Produžetak Vukovarske: Grad je naručio izradu projekta, a sad traže i drugi - ima preklapanja

U travnju 2025., Grad Zagreb je odabrao izvođača za izradu idejnih projekata za lokacijske dozvole za proširenje Vukovarske ulice od Svetica do Ulice grada Gospića, uključujući rekonstrukciju Čavićeve do Borongajske ceste. Taj odabir je poništen te su se u kolovozu odlučili za Geoprojekt, s kojima su sklopili ugovor u studenom. Početkom ove godine, u javnoj nabavi zatim se pojavio predmet nabave produžetak Ulice grada Vukovara, također od Ulice Svetice, u smjeru istoka. U drugom slučaju, nije točno definiran profil produžetka, već se od ponuditelja traži da analiziraju varijante i odluče se za optimalnu – a jedna opcija je produžetak čak do Sesveta. Pitali smo Grad ima li preklapanja u dva projektna zadatka i ako da: zašto.

U posljednjih godinu dana Grad Zagreb je pokrenuo dvije javne nabave koje su djelomično u preklapanju. Prva nabava odnosi se na proširenje i izgradnju Vukovarske ulice od ulice Svetice do Ulice grada Gospića, uz proširenje ‘kraka’ od Čavićeve do Borongajske.

I za nju je već odabran izvođač, odnosno tvrtka koja će provesti zadatak. Druga nabava našla se u sustavu EOJN, a odnosi se na produžetak Vukovarske. U toj nabavi se traži analiza i pronalazak najboljeg rješenja za njen produžetak, od iste točke – (Donjih) Svetica, u smjeru istoka, a točan profil produžetka treba odrediti prije početka izrade projekta.

Zbog sve veće izgrađenosti istočnog dijela grada, nema sumnje da ova ulica traži intervenciju, no činilo nam se da nije potpuno jasno zašto bi se pokretala dva projekta s djelomičnim preklapanjem, a u vezi naše dileme obratili smo se Gradu. Napomenuli bismo i da oba projekta uključuju radove na produžetku tramvajske pruge.

Pokrenuta dva projekta – od Svetica

U travnju 2025. godine, u sustavu javne nabave, odabran je prvi izvođač za izvedbu projekta rekonstrukcije Ulice grada Vukovara u istočnom dijelu Zagreba. Kako smo pisali, Grad Zagreb početkom 2025. pokrenuo je natječaj za izradu idejnih projekata proširenja Vukovarske u svrhu ishođenja lokacijske dozvole za proširenje. U projektnom zadatku predvidjeli su da bi se za 110 tisuća eura trebala osmisliti pregradnja na četiri trake, na potezu od ulice Svetice do Ulice grada Gospića. Podsjećamo, u trenutnom profilu, od Donjih Svetica, Vukovarska je dvotračna (po jedna traka u svakom smjeru), a s njene desne strane prolazi tramvajska pruga.

Kako je već navedeno, proširenje bi uključivalo i dogradnju Ulice Marijana Čavića, do Borongajske ceste, a sadrži i plan o produžetku tramvajske pruge do kampusa Borongaj. No, pisali smo i o tome kako je, nakon odabira Inženjerskog projektnog zavoda za izradu projekta, koji mjesec kasnije došlo do promjene odabira, te da je na koncu u studenom 2025. s Geoprojektom sklopljen ugovor u trajanju od šest mjeseci. Projektnu dokumentaciju za navedeno izvodi se za ugovorenih 98.750 eura, s uključenim PDV-om.

Drugi predmet javne nabave, ‘pušten’ u javnu nabavu u siječnju ove godine, odnosi se na pregradnju, a prvenstveno na produžetak Vukovarske ulice, no izrađivač projektne dokumentacije za taj posao prvo uopće treba odabrati optimalnu varijantu produžetka. Ovaj posao također se odnosi na trasu počevši od Svetica. Pitali smo Grad kako pojašnjavaju preklapanje i ima li, imajući ga u vidu, potrebe za pokretanjem dva projekta za djelomično jednakog profila ceste. Pogotovo zbog toga što je Geoprojekt već krenuo – iz Grada su potvrdili preklapanje, a evo što kažu – zašto je do njega došlo.

Objašnjenje Grada: ‘Ima preklapanja’

Postupci javnih nabava za unapređenje prometa na istoku grada djelomično se preklapaju u manjem početnom dijelu zone obuhvata, koje ne utječe na cjelovitost niti provedivost pojedinih postupaka napisali su odmah na početku. Kako su dalje napisali, postupci su međusobno kompatibilni, ne isključuju se i ne predstavljaju prepreku za paralelnu provedbu te stoga ne postoji potreba za poništavanjem bilo kojeg od postupaka.

– Razmatranjem prijedloga razvoja preostalog dijela planiranog koridora definira se razvoj cjelokupne prometne mreže. Jedna od razmatranih opcija je fazna realizacija koridora, u skladu s prometnim parametrima i stvarnim potrebama sustava. Takav pristup zahtijeva detaljnu analizu i izradu plana razvoja koridora, što je ujedno i dio projektnog zadatka, poručili su o drugom poslu koji bi kod izrade projekata mogao sagledati obuhvatniji prostor moguće intervencije.

Intervencije u javnom prijevozu

Kako su oba projekta predvidjela i produžetak gradske tramvajske mreže, upitali smo i za eventualno preklapanje tog dijela projekta. Tu smo dobili odgovor da, što se tiče javnog gradskog prijevoza, novom javnom nabavom predviđeno razmatranje razvoja koridora, pri čemu se u početnim fazama izgradnje možebitno odnosi na autobusni prijevoz u posebnim prometnim trakama (tzv. žute trake) kao privremeno rješenje i supstitucija tramvajskom prijevozu.

Takav model, napisali su, primjenjiv je do izgradnje potrebne infrastrukture, odnosno do ostvarivanja minimalne duljine tramvajske pruge kojom se postiže značajno poboljšanje prometne usluge, a čime bi se opravdalo daljnje širenje tramvajske mreže. Iz ovakvog odgovora može se zaključiti da se ne radi o istom profilu predviđenog produžetka tramvajske pruge kao kog drugog projekta rekonstrukcije Ulice grada Vukovara.

Iz Grada Zagreba još su naglasili da je riječ o strateškom promišljanju dugoročnog razvoja koridora. Prije izrade projekata na razini ishođenja lokacijskih ili građevinskih dozvola preporučljivo je izraditi cjelovito idejno-konceptualno rješenje koridora, koje će sagledati njegove funkcionalne karakteristike uz poseban naglasak na održive oblike prometa i javni gradski prijevoz kao temelj budućeg prometnog sustava, zaključno su napomenuli. Je li nužno da se pokreću dva odvojena postupka i investira se u projektiranje rješenja za dijelom isti dio ceste, i dalje nismo sto posto sigurni.