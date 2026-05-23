Velike promjene na A1: Zaleđe Dalmacije dobiva novi čvor, a jedno odmorište odlazi u povijest

Hrvatske autoceste pokrenule su projekt novog čvora Sitno na A1 između Danila i Prgometa, koji bi trebao poboljšati povezanost zaleđa Dalmacije.
Na dijelu autoceste A1 između Šibenika i Splita uskoro bi mogao niknuti novi izlaz koji bi stanovnicima zaleđa znatno olakšao pristup autocesti, ali i rasteretio dio lokalnih prometnica prema Drnišu, Šibeniku i okolnim mjestima. Hrvatske autoceste (HAC) pokrenule su projekt izrade dokumentacije za novi čvor Sitno u vrijednosti od 200.000 eura. Cilj projekta je bolje povezivanje područja na granici Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije s mrežom autocesta te stvaranje novog pristupa A1 za stanovnike i promet iz zaleđa Dalmacije.
Prema projektnom zadatku, HAC novi čvor planira između postojećih čvorova Danilo i Prgomet, oko 8,5 kilometara od čvora Danilo u smjeru Splita. Lokacija se nalazi kod postojećeg prolaza županijske ceste ŽC 6091, koja povezuje okolna mjesta s pravcima prema Drnišu, Šibeniku i državnoj cesti DC58.
Projektom je predviđeno kombinirano čvorište s četiri rampe koje bi se spajale na županijsku cestu, a cijelo prometno rješenje prilagođava se budućem elektroničkom sustavu naplate cestarine bez zaustavljanja. To znači da na novom izlazu neće biti klasičnih naplatnih kućica, nego sustav portala i kamera za automatsku naplatu i kontrolu prometa.
Uz samu izgradnju čvora planira se i nova prometna signalizacija, zaštitne ograde, cestovna rasvjeta, sustav odvodnje te prilagodba postojeće telekomunikacijske i elektroenergetske infrastrukture. Projektanti pritom moraju osigurati da se promet na autocesti tijekom radova odvija bez prekida, što će biti jedan od tehnički zahtjevnijih dijelova projekta.
Jedna od najvećih promjena odnosi se na postojeće odmorište Sitno, koje bi zbog izgradnje novog čvora trebalo biti trajno zatvoreno i uklonjeno. HAC u dokumentaciji navodi kako je riječ o odmorištu tipa D/D na kojem su izgrađene samo prometne površine, bez dodatnih sadržaja i bez riješenog sustava vodoopskrbe, zbog čega više nema značajniju funkciju u postojećoj mreži odmorišta na A1.
Plan uključuje uklanjanje postojećih ulaznih i izlaznih traka odmorišta, prometnih površina, rasvjete i dijela infrastrukture, nakon čega bi prostor bio vraćen u prvobitno stanje zatravljivanjem i uređenjem okoliša. Na dijelu sadašnjeg odmorišta formirali bi se novi trakovi potrebni za sigurno funkcioniranje budućeg čvora.
Uz to, projekt obuhvaća i izmještanje dijela elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture, prilagodbu sustava odvodnje te analizu utjecaja buke na okolna naselja. Ako se pokaže potrebnim, predvidjet će se i dodatne zaštitne barijere za smanjenje razine buke uz autocestu.
Novi čvor Sitno dio je šireg plana modernizacije i prilagodbe autoceste A1 budućem prometnom opterećenju i novim tehnologijama naplate cestarine. Osim prometnog značaja, projekt bi mogao imati i gospodarski učinak jer otvara mogućnost razvoja novih sadržaja i kvalitetnijeg povezivanja lokalnih cesta s glavnim prometnim pravcima prema jugu Hrvatske.
Projektna dokumentacija uključivat će izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te kompletnu pripremu dokumentacije za budući natječaj za izvođenje radova.
