Danski arhitekti osmislili kompleks s valovitom fasadom od metalnih cijevi, ima dvije zanimljive funkcije

Danski arhitektonski studio BIG predstavio je novi projekt Tennessee Performing Arts Centra u Nashvilleu, koji donosi hrabru reinterpretaciju kulturne infrastrukture uz rijeku Cumberland. Projekt se ističe snažnim vizualnim identitetom i idejom zgrade koja se ne zatvara prema gradu, već ga aktivno uključuje u svoj prostor.

Umjesto klasične monumentalnosti, arhitekti su se odlučili za fluidnu arhitektonsku formu koja se razvija uz obalu rijeke. Najviše pažnje privlači karakteristična 'zavjesa' od metalnih cijevi koja obavija kompleks. Ovaj element djeluje i kao fasada i kao prostorna struktura koja filtrira svjetlo i poglede. Cijeli projekt zamišljen je kao novi kulturni orijentir grada, ističu arhitekti na u sklopu predstavljanja projekta.

Koncept i lokacija uz rijeku

Projekt je smješten na atraktivnoj lokaciji uz rijeku Cumberland, gdje se planira novi kulturni kompleks koji povezuje grad i vodu. BIG je pristupio lokaciji s idejom otvaranja javnog prostora prema obali, čime se stvara nova urbana veza između centra Nashvillea i rijeke.

Umjesto jedne kompaktne zgrade, kompleks je organiziran kao niz povezanih volumena koji oblikuju javne prostore između njih. Ti prostori zamišljeni su kao produžetak gradskog života, dostupni posjetiteljima i prolaznicima.

Arhitekti iz BIG-a naglašavaju važnost integracije prirodnog krajolika u kulturnu infrastrukturu. Rijeka tako postaje aktivni dio arhitektonskog doživljaja, a ne samo pozadina. Ističe se i kako se cijeli koncept temelji se na ideji otvorenog i dostupnog kulturnog centra.

Tennessee Performing Arts Centar | foto: BIG / Bloomimages

'Zavjesa' od metalnih cijevi

Najprepoznatljiviji element projekta je valovita struktura od metalnih cijevi koja obavija zgradu poput transparentnog omotača. Ova 'zavjesa' nije samo estetski element, već ima i funkcionalnu ulogu u regulaciji svjetla i stvaranju polu-vanjskih prostora.

Njena fluidna forma mijenja se ovisno o kutu promatranja, stvarajući dinamičan dojam u kretanju oko zgrade. BIG je ovom intervencijom želio izbjeći klasičnu statičnost kulturnih institucija i uvesti osjećaj pokreta i lakoće.

Metalne cijevi stvaraju poluprozirnu membranu koja povezuje unutarnje i vanjske prostore. Tijekom dana reflektiraju svjetlost, dok noću mogu djelovati kao svjetlosni lantern. Time zgrada dobiva snažan vizualni identitet koji se mijenja kroz vrijeme. Tennessee Performing Arts Centar | foto: BIG / Bloomimages

Javni gradski prostor

Tennessee Performing Arts Center nije zamišljen samo kao kazališni kompleks, već kao širi javni prostor koji potiče društvenu interakciju. Unutar kompleksa planirani su različiti sadržaji koji uključuju izvedbene dvorane, javne prostore i otvorene zone za okupljanje.

Arhitektura naglašava fluidnost kretanja posjetitelja kroz različite razine i programe. Poseban naglasak stavljen je na pristupačnost i otvaranje institucije prema široj javnosti, a ne samo prema gledateljima predstava. Time se briše granica između kulture i svakodnevnog urbanog života.