje se na približno dvije milijarde eura s PDV-om, uz uračunatu inflaciju, dodaju za kraj.