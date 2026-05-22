Video: Ovo je ŠAS Heights, investitor Beograda na vodi najavio novi luksuzni kompleks u Crnoj Gori
22. svibanj 2026.
ŠAS Heights planiran je kao luksuzna destinacija na jugu Crne Gore. U blizini Šaskog jezera gradit će se 29 ekskluzivnih vila, apartmani i hotel.
Novi investicijski val u regiji ponovno dolazi iz kruga jednog od najkontroverznijih i najpoznatijih urbanih projekata u regiji – Beograda na vodi. Kompanija Eagle Hills, povezana s investitorom Mohamedom Alabbarom, službeno je najavila pokretanje novog luksuznog kompleksa u Crnoj Gori pod nazivom ŠAS Heights.
Projekt je predstavljen kao spoj turizma, stanovanja i održivog razvoja, smješten u prirodnom ambijentu Šaskog jezera. Vijest je već izazvala interes javnosti i stručnjaka, ali i otvorila brojna pitanja o prostornom planiranju i modelu ulaganja na Jadranu. Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednom od najambicioznijih turističko-stambenih projekata u regiji posljednjih godina.
Luksuzni kompleks
Prema službenim informacijama, projekt ŠAS Heights planiran je kao luksuzna destinacija na jugu Crne Gore, u blizini Šaskog jezera i šire zone Ulcinja. Investitor najavljuje razvoj 29 ekskluzivnih vila, 30 apartmanskih objekata te hotelski kompleks s 69 smještajnih jedinica, uz snažan fokus na tihi luksuz i boravak u prirodi.
Kompleks bi, kako se navodi, trebao biti koncipiran kao zona gradnje koja naglašava privatnost, pejzaž i održivi pristup razvoju. Arhitektonsko rješenje predviđa uklapanje u prirodni okoliš, s naglaskom na autohtonu vegetaciju i korištenje prirodnih materijala.
Nisu svi sretni
Ipak, dio stručne i ekološke javnosti već upozorava da se radi o osjetljivom području, što otvara dilemu o stvarnom balansu između razvoja i zaštite prirode. Naime, projekt se predstavlja kao cjelogodišnja turistička destinacija koja bi trebala privući međunarodne investitore i goste visoke platežne moći, ali kako će to utjecati na prirodu?
Paralelno s tim, postavlja se i pitanje usklađenosti takvih zahvata s prostornim planovima i europskim standardima zaštite okoliša. Upravo zbog toga ŠAS Heights se već sada smatra jednim od ključnih testova budućeg modela razvoja crnogorskog obalnog područja.
Prednosti i izazovi lokacije
Lokacija projekta dodatno povećava njegov značaj, ali i kontroverzu. Šasko jezero nalazi se u relativno očuvanom prirodnom području, a u blizini su i važni turistički i prirodni resursi poput obale Jadrana i Bokokotorskog zaljeva. Investitor ističe da će projekt imati dobru prometnu povezanost s tri međunarodna aerodroma u regiji – Podgorica, Tivat i Dubrovnik.
Planirani kompleks, prema najavama, trebao bi doprinijeti razvoju održivog turizma i pozicioniranju Crne Gore kao luksuzne destinacije. Međutim, kritičari upozoravaju da ovakvi mega-projekti često mijenjaju lokalni karakter prostora i povećavaju pritisak na infrastrukturu i okoliš.
Posebno se naglašava osjetljivost područja u kontekstu urbanizacije i potencijalne privatizacije obalnog i prirodnog zemljišta. Iako investitor naglašava održivost i sklad s prirodom, ostaje otvoreno pitanje kako će se ti principi provesti u praksi. U tom smislu, projekt se promatra i kao dio šireg trenda intenzivnog ulaganja stranih kapitalnih grupa u jadranski pojas.
Investitor
Kao što smo već spomenuli, iza projekta stoji Eagle Hills, međunarodna kompanija za razvoj nekretnina sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koju globalno povezuje poslovna mreža Mohameda Alabbara, investitora poznatog po projektu Beograd na vodi. Taj projekt u Srbiji pokrenut je kao najveći urbani razvojni zahvat u regiji, a uključuje tisuće stambenih jedinica, poslovne prostore i luksuzne sadržaje uz rijeku Savu.
No, ovdje treba reći kako Beograd na vodi godinama izaziva podijeljene reakcije. Od podrške zbog urbanog razvoja i investicija do kritika zbog načina provedbe, transparentnosti i utjecaja na urbanističke standarde. Upravo zato se svaki novi projekt povezan s istim investitorskim krugom u regiji promatra kroz prizmu tog iskustva.
Važno je znati i da Eagle Hills danas djeluje u više zemalja i promovira koncept cjelovitih destinacija. U tom kontekstu najava ŠAS Heightsa u Crnoj Gori otvara novo poglavlje regionalne investicijske priče koja se nalazi između ekonomskog potencijala, turističke transformacije i pitanja održivosti prostora.
