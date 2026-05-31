Zagreb se širi: Ovo je top 5 projekata koji će omogućiti 'grananje' prema istoku, jugu i zapadu

Danas je dan Grada Zagreba. Donosimo top 5 projekata koji predviđaju kako bi se, skoro 800 godina nakon osnutka dalje mogao širiti.

Na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja, prisjeća se povijesti glavnog i najvećeg grada u Hrvatskoj. Na ovaj dan slavi se i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata. Upravo s Gradeca na kojemu se prolaskom pored gradske 'nebeske' zaštitnice i susjednog Kaptola grad se nekada davno krenuo širiti prema jugu i prema rijeci Savi.

No, u međuvremenu, gradski projekti koji su Zagreb vodili u pravcu juga stali su te se krenulo intenzivno graditi prema zapadu, a nešto sporije razvijala su se naselja na istoku grada. Tako je nastao karakterističan duguljast oblik koji najviše širi 'krake' uz Medvednicu, a novi projekti omogućit će da se taj trend nastavi. Izdvajamo pet glavnih.

1. Dogradnja ulica u Dubravi i Sesvetama

Krećemo od istoka prema zapadu (i jugu), a najistočniji projekt koji će poboljšati povezanost u tom dijelu grada je splet dogradnje Branimirove i ulice Rudolfa Kolaka na prostoru Dubrave i Sesveta. Prisjetimo se da planiranje i realizacija produžetka i širenja Branimirove ulice u Zagrebu traje desetljećima.

Nakon što se Branimirova izgradila do Sesveta u 2013., prošlo je još 11 godina do otvaranja prve faze produžetka u smjeru Varaždinske ulice. Trenutno se čeka gradnja treće i druge faze, no za drugu još treba riješiti važan dio imovinsko-pravnih odnosa.

S druge strane, krenuo se graditi produžetak Kolakove koji će povezati gradsku četvrt Gornja Dubrava s područjem Sesveta. I taj dio gradi se u tri faze, a kako je izgledalo kada smo se prošle godine prošetali prvim dijelom produžene Branimirove na koju će se spojiti Kolakova, pogledajte ovdje. Ovaj projekt ukazuje na potrebu za novim vezama na istoku grada koji se ubrzano širi.

Dogradnja ulica na istoku Zagreba | foto: Grad Zagreb

2. Još novih tramvajskih pruga

Nešto malo bliže centru, ali i dalje na istoku Zagreba, još je opipljiviji nastanak potpuno novih stambenih zona. Uz VMD-ov luksuzniji projekt 'Heinzelova-Darwinova', koji bi se mogao nastaviti graditi, u blizini Vukovarske i Pionir je podigao dva nova 'kvarta' - u Lovinčićevoj ulici te na uglu Čavićeve i Borongajske.

Na posljednjoj lokaciji planira se izgradnja na tisuće novih stanova, a ovaj porast stanovništva trebaju popratiti radovi na pripadajućoj infrastrukturi. Jedan korak svakako bi bila nova tramvajska pruga Heinzelovom ulicom koju je gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio u studenom 2024. godine, no još nema naznaka kad bi mogla krenuti izgradnja. Objava u javnoj nabavi iz 2025. godine još stoji nezaključena.

S druge strane, zahvati se spremaju i na Vukovarskoj ulici u smjeru istoka. To je dio grada u kojemu postojeća infrastruktura postaje pretijesna. Stoga se projektira rješenje nove, šire Ulice grada Vukovara, potencijalno i njenog nastavka, s novim tračnicama do kampusa Borongaj. O tom projektu pročitajte ovdje. ZET-ov plan za novu prugu | foto: Grad Zagreb

3. Sarajevska s vijaduktom

Nabrojani su glavni projekti na istoku Zagreba, a prije zapada, gdje se u posljednja tri desetljeća intenzivno gradi i širi stambene zone, treba spomenuti ogroman projekt na jugoistoku - ujedno i novi južni ulaz u grad. Naravno, riječ je o izgradnji Sarajevske ceste s tramvajskom prugom i terminalom na Ranžirnom kolodvoru, dokle će Hrvatske autoceste izgraditi vijadukt.

Najave projekta, prisjetimo se, krenule su prije više od 20 godina, no natječaj za izgradnju pokrenut je tek početkom 2024. godine. U listopadu iste godine otvoreno je gradilište, te su bageri GIP Pionira i Strabaga ubrzo krenuli u izgradnju nove infrastrukture.

U ovom trenu otvaranje pruge i ceste je iza ugla, ali u novom, skraćenom profilu zbog usklađivanja tog s projektom izgradnje novog vijadukta. Taj dio, kojim će Zagreb dobiti prostraniju vezu s autocestom A11, u nadležnosti je Hrvatskih autocesta (HAC), a za izgradnju je izabrana kineska tvrtka China Bridge and Road Corporation (CBRC). bauštela.hr

4. Prvi savski most u pola stoljeća

Na zapadu Zagreba veća je izgrađenost i manje aktualnih projekata. No, nedavno je za taj dio grada aktiviran novi mega natječaj za idejno rješenje novog mosta o kojemu se govori desetljećima, a već je postojalo i staro rješenje. Govorimo o Jarunskom mostu.

Ta infrastruktura bila bi prvi novi savski most u gradu nakon više od 40 godina. Prema najavama gradonačelnika Tomislava Tomaševića, most bi bio dug 625 metara i širok 38 metara te bi imao četiri prometne trake. Kolne trake dijelila bi tramvajska pruga, a na rubovima bi se osigurala pješačka i biciklistička infrastruktura.

Most bi olakšao prometovanje u tom dijelu grada i rasteretio posljednji izgrađen Jadranski most, no kako će izgledati još se ne zna. Naime, po najavi s početka svibnja ove godine, 'stari' projekt iz 2007. godine Grad ne smije koristiti zbog pravnih razloga. Stoga je pokrenut novi natječaj za idejno rješenje mosta koji bi se mogao izgraditi za 140 milijuna eura. Početak radova očekuje se u 2028. godini. Predviđena trasa novog (prometnog) Jarunskog mosta | foto: Grad Zagreb

5. Nova avenija za rasterećenje Savske

Konačno, u neposrednoj blizini novog mosta, planira se i izgradnja nove Šarengradske avenije, ali početak radova već neko vrijeme je na čekanju. Ova avenija, već dobro poznata javnosti, najavljena je u 2024. godini iako je projekt u arhivi stajao znatno dulje. Naime, predviđa ga prastari zagrebački GUP.

Kako je najavljeno iz grada, avenija sa šest traka otvorila bi novi prometni koridor između sjevernog i južnog dijela Trešnjevke, te bi rasteretila Savsku cestu. Zna se da je ova iznimno važna prometnica odavno premalih kapaciteta da bi pustila sav promet koji njome prolazi.