Veliki prometni zahvat kod susjeda: Autocestu kojom prolazi 79.000 vozila obnavljaju za 100 milijuna eura

Riječ je o jednoj od najopterećenijih prometnih dionica u Sloveniji. Na potezu između Šentjakoba i Sneberja svakodnevno prometuje oko 79 tisuća vozila

Sovenija u 2026. godini provodi niz velikih infrastrukturnih projekata s naglaskom na modernizaciju prometne mreže - od autocesta do željeznica i brzih cesta. Među najvažnijim zahvatima ističe se velika rekonstrukcija Štajerske autoceste A1, jedne od ključnih prometnih arterija koja povezuje središnji i istočni dio zemlje.

Radovi između priključka Domžale i čvora Zadobrova ušli su u novu fazu pa je uvedena posebna regulacija prometa. Trenutačno je uspostavljen režim C2+2, što znači da se promet odvija samo po kolniku u smjeru Maribora, i to kroz dvije sužene prometne trake u svakom smjeru. Takva regulacija ostat će na snazi do kraja listopada 2026. godine. Najnovije fotografije s gradilišta objavila je volonterska Facebook stranica Infopot.si, specijalizirana za praćenje slovenskih prometnih i infrastrukturnih projekata.

Nova faza radova i velika prometna ograničenja

Tijekom narednih mjeseci prometna regulacija dodatno će se mijenjati ovisno o fazama radova. Do početka srpnja bit će zatvoren priključak Sneberje prema Ljubljani, a promet će se preusmjeravati preko priključka Šentjakob. Istodobno će biti zatvorena i Zadobrovska cesta ispod autoceste kod raskrižja Sneberje.

Od početka srpnja pa do listopada zatvara se i priključak Šentjakob prema Ljubljani, dok će obilazni pravac tada voditi preko priključka Sneberje. Slična prometna regulacija očekuje se i tijekom 2027. godine, no tada će se radovi odvijati na kolniku u smjeru Maribora.

Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si

Dnevno prolazi gotovo 80 tisuća vozila

Riječ je o jednoj od najopterećenijih prometnih dionica u Sloveniji. Na potezu između Šentjakoba i Sneberja svakodnevno prometuje oko 79 tisuća vozila, među kojima je više od šest tisuća kamiona, zbog čega su gužve praktički neizbježne.

Zbog ograničenog prostora tijekom radova neće biti moguće formirati klasični koridor za hitne službe, odnosno tzv. liniju života. Vozačima se zato savjetuje da ostanu u svojim prometnim trakama i omoguće prolazak interventnim vozilima tek na dijelovima gdje promet ponovno bude tekao bez ograničenja.

Nakon završetka radova, planiranog za rujan 2027. godine, na toj će dionici biti uspostavljen novi trajni prometni profil s tri prometne trake. Dvije lijeve trake bit će široke po tri metra i sedamdeset pet centimetara, dok će desna traka imati širinu od tri i pol metra. Predviđene brzine kretanja iznosit će 130 kilometara na sat u lijevoj i srednjoj traci te 110 kilometara na sat u desnoj traci. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si

Nova oprema, nadzor i proširenje autoceste

Projekt uključuje znatno više od same obnove kolnika. Predviđeno je proširenje postojećeg zaustavnog pojasa, izgradnja novih SOS niša, uređenje razdjelnog pojasa, postavljanje nove prometne opreme i sustava odvodnje te ugradnja dodatnog videonadzora i prometnih portala s promjenjivom signalizacijom.

Kompanija Autoceste Republike Slovenije radove je povjerila konzorciju tvrtki CGP i Pomgrad, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 98,6 milijuna eura s porezom na dodanu vrijednost. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si

Prometna budućnost Slovenije

Volonterska inicijativa Infopot posljednjih godina redovito prati najveće infrastrukturne projekte diljem Slovenije. Posebnu pozornost posvećuju obnovi infrastrukture nakon katastrofalnih poplava 2023. godine, koje su ozbiljno oštetile velik dio prometne mreže.

Kako su nam rekli u ranijem razgovoru, među najvećim i najzahtjevnijim projektima u državi nalazi se i izgradnja treće razvojne osi na sjeveru zemlje. Riječ je o prometnom koridoru koji bi trebao povezati Korušku s autocestom A1 i značajno rasteretiti promet između Velenja i Slovenj Gradeca.

Veliku važnost ima i proširenje dionice između Domžala i Ljubljane, jedne od najopterećenijih prometnica u Sloveniji. Očekuje se da će upravo taj projekt dugoročno značajno poboljšati protočnost prometa, iako će se stvarni učinci moći procijeniti tek nakon završetka svih radova.