Ovo je svemirska zgrada koju su za Amerikance dizajnirali Kinezi, gradila se devet godina

Na južnom rubu Exposition Parka u Los Angelesu uzdiže se građevina koja više nalikuje lebdećem svemirskom brodu nego muzeju. Lucas Museum of Narrative Art projekt je koji predstavlja jednu od najiščekivanijih kulturnih investicija desetljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Dizajn potpisuje kineski arhitektonski ured MAD Architects pod vodstvom Ma Yansonga, poznat po organskim formama koje brišu granicu između arhitekture i prirode.

- Muzej je zamišljen kao institucija posvećena umjetnosti pripovijedanja kroz ilustraciju, strip, fotografiju, film i druge oblike vizualne naracije. Njegova futuristička silueta već je postala novi orijentir u panorami Los Angelesa, i prije nego što je otvorio vrata javnosti. Riječ je o projektu vrijednom približno milijardu američkih dolara, što ga svrstava među najveće privatno financirane muzejske projekte na svijetu, objašnjavaju iz Muzeja.

Devet godina bauštele

Lokacija muzeja pažljivo je odabrana unutar Exposition Parka, kulturnog središta Los Angelesa koje okuplja niz važnih institucija, uključujući prirodoslovni muzej i sportske objekte. Nakon višegodišnjih pokušaja realizacije projekta u San Franciscu i Chicagu, George Lucas je 2017. godine objavio da će muzej biti izgrađen upravo u Los Angelesu.

Pripremni radovi započeli su početkom 2018., dok je službeno polaganje kamena temeljca održano u ožujku iste godine. Izgradnja je tijekom godina više puta odgađana zbog pandemije, poremećaja u opskrbnim lancima i složenosti same konstrukcije. Prema najnovijim informacijama, muzej će biti otvoren za javnost 22. rujna 2026. godine.

Investitori projekta, George Lucas i Mellody Hobson, od samog su početka naglašavali da cilj nije izgraditi još jedan filmski muzej, nego instituciju koja će istraživati univerzalnu moć pripovijedanja kroz slike. Prema službenim podatcima Muzeja, sada će se tu čuvati više od 40.000 djela i predmeta povezanih s vizualnim narativom i popularnom kulturom. Lucas Museum of Narrative Art | foto: MAD Architects

Biomorfna arhitektonska forma

Ono što Lucas Museum izdvaja od većine suvremenih muzeja jest njegova biomorfna arhitektonska forma. Naime, Ma Yansong projektirao je zgradu kao fluidni objekt bez jasnih rubova, inspiriran prirodnim krajolicima i oblicima koji se pojavljuju u prirodi. Građevina zauzima gotovo 300.000 četvornih stopa, odnosno približno 28.000 četvornih metara bruto površine, raspoređenih na pet etaža.

Iz MAD-a kažu kako je, da bi se ostvarili glatki, kontinuirani oblici vanjske ovojnice, korišteno više od 1.500 panela od polimerom ojačane stakloplastike (FRP), materijala koji omogućuje slobodnu geometriju uz relativno malu težinu. Zgrada je i djelomično podignuta iznad razine tla, čime se stvara osjećaj prozračnosti i otvara prostor za javne sadržaje u prizemlju.

- Takav pristup omogućuje prirodno povezivanje parka, pješačkih koridora i muzejskog programa. Rezultat je arhitektura koja djeluje kao produžetak krajolika, a ne kao objekt postavljen na njega, navode iz MAD-a.

Lucas Museum of Narrative Art | foto: MAD Architects

Impresivna unutrašnjost

Unutrašnjost muzeja jednako je impresivna kao i njegova vanjska forma. Više od 100.000 četvornih stopa galerijskog prostora raspoređeno je kroz trideset i pet izložbenih dvorana koje istražuju teme poput obitelji, zajednice, avanture, rada i djetinjstva. Uz galerije, kompleks uključuje dvije suvremeno opremljene kinodvorane, knjižnicu, edukacijske studije, restoran, kafić i prostore za javna događanja.

Program je osmišljen kako bi povezao umjetnost, obrazovanje i popularnu kulturu u jedinstveno iskustvo. Za razliku od tradicionalnih muzeja koji umjetnička djela često promatraju kroz stroge povijesne kategorije, Lucas Museum fokusira se na priču kao univerzalni medij ljudskog iskustva.

Upravo zbog, naglašavaju iz muzeja, toga njegova zbirka obuhvaća sve, od ilustracija i stripova do filmskih rekvizita i umjetničkih djela velikih majstora. U arhitektonskom smislu, projekt predstavlja rijedak primjer građevine koja jednako snažno komunicira svoj sadržaj i kroz prostor i kroz oblik.

Komplementaran krajobraz

Ističe se kako je u sklopu projekta jednako važan kao i sama zgrada bio okoliš koji je okružuje. Muzej se nalazi na kampusu površine 11 hektara koji je nastao transformacijom nekadašnjeg asfaltiranog parkirališta u veliki javni park.

Krajobrazni projekt osmislio je ured Studio-MLA pod vodstvom Mie Lehrer, stvarajući mrežu vrtova, šetnica i otvorenih prostora za okupljanje građana. Posjetitelji će tako moći koristiti viseći vrt, amfiteatar, pješački most i fontanu koja nalikuje vodopadu.