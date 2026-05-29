Na jednoj od najprometnijih dionica A4 planira se novo odmorište: Imat će punionice i 'čuvani' parking

Na dionici autoceste A4 Goričan - Zagreb, između Svete Helene i Ivanje Reke, planira se izgradnja novog obostranog odmorišta na području naselja Sesvetski Kraljevec. Riječ je o prometno opterećenoj dionici kojom se tijekom cijele godine kreće velik broj osobnih i teretnih vozila, zbog čega se javila potreba za dodatnim prostorom za odmor, opskrbu i sigurnije zaustavljanje korisnika autoceste.

Novo odmorište zamišljeno je kao suvremeno prateće uslužno mjesto uz autocestu. Uz osnovne prometne površine, planirani su sadržaji koji bi vozačima omogućili kraći predah i sigurniji nastavak putovanja, uključujući benzinske postaje s trgovinom i caffe barom, čuvano parkiralište za teretna vozila te elektropunionice velike snage za električna vozila.

U sklopu pripreme ovog zahvata, Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za nabavu usluge revizije cestovne sigurnosti za projektnu dokumentaciju izgradnje novog odmorišta, procijenjene vrijednosti 74.000 eura. Točnije, predmet nabave odnosi se na stručnu provjeru projektne dokumentacije s aspekta sigurnosti cestovnog prometa, kako bi se mogući rizici uočili i otklonili već u fazi planiranja i projektiranja.

Opis planiranog zahvata

Planirano odmorište predviđeno je kao obostrano odmorište tipa C/C, što znači da će se sadržaji nalaziti s obje strane autoceste. Takvo rješenje omogućuje korištenje odmorišta vozilima koja se kreću u oba smjera, bez potrebe za dodatnim skretanjima ili napuštanjem autoceste.

Za potrebe realizacije zahvata izradit će se više varijantnih idejnih rješenja, kako bi se odabralo ono koje najbolje odgovara prostoru, prometnim potrebama i sigurnosnim zahtjevima. Pritom će se sagledati prostorne i tehničke mogućnosti izgradnje u odnosu na postojeću trasu autoceste, kao i usklađenost zahvata s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Posebno će se voditi računa o usklađenju projekta sa zahtjevima svih uključenih i zainteresiranih strana. Prateći uslužni objekti, poput benzinskih postaja, trgovina i ugostiteljskih sadržaja, neće se u ovoj fazi detaljno projektirati kroz sve razine projektne dokumentacije. Projektom će se za njih prvenstveno predvidjeti prostor, dok će njihova detaljna razrada biti predmet zasebnih projekata budućih korisnika cestovnog zemljišta.

Daljnja priprema projektne dokumentacije

Nakon izrade idejnih rješenja i provedbe revizije cestovne sigurnosti, na temelju odabrane varijante nastavit će se daljnja razrada projektne dokumentacije. To uključuje izradu idejnog projekta te provedbu postupka ishođenja lokacijske dozvole, što je jedan od važnih koraka prije same izgradnje.

U ovoj fazi važno je da se odabrano rješenje dodatno provjeri i uskladi s tehničkim, prostornim i sigurnosnim zahtjevima. Time se u kasnijim fazama projektiranja i pripreme gradnje smanjuje mogućnost većih izmjena, zastoja ili dodatnih troškova.

Svrha i važnost revizije cestovne sigurnosti

Revizija cestovne sigurnosti provodi se kako bi se već u fazi planiranja i projektiranja provjerilo je li predloženo rješenje sigurno za sve korisnike autoceste. Cilj nije samo formalno pregledati dokumentaciju, nego na vrijeme prepoznati moguće probleme koji bi kasnije mogli dovesti do opasnih situacija u prometu.

U ovom slučaju revizija obuhvaća ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (RSIA) za idejno rješenje te reviziju cestovne sigurnosti (RSA) za idejne projekte. Jednostavnije rečeno, stručnjak će provjeriti kako bi novo odmorište moglo utjecati na promet i sigurnost te postoje li elementi projekta koje je potrebno poboljšati prije nastavka razrade dokumentacije.

Posebna pozornost posvetit će se ulazima i izlazima s odmorišta, kretanju vozila unutar odmorišta, preglednosti, sigurnosti teretnih vozila, organizaciji parkirališnih i prometnih površina te mogućem utjecaju novog odmorišta na prometne tokove na autocesti. Također će se sagledati mogu li planirana rješenja utjecati na sigurnost drugih dijelova cestovne mreže.

Obveze revizora, izvješća i rok izvršenja

Uslugu će obavljati ovlašteni revizor cestovne sigurnosti, odnosno stručnjak koji ima potrebno ovlaštenje nadležnog ministarstva i iskustvo u provedbi ovakvih revizija. Revizor mora poznavati važeće propise, pravila struke, standarde i smjernice koje se primjenjuju pri projektiranju cestovne infrastrukture.

Prije početka rada revizor će s naručiteljem usuglasiti način provedbe revizije, odnosno metodologiju prema kojoj će se provoditi RSIA i RSA postupci. Tijekom rada pregledat će projektnu dokumentaciju, utvrditi moguće sigurnosne probleme te predložiti mjere kojima se ti problemi mogu ukloniti ili smanjiti.

Revizor će pripremiti i sažetu tablicu sa svim identificiranim problemima i preporukama. Svoje nalaze predstavit će projektantu i odgovornim osobama naručitelja, kako bi se za svaku preporuku mogla donijeti odluka o prihvaćanju ili eventualnom neprihvaćanju. Ako se neka preporuka ne prihvati, bit će potrebno navesti kratko obrazloženje.