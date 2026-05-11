Rekonstrukcija između 2 planinska vrha: Otvara se zahtjevno gradilište s pogledom na Velebit, Kvarner i otoke

U rekonstrukciju ide planinarski dom, između vrhova Velikog i južnog Malog Risnjaka. Nema ni pristupni put, ali sve će se to promijeniti.

Javna ustanova NP Risnjak ugovorila je izvođača za veliku rekonstrukcija planinarskog doma na Risnjaku. Građevinske radove izvest će tvrtka Fracasso Production za 1.539.968,89 eura bez PDV-a koja je u sklopu postupka javne nabave jedina poslala važeću ponudu.

Namjena, lokacija i tlocrt

Planinaski dom Risnjak je građevina ugostiteljsko turističke namjene - planinarski dom, te sadržava jednu smještajnu jedinicu s maksimalnim brojem korisnika koji ne prelazi 50 osoba. Građevina, zbog svoje specifične lokacije, nema pristupa na javnu prometnu površinu što je problem koji će se također rješavati u sklopu projekta.

Planinarski dom se nalazi na čestici nepravilnog je oblika, ukupne površine 2.455 kvadrata, od čega je 162 kvadrata planinska kuća, a 2.293 četvornih metara livada. U prizemlju građevine nalazi se kuhinja, prostorija dežurnog, sanitarni čvor i prostrana blagovaonica. Na katu sobe s krevetima i u potkrovlju skupna spavaonica. planinarki dom Risnjak | foto: screen shot EOJN

Financiranje

Za potrebe obnove Planinarskog doma Risnjak krajem 2021. godine potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezan uz financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, a nedugo zatim objavljeno je javno nadmetanje za uslugu izrade projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Planinarskog doma na Risnjaku, objavio je na društvenim mrežama Grad Delnice.

Po izboru izvršitelja usluge potpisan je ugovor za izradu navedene dokumentacije te je ostatak godine protekao u realizaciji glavnog te izvedbenog projekta sa troškovnicima. Nastavno, dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za njegovu rekonstrukciju, a u istom periodu radilo se na pripremi dokumentacije za apliciranje projekta na EU fondove te je podnesen projektni prijedlog.

Fond za zaštitu okoliša ocijenio je prihvatljivim projekt obnove, te donio Odluku kojom je Ustanovi dodijelio 80% sredstava za njegovu rekonstrukciju, koja uključuje sve potrebne građevinske radove, unutarnje opremanje doma te popratne usluge koje su potrebne da se projekt izvrši u cijelosti. Ostalih 20% sredstava osigurat će se iz Zajedničkih sredstava Parkova.

Postojeće stanje

U svom postojećem stanju, ova je građevina unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima i logističkim problemima održavanja u adekvatnom stanju za rekonstrukciju. No svakako neprikladna za korištenje budući da ne zadovoljava jedan ili više temeljnih zahtjeva za građevinu.

Uvidom u stanje na terenu i postojeću projektnu dokumentaciju, ustanovljeno je da postojeće stanje nije zadovoljavajuće za minimalnu intervenciju rekonstrukcije ili sanaciju iz više pogleda, stoji u tehničkoj dokumentaciji natječaja.

Arhitektonski, glavni sjeverni korpus zgrade konstruiran 1930-ih je u kasnijem periodu arhitektonski devasran izvedbom južnog aneksa koji je neadekvatnom visinom i nekvalitetnim arhitektonskim rješenjem hendikepirao cijelu južnu fasadu doma. Kao i funkcionalnost unutarnjeg rasporeda ostatka doma.

Fizičko – tehnološki, postojeća građevina je i neadekvatno izvedena u pogledu hidroizolacije, gdje je problem kapilarne osmoze vlage iz temelja bez sustava pomoćne ventilacije očit u interijeru građevine (povećana kondenzacija, ljuštenje unutarnjih nosivih zidova). planinarki dom Risnjak | foto: screen shot EOJN

Obuhvat radova

Koncepcija rekonstruirane građevine planira zadržavanje kvalitetnih postojećih dijelova originalnog kamenog zida iz 1930-ih, na sjevernoj, zapadnoj i istočnoj strani, te prostorija podruma. Postojeći kameni zid bi se ogolio, kakav je i bio u prvobitnoj varijanti, sve kako bi se prikazala nosiva struktura kamena.

Novoplanirani dio rekonstrukcije bi se na dostatnom fizičkom odmaku, kako bi se izbjegao problem kapilarne vlage, izveo od prefabriciranih nosivih drvenih elemenata zbog pojednostavljenja transporta i izvedbe. Tu bi se formirao jednostavni arhitektonski korpus peterokutne prizme koji bi se kao arhitektonski parazit naslonio na postojeću kamenu konstrukciju. Riječ je o prefabriciranoj drvenoj konstrukciji u jednostavnom stup-greda sustavu, uz ispune nosivih zidova mineralnom vunom te završnom oblogom fasade od falcanog antracit čeličnog lima na potkonstrukciji od daščane oplate.

Ističe i kako se postojeći botanički fundus se maksimalno zadržava uz usklađenje s morfologijom područja te lokalnim uvjetima. U ovoj stavki se navodi kako se zatečeni kontekst se nakon izvedbe radova vraća u svoje prvobitno stanje po pitanju morfologije terena, bez dodatnog perivojnog uređenja. planinarski dom Risnjak | foto: Grad Delnice

Povijest

Planinarski dom Risnjak, odnosno Schlosserov dom nalazi se na sedlu između vrhova Velikog i južnog Malog Risnjaka, na Schlosserovoj livadi. Nazvan je po dr. Josipu Schlosseru Klekovskom, prvom predsjedniku Hrvatskog planinarskog društva (HPD) i osnivaču hrvatske botanike.

Izgradnja doma započela je u jesen 1931. godine, a svečano je otvoren u rujnu 1932. Od tada do danas dom više je puta obnavljan. Posljednja značajnija rekonstrukcija završena je 1988. godine, kada je dom dobio današnji izgled zidane katnice. Do 1991. godine domom su upravljale planinarske udruge, nakon čega prelazi pod upravu Nacionalnog parka Risnjak, koja njime upravlja i danas.

S doma se pruža pogled na Kapelu, Velebit, sjevernojadranske otoke, Kvarner, Učku te prema Snježniku i Guslicama. Uspon od doma do vrha Velikog Risnjaka traje približno 20 minuta. Planinari ga obožavaju, te jedva čekaju njegovu rekonstrukciju i ponovno otvaranje.