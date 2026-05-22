Slavonija dobila novi turistički adut: Otvorena Vrata Papuka, nova zgrada, gljivarski park i čarobne staze

Zahvaljujući investiciji financiranoj iz EU fondova, Slavonija sada ima novi turističko-edukativni centar koji spaja prirodu i gospodarstvo.

Projekt Vrata Papuka, nova prijemna točka Parka prirode Papuk u Slatinskom Drenovcu, službeno je završen i otvoren za posjetitelje, čime je zaokruženo jedno od najznačajnijih ulaganja u kontinentalni turizam u Slavoniji. Riječ je o višegodišnjem projektu vrijednom više od 3,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Novi centar osmišljen je kao ulazna točka u zaštićeno područje te kao mjesto edukacije, informiranja i interpretacije prirodne baštine Papuka. Njegov cilj je rasteretiti najposjećeniju točku Jankovac i ravnomjernije rasporediti posjetitelje unutar Parka.

Projekt je ujedno dio šire strategije razvoja održivog turizma u Virovitičko-podravskoj županiji. Otvorenjem centra značajno je unaprijeđena turistička infrastruktura cijelog područja.

Multifunkcionalni centar za posjetitelje

U sklopu projekta obnovljena je i prenamijenjena postojeća zgrada u moderni interpretacijski i posjetiteljski centar. Objekt sada uključuje multimedijalne sadržaje, informativne točke, uredske prostore i sadržaje za čuvarsku službu Parka prirode Papuk.

Poseban naglasak stavljen je na edukativne programe koji posjetiteljima približavaju geološku, biološku i kulturnu vrijednost Papuka. Uz to su uređeni i dodatni sadržaji poput suvenirnice i prostora za različite radionice i prezentacije.

Centar je zamišljen kao cjelogodišnje središte aktivnosti koje povezuje prirodu, znanost i lokalnu zajednicu. Time se Papuk pozicionira kao jedna od ključnih destinacija održivog turizma u Hrvatskoj.

Novi sadržaji u prirodi i okolišu

Projekt Vrata Papuka ne odnosi se samo na zgradu, već i na šire uređenje okoliša i stvaranje novih sadržaja u prirodi. Uspostavljen je gljivarski park te poučno-edukativna staza koja posjetiteljima omogućuje aktivno upoznavanje s prirodnim posebnostima područja.

Planirane aktivnosti uključuju i dodatno povezivanje s lokalnim zajednicama, osobito kroz suradnju s Općinom Velika i razvojem pristupnih ruta prema Jankovcu. Na taj način smanjuje se pritisak na najpoznatija izletišta, ali se istovremeno širi turistička ponuda cijelog Parka.

Projekt je osmišljen tako da poveća broj posjeta, ali i očuva osjetljivi ekosustav Papuka. Time se osigurava ravnoteža između zaštite prirode i gospodarskog razvoja.

Značaj za lokalnu zajednicu i turizam

Otvorenje Vrata Papuka ima važan utjecaj na lokalno gospodarstvo i razvoj cijele regije. Projekt je prepoznat kao primjer ulaganja koje povezuje zaštitu prirode s turističkim razvojem i stvaranjem novih radnih i edukativnih sadržaja. Lokalna zajednica dobiva dodatne mogućnosti kroz turizam, usluge i organizaciju različitih manifestacija i programa.