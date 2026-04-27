Kakva prilika! Susjedi prodaju legendarnu austrougarsku utvrdu i tisuće kvadrata zemljišta

U ponudi je zemljište površine 23.539 četvornih metara zajedno s ruiniranim, ali očuvanim fortifikacijskim objektom iz kasnog 19. stoljeća.

Jeste li znali da se u susjednoj Crnoj Gori prodaje austrougarska tvrđava na jednoj od najatraktivnijih lokacija na Jadranu? Kako pišu Vijesti.me, na tržištu nekretnina pojavila se Fort Kabala, zanimljiva vojna utvrda smještena na poluotoku Luštica, na samom ulazu u Bokokotorski zaljev.

Oglas je objavljen putem agencije Dream Estates Montenegro, dijela međunarodne grupacije Savills, a tvrđava se prodaje po cijeni od pet milijuna eura. U ponudi je zemljište površine 23.539 četvornih metara zajedno s ruiniranim, ali očuvanim fortifikacijskim objektom iz kasnog 19. stoljeća.

Povijesna vrijednost i lokacija

Fort Kabala izgrađena je između 1895. i 1897. godine kao dio obrambenog sustava Austro-Ugarske Monarhije. Imala je ključnu ulogu u kontroli pomorskog prolaza u Bokokotorski zaljev, koji se i danas smatra jednim od najljepših prirodnih zaljeva u Europi. Smještena na uzvisini iznad naselja Rose, tvrđava nudi panoramske poglede prema hrvatskoj obali, poluotoku Prevlaka, kao i prema Herceg Novom i ostatku crnogorske obale.

Građena od kamena, cigle, betona i metala, tvrđava ima dvije osnovne razine - donju s prostorijama za smještaj vojske i skladištenje municije te gornju obrambenu platformu za artiljeriju i nadzor. U vrijeme svoje aktivne uporabe bila je naoružana s osam artiljerijskih oruđa, uključujući merzere i topove velikog kalibra.

Predviđena za turistički razvoj

Unatoč zapuštenosti i obraslosti vegetacijom, konstrukcija tvrđave i dalje je stabilna, što je čini zanimljivom za potencijalne investitore. Prema dostupnim informacijama, lokacija je prostorno-planski predviđena za turistički razvoj, što otvara mogućnosti izgradnje hotela, vila, turističkih kompleksa ili drugih sadržaja visoke kategorije.

U oglasu se posebno ističe blizina važnih turističkih točaka poput Luštica Baya, Tivatske zračne luke, Starog grada Kotora i Porto Montenegra. Kao primjer uspješne prenamjene sličnog objekta navodi se i tvrđava Mamula, koja je već pretvorena u luksuzni hotel.

Tko je vlasnik?

Iako se radi o objektu velike povijesne vrijednosti, Fort Kabala u Crnoj Gori nema službeni status pojedinačnog kulturnog dobra. Zemljište se u katastru vodi kao neoplodno, bez evidentiranih objekata, što dodatno komplicira njegovu pravnu zaštitu.

Kao aktualni vlasnik navodi se tvrtka 'Norex Management Montenegro', dok se iza nje, prema dostupnim podacima, nalazi offshore kompanija iz Paname. Ovakva vlasnička struktura dodatno je potaknula interes javnosti i institucija.

Iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara neslužbeno je potvrđeno da su upoznati s prodajom te da će o slučaju obavijestiti Nacionalnu komisiju za UNESCO i Vladu, kako bi država eventualno poduzela korake za zaštitu i moguće preuzimanje ovog vrijednog objekta.

Fort Kabala tako postaje još jedan primjer sudbine austrougarskih tvrđava u Boki, koje su nakon 2005. godine, kada su prodavane kao višak vojne imovine, završile u privatnim rukama. Danas se otvara pitanje njihove budućnosti, hoće li postati luksuzni turistički kompleksi ili će država pokušati vratiti kontrolu nad ovim dijelom kulturne baštine.