Počela je F1 sezona: Dok svi prate bolide, ova švicarska inovacija štiti od opasnosti

Nova sezona 'oktanskog ludila' je počela. Dok su sve oči i uši uprte u nove bolide, na stazama postoji posebna švicarska zaštita za navijače i vozače.

Počela je nova sezona Formule 1. Prve dvije utrke održane su, već tradicionalno, u australskom Melbourneu i kineskom Šangaju. Nakon niza godina, utrke je mogao pratiti i veći broj gledatelja u Hrvatskoj jer su se emitirale na RTL-u, kanalu koji je dostupan gotovo svim gledateljima bez pretplate.

Dok su sve oči bile uprte u vozače i nove bolide, na stazi postoji i jedan važan, ali često neprimjetan element koji može spasiti živote. Riječ je o sigurnosnim barijerama i mrežama te zaštitnim ogradama koje proizvodi vodeća svjetska kompanija u zaštiti od prirodnih hazarda - švicarski Geobrugg. Kako bismo što bolje razumijeli njihovu važnost, razgovarali smo s Geobruggovim stručnjakom Jochenom Braunwarthom.

Priča koja traje 50 godina

Zanimljivo, Geobrugg je kompanija koja je već dugi niz godina prisutna i na hrvatskom tržištu, gdje štiti naše ceste i gradove, ponajviše od odrona. S više od 50 godina iskustva u razvoju sustava za apsorpciju energije i zaštitnih barijera od prirodnih opasnosti, tvrtka Geobrugg je 2010. godine pokrenula istraživačko-razvojni projekt s organizacijom 'Fédération Internationale de l'Automobile' i tako ušla u svijet motosporta.

Od tada je postala pouzdan dobavljač zaštitnih ograda i sigurnosnih barijera za trkaće staze i testne poligone diljem svijeta. Njihovi sustavi štite gledatelje i osoblje od letećih dijelova vozila, što je postalo posebno važno s rastućim sigurnosnim standardima u motosportu. Danas su Geobruggova rješenja instalirana na više od 50 staza, od manjih klupskih staza do onih na kojima se voze utrke Formule 1.

- Sigurnosne barijere i zaštitne mreže danas su ključan dio sigurnosti u Formuli 1 i drugim oblicima motosporta, no njihov razvoj trajao je desetljećima. U prošlosti duž trkaćih staza nisu postojale 'prave' ograde; koristile su se samo zaštitne metalne ograde i betonski zidovi kako bi se vozila zadržala na stazi. Nakon svake nesreće događaj bi se detaljno analizirao, a na temelju tih analiza uvodile su se nove sigurnosne mjere. Jedna od važnijih inovacija bilo je uvođenje tzv. zaštitne ograde protiv krhotina (debris fence), čija je svrha zaštititi gledatelje od letećih dijelova vozila, a danas i od mogućnosti da vozilo izleti prema tribinama, ispričao nam je Jochen. Zaštitne ograde na stazama u Formuli 1 | Foto: Geobrugg

Testiranja i stvarni uvjeti

U početku su se takve ograde gradile prema smjernicama koje su definirale kako ih treba konstruirati. Međutim, te smjernice ostavljale su prostor različitim tumačenjima pa nitko nije mogao sa sigurnošću potvrditi funkcionira li sustav doista kako je zamišljeno. Tek 2008. godine provedena su prva testiranja koja su provjerila stvarne performanse sustava.

Pokazalo se da tadašnje konstrukcije nisu u potpunosti zadovoljavale očekivanja, a trebalo je još gotovo deset godina da se uspostavi standard performansi koji jasno definira koliku energiju zaštitna ograda mora moći apsorbirati. A kako kažu iz Geobrugga, upravo je to i najveći tehnički izazov pri projektiranju zaštitnih sustava za trkaće staze - prijenos znanstvenih modela u stvarne uvjete.

- Često je moguće nešto uspješno simulirati, ali kada se sustav testira u stvarnosti, pokaže se da ne funkcionira kako je predviđeno. Upravo zato je izuzetno važno redovito provoditi testiranja u stvarnim uvjetima, u punoj veličini (1:1), kako bi se osiguralo da rješenja zaista djeluju. Tvrtka Geobrugg već dugo provodi takva testiranja visokih udarnih opterećenja. Njihovo dugogodišnje iskustvo u apsorpciji energije značajno doprinosi razvoju novih sigurnosnih sustava u motosportu. Ključ uspjeha je učinkovito upravljanje energijom sudara i pravilno raspoređivanje sila kroz konstrukciju sustava, objasnio je sugovornik.

Nova ograda u japanskoj Suzuki

Sigurnosni sustavi ove tvrtke danas su instalirani na više od 60 trkaćih staza diljem svijeta, a svaka od njih donosi svoje specifične izazove. Kako su nam ispričali, posebno zanimljiv projekt bio je testni poligon za jednu talijansku automobilsku marku, izgrađen s vrlo strmim nagnutim zavojem (bankingom), što je predstavljalo velik tehnički izazov koji je uspješno riješen na zadovoljstvo klijenta.

Također, jedan od novijih projekata realiziran je ove godine na stazi Suzuka Circuit, gdje je postavljena zaštitna ograda visoka šest metara. Riječ je o sustavu s vrlo dobrim performansama koji pritom omogućuje odličnu vidljivost staze za gledatelje. Zanimljivo je napomenuti da je japanski Grand Prix najviše puta osvojio legendarni Michael Schumacher - čak šest puta.

- Upravo je to često jedan od glavnih zahtjeva, razviti sustave koji su izuzetno sigurni, ali ne narušavaju doživljaj utrke i preglednost staze, rekao je Jochen.

Za kraj je dodao i da se proces projektiranja i testiranja zaštitnih sustava za trkaće staze temelji na kombinaciji iskustva, proračuna, pretpostavki i praktičnih testiranja. U nekim slučajevima rješenja uspiju odmah, dok u drugima dolazi do neuspjeha iz kojih se uči i na temelju kojih se razvijaju bolja rješenja za budućnost.